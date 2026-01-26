Siêu phẩm của Yamal giúp Barcelona giành lại ngôi đầu

Lamine Yamal ghi một bàn thắng bằng cú vô lê đẹp mắt và Barcelona dễ dàng đánh bại đội cuối bảng Oviedo với tỷ số 3-0 vào Chủ nhật, qua đó giành lại vị trí dẫn đầu La Liga đã mất vào tay Real Madrid một ngày trước.

Yamal ghi bàn ở phút 73 bằng một cú sút kiểu xe đạp chổng ngược từ gần chấm phạt đền. Yamal đón đường chuyền của Dani Olmo và ngã người thực hiện cú sút cắt kéo đưa bóng vào góc xa bằng chân trái. Đây là bàn thắng đầu tiên của Yamal tại La Liga trong năm nay, và là bàn thắng thứ 8 của anh ở La Liga mùa này. Ngôi sao 18 tuổi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả nhà khi được thay ra ở phút 79.

Olmo mở tỷ số bằng một cú sút thấp ở phút 52 sau khi hàng phòng ngự Oviedo không thể phá bóng hoàn toàn trong vòng cấm. Raphinha nhân đôi cách biệt 5 phút sau đó khi hậu vệ David Costas của Oviedo cố gắng chuyền bóng về cho thủ môn Aaron Escandell nhưng lại chuyền hụt. Raphinha đã kịp thời chặn được đường chuyền và tâng bóng qua đầu Escandell. Đây là chiến thắng thứ 10 của Barcelona trên sân nhà tại giải đấu mùa này. Chiến thắng này giúp Barcelona vượt lên dẫn lại 1 điểm so với Real Madrid, đội bóng đã thắng Villarreal 2-0 vào thứ Bảy. “Chúng tôi đã không chơi tốt nhất trong hiệp một nhưng đã tìm được cách chơi trong hiệp 2 và ghi được bàn thắng”, Raphinha nói.

Oviedo không thắng trong 14 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Chiến thắng gần nhất của họ là trận thắng 2-1 trước Valencia hồi tháng 9.

Ở các diễn biến khác. Atletico Madrid đã đánh bại Mallorca 3-0 và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Alexander Sorloth đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng thứ 4 của anh trong 5 nay ở phút 22. Bàn thắng thứ 2 của Atletico là một bàn phản lưới nhà không may mắn của hậu vệ David Lopez ở phút thứ 75. Đồng đội của anh, Mateu Morey đã cố gắng phá bóng trong vòng cấm và cú sút của anh đã trúng mặt Lopez rồi bật ngược trở lại vào lưới. Tiền vệ Thiago Almada đã ấn định chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho Atletico tại La Liga ở phút 87.

Đây là lần đầu tiên sau 6 trận đấu trong năm nay Atletico ghi được nhiều hơn một bàn thắng. Chiến thắng này giúp đội bóng của HLV Diego Simeone vượt lên dẫn trước 3 điểm so với Villarreal, trong khi Villarreal vẫn còn một trận chưa đấu. Trong khi Mallorca chỉ có một chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất tại giải đấu - chiến thắng 3-2 trước Athletic Bilbao cuối tuần trước. Họ có 3 trận thua và 1 trận hòa trong chuỗi trận này.

Mikel Oyarzabal ghi một bàn thắng trong mỗi hiệp giúp Real Sociedad, dù chỉ còn 10 người, đánh bại Celta Vigo 3-1 trên sân nhà, qua đó giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại La Liga. Sociedad, đang đứng thứ 8, đã chơi toàn bộ hiệp hai với 10 người sau khi Duje Caleta-Car nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ hiệp một.

Real Betis, đang đứng thứ 6, đã thua 1-2 trên sân của Alaves - đội đang đứng thứ 15 và là đội trước đó không thắng trong 5 trận đấu liên tiếp tại giải đấu.

