Siêu máy tính dự đoán vòng 7 Giải Ngoại hạng Anh: Liverpool dễ mất ngôi đầu

Cuối tuần trước, chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa của Liverpool đã bị chấm dứt bởi Crystal Palace – đội bóng duy nhất vẫn chưa thua trận nào tại giải đấu, trong khi Arsenal thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu sau chiến thắng ngược dòng muộn trước Newcastle United. Vòng 7 sẽ chứng kiến các trận đấu diễn ra trong một cuối tuần bận rộn trước kỳ nghỉ quốc tế thứ hai của mùa giải, với lịch thi đấu vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật.

Dự đoán nhanh

+ Arsenal là lựa chọn tự tin nhất của mô hình dự đoán cuối tuần này, với 76,7% khả năng chiến thắng trước West Ham vào thứ Bảy.

+ Brighton là đội khách có khả năng thắng cao nhất khi làm khách tại Wolves, trong khi Crystal Palace được dự đoán sẽ duy trì chuỗi bất bại khi hành quân đến Everton.

+ Liverpool được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu với Chelsea, dù họ có thể bị đẩy khỏi vị trí dẫn đầu trước khi trận đấu bắt đầu.

Cuối tuần bắt đầu tại sân Vitality vào đêm thứ Sáu, với cả Bournemouth và Fulham đều mong muốn trở lại với chiến thắng, và siêu máy tính Opta nghiêng về phía Bournemouth khi có 50,6% cơ hội chấm dứt chuỗi hai trận hòa bằng một chiến thắng. Họ chỉ thua hai trong 16 lần chạm trán gần nhất với Fulham tại giải đấu (thắng 8, hòa 6), và chỉ một trong tám lần gần đây (thắng 3, hòa 4). Fulham đã thua ở ba chuyến làm khách gần nhất tại Bournemouth ở hạng đấu cao nhất và chỉ được đánh giá 24,4% cơ hội chấm dứt chuỗi đó, với khả năng hòa cao hơn một chút ở mức 25%.

Bournemouth rất mạnh trên sân nhà, kiếm được 14 điểm trong bảy trận gần nhất tại Vitality Stadium, và Antoine Semenyo có thể là chìa khóa, khi anh ghi tám trong 15 bàn thắng gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh.

Trận sớm thứ Bảy chứng kiến Leeds United tiếp Tottenham. Spurs đã có trận hòa muộn với Wolves cuối tuần trước, tiếp theo là trận hòa 2-2 kịch tính với Bodø/Glimt tại Champions League, nhưng siêu máy tính đánh giá họ là ứng cử viên thắng trận với 43,5%. Tottenham đã thắng ở hai chuyến làm khách gần nhất tại Elland Road nhưng chưa bao giờ thắng ba trận liên tiếp trước Leeds, đội bóng có thành tích kém trước Spurs, thua chín trong 11 lần gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Leeds được đánh giá 31,3% cơ hội thắng, nhưng họ đã không thua trận sân nhà nào trong một năm qua, với chuỗi 23 trận bắt đầu từ ngày 28 tháng 9 năm 2024.

Manchester United đang gặp khó khăn theo đuổi chiến thắng sân nhà thứ ba liên tiếp trước Sunderland đang bay cao. HLV Ruben Amorim sẽ dẫn dắt trận thứ 50 của mình, và họ được đánh giá 59,7% cơ hội thắng. Man United chưa thắng ba trận liên tiếp tại Old Trafford ở hạng đấu cao nhất kể từ tháng 8-2023. Tuy nhiên, họ tự tin khi chỉ thua hai trong 30 trận gần nhất trước Sunderland (thắng 22, hòa 6), và bất bại trong 24 trận hạng cao nhất trước các đội thăng hạng. Sunderland chỉ thắng một trong 31 chuyến làm khách gần nhất trước Man United, nên cơ hội thắng của họ chỉ ở mức 19,2%.

