Siêu máy tính Opta dự đoán vòng 6: Lợi thế cho các đội mạnh

Vòng 6 sẽ trải dài qua thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai trong một cuối tuần bùng nổ, bắt đầu với Brentford, đang trải qua chuỗi ba trận không thắng, tiếp đón Man Utd, trước khi hai đội bất bại cuối cùng là Crystal Palace và Liverpool chạm trán. Villa đối đầu Fulham trước khi Arsenal hành quân đến Newcastle United vào Chủ Nhật, nhằm duy trì sức ép lên ngôi đầu. Vòng 6 kết thúc tại sân Hill Dickinson, với West Ham tìm cách giảm áp lực lên Graham Potter trước Everton vào thứ Hai.

Dự Đoán Nhanh

+ Manchester City là lựa chọn tự tin nhất của mô hình dự đoán trước vòng 6, với đội bóng của Pep Guardiola được đánh giá 76,1% cơ hội thắng lợi trước Burnley.

+ Aston Villa cũng được kỳ vọng có chiến thắng đầu mùa, dù Wolves có lẽ vẫn phải chờ đợi điểm số đầu tiên.

+ Liverpool là đội có khả năng thắng trên sân khách cao nhất, với Arsenal cũng được ủng hộ để giành ba điểm trước Newcastle United.

Ngày thứ Bảy bùng nổ với Manchester United hành quân đến Brentford, nhằm nối dài chuỗi thắng dưới thời Ruben Amorim lần đầu tiên. Quỷ Đỏ đã giảm bớt áp lực lên HLV với chiến thắng 2-1 sân nhà trước Chelsea cuối tuần trước, nhưng họ không phải ứng cử viên sáng giá để thắng tại Gtech Community Stadium, khi mô hình dự đoán chỉ cho họ 26% cơ hội so với 48% của Brentford.

Và điều đó hoàn toàn hợp lý; dù Brentford không thắng trong ba trận gần nhất, họ đã thắng hai trong ba trận sân nhà gần đây trước Man United ở giải đấu cao nhất (Hòa 1). Đội chủ nhà cũng thắng sáu trong bảy lần chạm trán gần nhất tại Premier League (hòa 1).

Đây là trận có khả năng hòa cao nhất cuối tuần, với 26%, nghĩa là Man United có thể không ra về tay trắng. Họ chưa thắng trong bảy trận sân khách gần nhất tại giải đấu (hòa 2, thua 5), nhưng vẫn có hy vọng dù bị dẫn trước, vì Brentford đã đánh rơi tám điểm từ vị thế dẫn bàn mùa này. Và đây sẽ là lần trở lại tây London của Bryan Mbeumo, người đã có 15 cú sút mùa này, chỉ kém Erling Haaland (21) ở Premier League.

Chelsea (58,1%) tìm cách phục hồi sau thất vọng cuối tuần trước khi tiếp Brighton (20,1%).

The Blues là ứng cử viên nặng ký, đã thắng chín và chỉ thua một trong 12 trận sân nhà trước Brighton. Họ cũng chấm dứt chuỗi ba trận không thắng mọi đấu trường bằng việc tránh thất bại ở Cúp Liên đoàn trước Lincoln City thứ Ba. Brighton thắng ba trong sáu lần chạm trán gần nhất với Chelsea tại giải đấu (T3), dù họ không ở phong độ tốt sau khi không thắng hai trận gần nhất tại Premier League.

Chelsea hy vọng sự trở lại Stamford Bridge sẽ mang lại lợi thế, khi họ bất bại trong 12 trận sân nhà gần nhất tại giải đấu cao nhất (T9 H3), giữ sạch lưới bảy trong chín trận gần đây.

Hai đội chưa thua trận nào là Crystal Palace và Liverpool sẽ đối đầu tại Selhurst Park, dù nhà đương kim vô địch được kỳ vọng kéo dài chuỗi 100% thắng lợi.

Sau khi thắng Southampton giữa tuần, siêu máy tính cho Quỷ đỏ 47,6% cơ hội thắng lợi thứ Bảy, khiến họ trở thành đội sân khách có khả năng thắng cao nhất vòng 6. Palace chỉ thắng một trong 16 lần chạm trán gần nhất với Liverpool tại giải đấu cao nhất (hòa 3, thua 12). Tuy nhiên, họ đánh bại đối thủ ở Community Shield tháng trước trên chấm phạt đền và được đánh giá 28,1% cơ hội tạo bất ngờ lần nữa.

