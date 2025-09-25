Simeone dành lời khen đặc biệt cho Julian Alvarez sau cú hat-trick

Bóng đá quốc tế

HLV Diego Simeone đã ca ngợi đồng hương người Argentina, Julian Alvarez là “cầu thủ xuất sắc nhất mà chúng tôi có” sau khi tiền đạo này lập cú hat-trick ngoạn mục trong chiến thắng ngược dòng 3-2 của Atletico Madrid trước Rayo Vallecano hôm thứ Tư.

HLV Diego Simeone ca ngợi tiền đạo Julian Alvarez là cầu thủ xuất sắc nhất của Atletico Madrid.

Alvarez đã đưa Atletico vươn lên dẫn trước trong hiệp một tại sân vận động Metropolitano, trước khi Pep Chavarria của Rayo san bằng tỷ số bằng một cú sút xa tuyệt đẹp. Đội khách sau đó vươn lên dẫn trước nhờ công của Alvaro Garcia, trước khi 2 bàn thắng nữa của Alvarez - bao gồm bàn thắng quyết định ở phút 88 - mang về chiến thắng thứ 2 cho Atletico tại La Liga mùa giải này. “Julian rất giỏi - cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mà chúng tôi có”, Simeone nói với ESPN. “Chúng tôi phải chăm sóc cậu ấy, chúng tôi phải giúp cậu ấy tiến bộ hơn. Chúng tôi cần cậu ấy ở lại Atletico Madrid trong nhiều năm nữa, Julian là cầu thủ tạo nên sự khác biệt của chúng tôi”.

Cựu sao của Man.City chỉ ghi được một bàn thắng trong mùa giải này trước trận đấu hôm thứ Ba, và từng tỏ ra không hài lòng khi bị thay ra trong trận đấu trước đó của Atletico, trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Mallorca. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng anh đã phàn nàn “tại sao luôn là tôi” sau khi bị thay ra. “Mọi người nói vậy trên mạng xã hội, nhưng đó chỉ là do bề ngoài hơn là bên trong”, Alvarez giải thích với ESPN. “Mọi thứ đều ổn. Đó không phải là những từ tôi đã dùng. Đó là những từ ngữ khác, những lời lẽ thô lỗ. Nhưng đó là tôi tức giận với bản thân vì diễn biến của trận đấu. Những thông tin kiểu này luôn xảy ra với cách mạng xã hội ngày nay”.

Chiến thắng của Atletico đã thay đổi bầu không khí tại CLB trước một trong những trận đấu lớn nhất của mùa giải La Liga, trận derby với Real Madrid vào thứ Bảy. Real Madrid đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với số điểm tối đa tính đến thời điểm này của mùa giải, hơn 9 điểm so với Atletico. “Bóng đá thuần túy. Bóng đá thật tuyệt vời”, Simeone chia sẻ thêm. “Đó là điều tuyệt vời của trận đấu này. Khi dường như mọi thứ đã mất hết, niềm tin, công sức và sự kiên trì thỉnh thoảng sẽ mang lại cho bạn niềm vui này”.

“Phía trước là Real Madrid, họ là đội đã thắng cả sáu trận. Họ đang ở trong một thời khắc tuyệt vời, và họ sở hữu những cầu thủ quyết đoán trên khắp sân. Họ đã tiến bộ hơn so với mùa giải trước về mặt lối chơi tập thể. Họ là một đối thủ tuyệt vời”.

