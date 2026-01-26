HLV của Oviedo: “Yamal đến từ một thiên hà khác”

HLV của Real Oviedo đã gọi Lamine Yamal là một cầu thủ đến từ “một thiên hà khác”.

Yamal, 18 tuổi, đã ghi bàn thắng thứ 3 của trận đấu bằng một pha xử lý bóng ngoạn mục ngay trong vòng cấm, một cú sút kiểu xe đạp chổng ngược khi đón đường chuyền của Dani Olmo trong thế quay lưng về khung thành, đưa bóng vào góc xa bằng chân trái. Trước đó, Dani Olmo và Raphinha đã giúp đội bóng xứ Catalan dẫn trước 2 bàn. “Chúng ta đang nói về một cầu thủ đến từ một thiên hà khác”, Almada nói khi được hỏi về bàn thắng ở phút 73 của Yamal. “Cậu ấy có rất nhiều phẩm chất và luôn tỏa sáng trong những thời điểm quan trọng của trận đấu. Cậu ấy đã là một ngôi sao lớn, dù còn rất trẻ, nhưng đã có thể quyết định kết quả trận đấu”.

Bàn thắng thứ 11 của Yamal trong mùa giải là điểm nhấn của một trận đấu có phần khó khăn, và kết thúc trong cơn mưa xối xả kèm sấm sét. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick của Barcelona cho biết ông thích vai trò của cầu thủ trẻ này trong bàn thắng đầu tiên hơn, khi pha pressing của Yamal đã giúp giành lại bóng và tạo cơ hội cho Olmo ghi bàn thắng thứ 3 kể từ khi trở lại sau chấn thương vai hồi đầu tháng này.

“Đối với tôi, điều quan trọng hơn nhiều là những gì Lamine đã làm cho bàn thắng đầu tiên”, Flick nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Cách cậu ấy pressing và cách cậu ấy giành lại bóng dẫn đến bàn thắng đó là điều chúng tôi muốn. Đó là chìa khóa để mở màn trận đấu và giành được 3 điểm. Đối với tôi, nó quan trọng hơn bàn thắng thứ 3. Nhưng dĩ nhiên, ai cũng thích xem bàn thắng mà cậu ấy ghi được trong bóng đá và tôi rất vui vì cậu ấy đã ghi được một bàn thắng như vậy”.

HLV Hansi Flick của Barcelona thì thích vai trò của Yamal trong lối chơi chung của đội.

Chiến thắng của Real Madrid trước Villarreal hôm thứ Bảy đã giúp họ tạm thời vươn lên dẫn đầu La Liga sau thất bại của Barcelona trước Real Sociedad cuối tuần trước. HLV Flick thừa nhận chiến thắng trước Oviedo khó có thể được coi là sự trở lại phong độ ngoạn mục sau thất bại đó, nói rằng rất khó để đội bóng của ông luôn đạt phong độ tốt nhất khi phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

“Oviedo không có gì để mất”, nhà cầm quân người Đức nói thêm. “Họ đã rất dũng cảm, pressing tầm cao và chúng tôi đã không chơi ở phong độ tốt nhất của mình - ít nhất là trong hiệp một. Hiệp hai tốt hơn. Chúng tôi phải thi đấu liên tục, di chuyển rất nhiều, về nhà muộn vào ban đêm, tình trạng là như vậy. Hầu như không có ngày nghỉ. Đó là điều bạn cũng phải thấy. Đúng, đó là bóng đá chuyên nghiệp, điều đó là bình thường, đó là công việc của họ, nhưng tôi có thể thấy toàn đội đã nỗ lực hết mình, đặc biệt là trong hiệp 2”.

Barcelona giờ đây sẽ tập trung vào Champions League khi đón tiếp Copenhagen tại Camp Nou vào thứ Tư, biết rằng một chiến thắng sẽ giúp họ có cơ hội tốt để kết thúc trong tốp 8 và giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội vào tháng 3.

HUY KHÔI