Đại Bàng cũng bất bại trong 11 trận gần nhất tại Premier League, chuỗi dài nhất hiện tại của bất kỳ đội nào. Nhưng để kéo dài, họ phải khóa chặt Mohamed Salah. Nếu cầu thủ Ai Cập có hai pha tham gia bàn thắng, anh sẽ san bằng kỷ lục của Wayne Rooney tại Manchester United về số bàn thắng tham gia nhiều nhất tại một CLB ở Premier League (276).

Manchester City được coi là đội có khả năng thắng cao nhất cuối tuần, thắng 76,1% các mô phỏng trước trận khi chuẩn bị tiếp Burnley (9,7%). Man City bị từ chối chiến thắng muộn trước Arsenal tuần trước nhưng vượt qua Huddersfield Town ở Cúp Liên đoàn, và Pep Guardiola tự tin đội bóng có thể trở lại thắng lợi tại giải đấu.

Điều này được hỗ trợ bởi việc họ thắng cả 13 lần chạm trán gần nhất với Burnley mọi đấu trường với tổng tỷ số 46-2. Trong khi đó, đội khách chưa thắng trong 19 chuyến làm khách tại City (H6 T13), chưa thắng kể từ tháng 3/1963 (5-2), thua cả bảy trận gần nhất. Họ hòa 1-1 với Nottingham Forest lần trước, nhưng hàng thủ Burnley đang lung lay – không đội nào đối mặt nhiều cú sút (95), sút trúng đích (25) hay chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) cao hơn họ (10,5) mùa này.

Trong trận cuối cùng thứ Bảy, Wolves hành quân đến Tottenham tìm cách chấm dứt khởi đầu tệ hại nhất lịch sử giải đấu, sau năm trận thua đầu mùa tại Premier League. Chỉ ba đội từng khởi đầu với sáu thất bại: Portsmouth 2009-10, Crystal Palace 2017-18 và Norwich City 2021-22. Trong số đó, chỉ Palace tránh xuống hạng. Đội của HLV Vítor Pereira có chiến thắng nâng cao tinh thần ở Cúp Liên đoàn trước Everton hôm thứ Ba, nhưng chỉ được đánh giá 18,6% thắng, so với 60,7% của Tottenham.

Spurs chỉ thắng hai trong tám trận sân nhà gần nhất trước Wolves tại Premier League (hòa 2, thua 4), không thắng hai trận gần nhất (thắng 1, hòa 1). Tuy nhiên, 10 điểm sau năm trận dưới thời HLV Thomas Frank gấp đôi so với 12 trận cuối dưới Postecoglou. Họ cũng dễ dàng vào vòng 16 Cúp Liên đoàn, thắng Doncaster Rovers 3-0 thứ Tư.

Trận muộn ngày Chủ Nhật chứng kiến Newcastle United tiếp Arsenal, và dù cứu vãn hòa 1-1 trước Manchester City nhờ bàn gỡ muộn của Gabriel Martinelli tuần trước, Pháo thủ có thể kém ngôi đầu tám điểm khi ra sân thi đấu.

Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal chỉ thua nhiều trận sân khách trước Man City (năm trận mọi đấu trường) hơn tại St James’ Park (bốn). Thật vậy, đội của Eddie Howe thắng ba trận sân nhà gần nhất trước Arsenal mọi đấu trường mà không thủng lưới; Newcastle lần cuối thắng bốn trận sân nhà liên tiếp trước Pháo thủ là 1969.

Newcastle chỉ thắng một trong bảy trận Premier League gần nhất (hòa 3, thắng 3), chuỗi bắt đầu từ thua 1-0 Arsenal. Họ được đánh giá 29,3% thắng, với Arsenal thắng 46,1% mô phỏng và 24,6% hòa.

Vòng 6 khép lại bằng trận ngày thứ Hai giữa Everton và West Ham, với David Moyes tái ngộ đội bóng ông dẫn dắt vô địch Conference League 2023. HLV hiện tại của Hammers là Graham Potter đang chịu áp lực lớn sau thất bại 2-1 trước Palace tuần trước, tiếp tục khởi đầu tồi tệ.

West Ham thua 52% trận Premier League dưới Potter (12/23), tỷ lệ thua cao nhất của bất kỳ HLV thường trực nào cho CLB ở giải đấu. Everton, trong khi đó, chỉ thua hai trong 12 trận sân nhà Premier League kể từ khi Moyes trở lại tháng 1 (thắng 4, hòa 6) và bất bại ba trận mọi đấu trường tại sân mới.

Vì thế Everton được đánh giá 52,8% cơ hội phục hồi sau thất bại cúp giữa tuần với chiến thắng, với West Ham chỉ 23,1% cơ hội.

HỒ VIỆT