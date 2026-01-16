Arbeloa chịu áp lực sau màn ra mắt ác mộng tại Real Madrid

Alvaro Arbeloa đã cố gắng để lại dấu ấn tại Real Madrid trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Nhưng ông đã phải trả giá. Một Real Madrid với những cầu thủ trẻ từng chơi cho đội dự bị của Arbeloa đã bị loại khỏi vòng 16 đội Copa del Rey bởi đội bóng hạng 2 Albacete với tỷ số 2-3 vào thứ Tư.

Alvaro Arbeloa phải nhanh chóng chứng tỏ mình sau khi Real Madrid bị loại khỏi Copa del Rey.

Arbeloa được đôn lên từ nội bộ đội bóng vào thứ Hai để thay thế Xabi Alonso bị sa thải và, sau màn ra mắt ác mộng, trang nhất của nhật báo thể thao Tây Ban Nha, Marca hôm thứ Năm đã giật tít “Thảm họa toàn diện” kèm theo bức ảnh Arbeloa với vẻ mặt chán nản. Giờ đây, cựu hậu vệ phải cần cù này phải vực dậy một đội chưa giành được danh hiệu lớn nào kể từ khi Kylian Mbappe đến cách đây 2 mùa hè trước, để thể hiện hết tiềm năng và nâng cao chiếc cúp La Liga hoặc Champions League. Alonso đã chứng tỏ không thể truyền cảm hứng cho một tập thể đã trắng tay mùa giải trước dưới thời Carlo Ancelotti.

Vào thứ Bảy, Arbeloa và các cầu thủ của anh có thể sẽ phải đối mặt với sự đón tiếp khắc nghiệt từ những người hâm mộ Real Madrid bất mãn, khi chào đón Levante ở La Liga - mặt trận mà họ đang kém 4 điểm so với ngôi đầu của Barcelona. Sau trận thua đáng xấu hổ của đội nhà, Arbeloa cho biết đội hình mà ông thừa hưởng từ Alonso đang ở phong độ rất thấp. “Về thể lực, chúng tôi còn rất nhiều điều cần cải thiện và đó là lý do Antonio Pintus có mặt ở đây, để giúp chúng tôi có thêm động lực”, Arbeloa nói. “Chúng tôi cần lấy lại phong độ bóng đá tốt nhất, cả về thể lực lẫn tinh thần, điều mà tôi nghĩ chúng tôi cần”.

Toàn bộ đội hình Real Madrid sẽ bị soi xét kỹ lưỡng trong trận đấu với Levante sau 2 thất bại liên tiếp. Nhưng mọi ánh mắt cũng sẽ đổ dồn vào quyết định của Arbeloa. Ông đã loại bỏ hoàn toàn ngôi sao Jude Bellingham, cầu thủ đá chính thường xuyên Aurelien Tchouameni và tiền đạo Rodrygo khỏi đội hình cho trận đấu với Albacete, và chỉ điền tên những trụ cột như Vinicius Junior và Federico Valverde vào đội hình xuất phát. Vì vậy, sẽ là một bất ngờ nếu Bellingham và Tchouameni không trở lại hàng tiền vệ, và Thibaut Courtois không bắt chính trong trận đấu vào thứ Bảy.

Arbeloa và cầu thủ có thể sẽ đối mặt với sự đón tiếp khắc nghiệt từ những người hâm mộ Real Madrid bất mãn.

Mbappe không thể ra sân trong trận đấu với Albacete vì đang cố gắng hồi phục hoàn toàn sau chấn thương bong gân đầu gối trái. Tiền đạo ghi bàn hàng đầu của giải đấu chỉ có một lần ra sân ngắn ngủi - 15 phút cuối trận gặp Barcelona - trong khi đã bỏ lỡ 3 trận đấu khác của Real Madrid trong tháng này. Hiện chưa rõ liệu ngôi sao người Pháp có sẵn sàng ra sân trong trận đấu với Levante hay không.

Levante đang đứng trước nguy cơ xuống hạng dường như là một chiến thắng dễ dàng cho Real Madrid tại sân Santiago Bernabeu. Nhưng điều tương tự cũng được nói về Albacete, đội đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng 22 đội ở giải hạng 2. Levante cũng có lý do để hy vọng tạo nên một bất ngờ nữa trước gã khổng lồ đang sa sút. Đội bóng đến từ Valencia này bất bại trong 3 trận gần nhất, và trận đấu sân khách gần nhất của họ là chiến thắng 3-0 trước Sevilla trong trận ra mắt của huấn luyện viên Luis Castro.

Ở lịch trình còn lại của vòng 20 La Liga. Đội đầu bảng Barcelona vào Chủ nhật sẽ làm khách trên sân của Real Sociedad, đội bóng chưa thua trong 2 trận gần nhất dưới sự dẫn dắt của HLV người Mỹ, Pellegrino Matarazzo. Villarreal, đội đang đứng thứ 3, sẽ làm khách trên sân của Real Betis vào thứ Bảy. Villarreal đang kém Real Madrid 4 điểm nhưng còn một trận chưa đấu. Đội thứ 4 Atletico Madrid sẽ tiếp đón Alaves vào Chủ nhật.

THANH TUẤN