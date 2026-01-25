Cú đúp của Mbappe đưa Real Madrid vươn lên dẫn đầu

Bất chấp sự thay đổi HLV và một số màn trình diễn kém cỏi khiến người hâm mộ khó chịu, Real Madrid đã trở lại vị trí dẫn đầu La Liga sau khi Klyian Mbappe lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 ngay trên sân đội xếp thứ 3 Villarreal vào thứ Bảy.

Real Madrid trở lại vị trí dẫn đầu La Liga sau chiến thắng 2-0 trên sân đội thứ 3 Villarreal.

Mbappe ghi bàn sớm trong hiệp 2 và thêm một quả phạt đền ở phút bù giờ để đảm bảo Real Madrid vươn lên hơn 2 điểm so với Barcelona - đội sẽ cần phải đánh bại đội cuối bảng Real Oviedo trên sân nhà vào Chủ nhật để giành lại vị trí đầu bảng. Đó là bàn thắng thứ 20 và 21 của Mbappe tại La Liga sau 20 lần ra sân.

HLV Alvaro Arbeloa đã ca ngợi Mbappe và Vinicius Junior sau khi bộ đôi này truyền cảm hứng cho Real Madrid. Trong đó Vinicius đã góp phần vào bàn mở tỷ số ở phút 47 sau một pha đột phá nguy hiểm. “Họ là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, 2 cầu thủ thực sự nguy hiểm”, Arbeloa nói với Movistar khi được hỏi về đóng góp của Mbappe và Vinicius. “Chúng tôi cố gắng chuyền bóng cho họ càng nhiều càng tốt. Với Vini ở cánh và Kylian tìm kiếm khoảng trống. Chúng tôi rất hài lòng với phong độ hiện tại của họ, và trên hết là với những nỗ lực họ đang bỏ ra. Đó là nhờ sự cố gắng và tinh thần đồng đội, và họ đang được đền đáp bằng những bàn thắng”.

Arbeloa đã dẫn dắt đội bóng giành 3 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường một cách dễ dàng. “Ban đầu chúng tôi không có nhiều ngày để tập luyện”, Arbeloa nói. “Nhưng dần dần các cầu thủ đang hiểu những gì chúng tôi muốn, và với nhiều ngày hơn, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Họ là những cầu thủ hàng đầu, họ biết chúng tôi muốn gì ở họ. Chúng tôi trông có vẻ nghiêm túc và chắc chắn, nhưng chúng tôi vẫn còn chỗ để cải thiện... Tôi không nghĩ đây đã là giới hạn của họ”.

Klyian Mbappe ghi bàn thắng thứ 20 và 21 của mình tại La Liga sau 20 lần ra sân.

Trong khi đó, Villarreal tiếp tục sa sút và dù vẫn còn một trận đấu trong tay nhưng họ đã rơi xuống vị trí thứ 4, với 10 điểm kém hơn Real Madrid. Villarreal mất hậu vệ người Argentina, Juan Foyth vì chấn thương chân trái trong hiệp một và thiếu sót này có thể còn gay nhiều khó khăn cho họ trong thời gian tới.

Ở các diễn biến khác. Valencia thắng Espanyol 3-2 sau khi trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền gây tranh cãi ở phút bù giờ, khi Ruben Sanchez bị cho là đã phạm lỗi với Lucas Beltran. VAR không bác bỏ quyết định ban đầu, mặc dù rõ ràng là Beltran đã va chạm với Sanchez trước khi ngã. Largie Ramazani đã thực hiện thành công quả phạt đền quyết định khiến Espanyol, đội đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, tiếp tục chuỗi trận không thắng kéo dài 4 trận.

Nửa dưới bảng xếp hạng đang là cuộc đua rất sít sao. Sevilla đã lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Athletic Bilbao trên sân nhà. Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng của Sevilla.

Osasuna cũng giành chiến thắng 3-1 trên sân khách trước Rayo Vallecano để vươn lên vị trí thứ 8. Chỉ có 4 điểm cách biệt giữa Osasuna và Getafe ở vị trí thứ 17 trong một nửa dưới bảng xếp hạng đầy cạnh tranh, bao gồm cả Rayo, Sevilla và Athletic.

THANH TUẤN