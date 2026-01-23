Pedri phải nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương gân kheo

Tiền vệ Pedri của Barcelona dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng vì chấn thương gân kheo. Ngôi sao người Tây Ban Nha bị chấn thương ở chân phải trong trận thắng 4-2 trước Slavia Prague tại Champions League hôm thứ Tư.

Pedri đã có một pha kiến ​​tạo để Fermin Lopez ghi bàn trong hiệp 1 nhưng đã ngã xuống gần giữa sân trong một pha phản công của đội chủ nhà, và được thay thế bởi Dani Olmo ở phút 61. Sau trận, HLV Hansi Flick thừa nhận: “Tôi không biết cậu ấy sẽ phải nghỉ bao lâu. Đó không phải là những dấu hiệu tốt”. Và trong thông báo của Barcelona hôm thứ Năm, đã nêu rõ: “Các xét nghiệm được thực hiện sáng nay đã xác nhận rằng cầu thủ đội một Pedri bị chấn thương cơ ở gân kheo bên phải. Thời gian hồi phục sẽ là một tháng”.

Pedri, người từng gặp nhiều vấn đề chấn thương trong những năm đầu sự nghiệp, nhìn chung đã giữ được thể trạng tốt kể từ khi Flick đến dẫn dắt Barca vào năm 2024. Tuy nhiên, anh đã bỏ lỡ 5 trận đấu vì chấn thương gân kheo hồi đầu mùa giải và một trận khác vào tháng 12 vì chấn thương bắp chân. Pedri đã đá chính 24 trận cho Barcelona mùa giải này, ghi được 4 bàn thắng.

Pedri có thể phải nghỉ thi đấu tới 7 trận, tất nhiên còn tùy thuộc vào thời gian hồi phục của anh. Đồng nghĩa, tuyển thủ Tây Ban Nha 23 tuổi này sẽ bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của Barcelona tại vòng bảng Champions League gặp Copenhagen vào tuần tới, cũng như các trận đấu tại La Liga gặp Real Oviedo, Elche, Girona và Mallorca. Nếu Barca đánh bại Albacete ở Copa del Rey vào ngày 3-2, Pedri cũng sẽ vắng mặt trong trận lượt đi bán kết.

Bất chấp mất mát này, Barcelona vẫn được đánh giá cao cho chiến thắng trước đội khách Oviedo yếu hơn vào Chủ nhật tại La Liga. Đoàn quân của Flick chắc chắn cũng rất quyết tâm rũ bỏ thất bại cuối tuần trước trước Real Sociedad - trận thua đã chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của họ, và chứng kiến cách biệt ở ngôi đầu bị thu hẹp chỉ còn là 1 điểm.

Real Madrid có cơ hội chiếm ngôi đầu nhưng thách thức trên sân đội xếp thứ 3 Villarreal là rất lớn.

Ra sân trước đó một ngày, đội nhì bảng Real Madrid sẽ làm khách trên sân của đội xếp thứ 3 Villarreal. Một chiến thắng sẽ giúp Real Madrid tạm vượt qua Barcelona và giành lại vị trí dẫn đầu. Ngược lại, trận đấu trên sân nhà này là cơ hội - có lẽ là cơ hội cuối cùng - để Villarreal duy trì hy vọng mong manh cạnh tranh chức vô địch. Villarreal hiện đang kém Real Madrid 7 điểm nhưng chơi ít hơn một trận.

Vinicius Junior đã giúp xoa dịu sự tức giận của người hâm mộ Real Madrid bằng cách ghi một bàn thắng và kiến ​​tạo 3 bàn khác trong chiến thắng 6-1 trước Monaco tại Champions League hôm thứ Ba. Anh đã trở thành mục tiêu chế giễu của người hâm mộ Real Madrid vì phong độ kém cỏi của đội bóng, và vì được cho là không ủng hộ HLV Xabi Alonso, người đã bị sa thải tuần trước và được thay thế bởi Alvaro Arbeloa. Tiền đạo Brahim Diaz dự kiến ​​sẽ trở lại tập luyện cùng Real Madrid vào thứ Năm sau khi anh giúp Morocco lọt vào chung kết Cúp bóng đá châu Phi, nơi họ để thua Senegal 0-1.

La Liga sẽ dành một phút mặc niệm trước các trận đấu để tưởng nhớ các nạn nhân của các vụ tai nạn tàu hỏa chết người ở nước này trong tuần qua. Ít nhất 43 người đã thiệt mạng ở miền nam Tây Ban Nha vào Chủ nhật tuần trước khi một đoàn tàu cao tốc trật bánh và khiến một đoàn tàu khác đi ngược chiều bị trật bánh. Sau đó là một vụ tai nạn khác vào thứ Ba khi một đoàn tàu chở khách bên ngoài Barcelona đâm vào một bức tường chắn khiến bức tường sụp đổ, làm một người thiệt mạng.

Cha của cầu thủ David Cordon của Getafe nằm trong số các nạn nhân của vụ tai nạn đầu tiên, CLB có trụ sở tại Madrid cho biết. Getafe sẽ thi đấu với Girona vào thứ Hai nhưng Cordon không thể thi đấu do chấn thương.

THANH TUẤN