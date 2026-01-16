Barcelona chật vật vào tứ kết Copa del Rey

Nhà đương kim vô địch Barcelona đã tránh được một cú sốc khác một ngày sau khi Real Madrid thất bại ở Copa del Rey, khi giành chiến thắng sít sao 2-0 trước đội đầu bảng hạng 2 Racing Santander để tiến vào tứ kết Copa del Rey.

Barcelona thắng 2-0 trước Racing Santander để tiến vào tứ kết Copa del Rey.

Real Madrid, đội đã thua Barcelona trong trận chung kết Copa năm ngoái, đã bị loại bởi đội bóng hạng 2 Albacete với tỷ số 2-3 vào thứ Tư, ngay trong trận ra mắt của HLV Alvaro Arbeloa. Ra sân sau đó một ngày, Barcelona cũng chịu thách thức không nhỏ, một phần vì HLV Hansi Flick đã không cho một số cầu thủ trụ cột của mình đá chính - bao gồm Raphinha, Robert Lewandowski và Pedri.

Marcus Rashford suýt chút nữa đã tạo ra bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10 khi anh chuyền một đường bóng thuận lợi vào vòng cấm nhưng Dani Olmo không thể chạm bóng trong vòng cấm địa. Cầu thủ được Man.United cho mượn này là tâm điểm của trận đấu và suýt ghi bàn ngay trước khi hiệp một kết thúc, nhưng cú sút của anh bị thủ môn Jokin Ezkieta của Racing cản phá xuất sắc. Rashford cũng bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu, vẫn là Ezkieta có pha cứu thua xuất sắc. Lamine Yamal sau đó cũng không thể khuất phục Ezkieta khi Barcelona gia tăng sức ép. Hậu vệ Mantilla của Racing sau đó đã phải phá bóng ngay trên vạch vôi, và quả phạt góc sau đó đã đập vào xà ngang.

Ferran Torres mở tỷ số cho Barcelona ở phút 66.

Cuối cùng, Ferran Torres đã có thể mở tỷ số cho Barcelona ở phút 66 trong một pha phản công, nhận đường chuyền của Fermin Lopez và vượt qua thủ môn trước khi dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên, Racing có 2 bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, một ở phút 77 và một ở phút 86. Họ cũng đã bỏ lỡ cơ hội vàng để gỡ hòa trong tình huống đối mặt trực tiếp ở những phút bù giờ hiệp 2, khi thủ môn Joan Garcia của Barcelona đã có pha cứu thua xuất sắc trước cú sút của cầu thủ dự bị Manex Lozano. “Rất vui vì chúng tôi có Joan Garcia trong khung thành”, Torres nói. “Những đội bóng này được chuẩn bị rất tốt và có những cầu thủ chất lượng, đó là lý do tại sao trận đấu lại khó khăn như vậy”.

Phút 90+6, Yamal là người ấn định chiến thắng. Đây đã là chiến thắng thứ 11 liên tiếp của Barcelona, ​​đội đã đánh bại Real Madrid trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha hôm Chủ nhật. Tiếp theo, đoàn quân của Hansi Flick sẽ bảo vệ cách biệt 4 điểm ở ngôi đầu La Liga với chuyến làm khách đến sân Real Sociedad vào Chủ nhật.

Trong trận đấu vòng 16 khác diễn ra vào thứ Năm, Valencia đã ghi một bàn thắng trong mỗi hiệp để vượt qua CLB hạng hai Burgos với tỷ số 2-0. Các đội bóng khác đã tiến vào tứ kết gồm Atletico Madrid, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Real Betis và Alaves. Lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra vào thứ Hai. Trận chung kết Copa del Rey sẽ được tổ chức tại Sevilla vào ngày 25-4.

