SLNA vô địch giải U13 toàn quốc 2026

Chiều 13-7, trên sân vận động Lạch Tray (TP. Hải Phòng) đã diễn ra lễ bế mạc, trận chung kết và lễ trao giải Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026. Ngôi vô địch thuộc về SLNA sau chiến thắng cách biệt 4-0 trước Thể Công Viettel.

SLNA tiếp tục thể hiện sức mạnh ở các giải bóng đá trẻ.

Tại lễ bế mạc Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng phát biểu: “Năm 2026 cũng là một dấu mốc rất ý nghĩa khi Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc bước sang mùa giải thứ 30. Ba mươi năm qua, dưới sự chỉ đạo của LĐBĐ Việt Nam và sự tổ chức của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, với sự đồng hành bền bỉ của Công ty Yamaha Motor Việt Nam cùng các địa phương, các trung tâm đào tạo và các câu lạc bộ trên cả nước, giải đấu đã trở thành một trong những sân chơi uy tín và giàu truyền thống nhất của bóng đá trẻ Việt Nam”.

Vòng chung kết Giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 quy tụ 16 đội, chia thành 4 bảng. Bảng A có: Hải Phòng, T&T Nghệ An, Becamex TPHCM, Học viện bóng đá Đồng Nai. Bảng B gồm: Hà Nội, Đồng Nai, Đắk Lắk, Bắc Ninh FC. Bảng C quy tụ các đội: Thể Công - Viettel, Thanh Hóa, Gia Lai, TPHCM. Bảng D gồm: Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Công an TPHCM qua các vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết đã cống hiến cho người hâm mộ cả nước những trận đấu hay, nhiều bàn thắng đẹp.

SLNA (áo vàng) thắng đậm TC Viettel trong trận chung kết.

Ngay sau lễ bế mạc là trận chung kết giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An. Với bề dầy lịch sử 10 lần vô địch Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu với tâm thế tự tin, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài họ đã dâng cao đội hình tràn sang phần sân Thể Công Viettel nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Sự xuất sắc của đội trưởng Lô Bá Duẩn đã khiến hàng thủ của Thể Công Viettel chao đảo, tuy nhiên đến phút cuối của hiệp 1, bàn thắng mới được mở cho Sông Lam Nghệ An, từ 1 pha bóng mà hàng thủ Thể Công Viettel không kèm được đội trưởng đối phương, Bá Duẩn dứt điểm hiểm hóc 1-0 cho Sông Lam Nghệ An.

Bước Sang hiệp 2, vẫn là sự xuất sắc đội trưởng của Sông Lam Nghệ An với hatrick vào các phút 48 và 55. Phút 60+2 Đức Hiếu ấn định tỉ số đậm 4-0 cho Sông Lam Nghệ An, họ bước lên ngôi vô địch năm thứ 11. Với hatrick lập được ở trận chung kết Lô Bá Duẩn bước lên ngôi vua phá lưới với 7 bàn thắng.

Kết quả Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) Toàn quốc Yamaha Cup 2026 kết thúc với các vị trí sau: Vô địch Sông Lam Nghệ An, Huy chương Bạc Thể Công Viettel, đồng hạng Ba là Thanh Hóa và CLB Bóng đá Hà Nội.

Một số hình ảnh tại lễ bế mạc và trao giải:

QUỐC CƯỜNG