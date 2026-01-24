Arbeloa mong chờ bước ngoặt trong mùa giải của Real Madrid

HLV Alvaro Arbeloa hy vọng chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Monaco tại Champions League có thể đánh dấu bước ngoặt trong mùa giải của Real Madrid, khi họ đang theo đuổi chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại La Liga và đặc biệt là màn cạnh tranh ngôi đầu bảng với Barcelona lên đến đỉnh điểm.

HLV Alvaro Arbeloa hy vọng một bước ngoặt trong mùa giải của Real Madrid.

Real Madrid đã trải qua những ngày đầu năm mới đầy biến động, với thất bại trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trước đối thủ truyền kiếp Barcelona, ​​dẫn đến sự ra đi sau đó của HLV Xabi Alonso, và sau đó là cú sốc bị loại ở vòng 16 Copa del Rey bởi đội bóng hạng 2 Albacete. Nhưng sự căng thẳng bao trùm sân Santiago Bernabeu trong chiến thắng 2-0 trước Levante ở La Liga hôm thứ Bảy đã không còn xảy ra vào thứ Ba, khi Real Madrid đã có một màn trình diễn đầy cảm hứng trước Monaco, giúp lấy lại niềm tin của người hâm mộ vốn đã thất vọng vì những thất bại gần đây.

Trong trận đấu với Monaco, người hâm mộ đã cổ vũ hết mình cho đội bóng - đặc biệt là Vinicius Jr. và Jude Bellingham. Cả 2 đều bị la ó trong trận đấu với Levante nhưng đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt sau khi ghi bàn trong chiến thắng ở đấu trường châu Âu. “Hy vọng trận đấu với Monaco sẽ là bước ngoặt mà chúng ta cần”, Arbeloa nói với các phóng viên trước trận đấu La Liga vào thứ Bảy trên sân của Villarreal. “Đây là thời điểm để chúng ta vươn lên, để mang lại niềm vui… Họ đã làm được điều đó, và điều này rất quan trọng để đạt được mục tiêu của chúng ta”.

Real Madrid đang theo đuổi chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại La Liga tại Villarreal.

Real Madrid hiện đứng thứ 2 tại La Liga với 48 điểm sau 20 trận, chỉ kém 1 điểm so với đội đầu bảng Barcelona - đội sẽ tiếp đón đội cuối bảng Real Oviedo vào Chủ nhật. Villarreal đứng thứ 3 với 41 điểm. “Đây là một trận đấu rất quan trọng vì đối thủ và ý nghĩa của nó”, HLV 43 tuổi người Tây Ban Nha nói thêm. “Ba điểm sẽ mang lại cho bạn sự tự tin trong một trong những trận đấu khó khăn nhất trên sân khách. Tất cả chúng ta cần phải cống hiến hết sức mình”.

Arbeloa sẽ có sự trở lại của tiền đạo Brahim Diaz, nhưng anh này trở về từ Cúp bóng đá châu Phi với tâm trạng không tốt nhất. Diaz từ vị thế người hùng với 5 bàn thắng đã trở thành tội đồ khi cú sút phạt đền hỏng ăn của cầu thủ 26 tuổi này góp phần vào thất bại 0-1 của đội tuyển chủ nhà Morocco trong trận chung kết trước Senegal. “Tôi rất vui khi có cậu ấy trong đội”, Arbeloa nói. “Cậu ấy đã thể hiện khả năng của mình ở đây, đã thể hiện điều đó tại AFCON. Cậu ấy có thể đóng góp rất nhiều cho chúng ta, cậu ấy rất trưởng thành và có tinh thần thi đấu tuyệt vời”.

THANH TUẤN