HLV Nuno Santo dẫn West Ham đến Arsenal khi ông tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau khi được bổ nhiệm dẫn dắt West Ham. Sau khi bắt đầu triều đại bằng một điểm đáng khích lệ tại Everton hôm thứ Hai, West Ham chỉ được đánh giá 9,4% cơ hội gây sốc tại Emirates, dù họ thắng hai chuyến làm khách gần nhất trước Arsenal. Pháo thủ là đội được siêu máy tính ủng hộ mạnh mẽ nhất, với tỷ lệ thắng 76,7%. Họ chỉ thua bốn trong 42 trận sân nhà gần nhất tại hạng đấu cao nhất, nhưng một nửa số thất bại đó là trước West Ham.

Ngày thứ Bảy kết thúc bằng cuộc đại chiến tại Stamford Bridge, với Chelsea và Liverpool đều cần thắng sau những thất vọng gần đây. Lữ đoàn đỏ được đánh giá nhỉnh hơn với 42,3% dù thua hai trận sân khách liên tiếp trước Crystal Palace và Galatasaray. Liverpool bất thắng ở bốn chuyến làm khách tại Chelsea (hòa 3, thua 1), với thất bại duy nhất ở chính trận này hồi tháng 5 (1-3). Trong khi đó, Chelsea vừa thua 2 trận liên tiếp ở giải ngoại hạng trước Man Utd và Brighton, lần thứ hai xảy ra dưới thời HLV Enzo Maresca. Họ được đánh giá 32,3% cơ hội thắng.

Ở trận sớm đầu tiên ngày Chủ Nhật, Crystal Palace đang bay cao sẽ tìm cách trở thành đội khách đầu tiên thắng tại Hill Dickinson Stadium khi đối đầu Everton. Palace có thể làm nên lịch sử CLB khi họ tìm cách bất bại trận thứ 13 liên tiếp tại hạng cao nhất và vượt qua kỷ lục cũ (12 trận năm 1990). Họ được đánh giá 42,3% cơ hội thắng so với 33,1% của Everton. Bảy trong 10 trận gần nhất của Everton tại Goodison Park hoặc Hill Dickinson Stadium kết thúc hòa, với 11 trận hòa sân nhà kể từ đầu mùa trước nhiều hơn bất kỳ đội nào.

Newcastle United (56%) và Nottingham Forest (21,3%) gặp nhau tại St James’ Park khi cả hai đều nằm trong nửa dưới bảng xếp hạng trước vòng 7. Forest chỉ kiếm năm điểm tại Ngoại hạng Anh mùa này, với 80% từ HLV cũ Nuno. Nếu không thắng tại Tyneside, Postecoglou sẽ là HLV Forest đầu tiên kể từ Andy Beattie năm 1960 bắt đầu triều đại với bốn trận không thắng tại giải đấu. Vị HLV Australia đã thua 11 trong 15 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (thắng 1, hòa 3).

Trong khi đó, Newcastle có khởi đầu tệ nhất kể từ khi chỉ lấy ba điểm qua sáu vòng dưới thời Steve Bruce năm 2021-22, nhưng Eddie Howe sẽ được khích lệ bởi thắng lợi ấn tượng 4-0 trước Union Saint-Gilloise tại Champions League.

Aston Villa (68,4%) tiếp Burnley (14,1%) và được cổ vũ bởi thành tích bất bại ở 16 trận hạng cao nhất gần nhất trước đội thăng hạng (thắng 12, hòa 4). Trong khi đó, Burnley đang tìm cách hồi phục sau chuỗi bốn trận không thắng. Họ đã thủng lưới 13 bàn tại giải đấu mùa này và mọi thứ không dễ dàng hơn với Burnley, khi thua hai trận gần nhất trước Villa.

Sau khi đánh bại Man Utd trận gần nhất, Brentford tìm cách trở thành đội thứ hai đánh bại cả hai đội Manchester ở hai trận Ngoại hạng Anh liên tiếp. Nhưng không dễ cho đội bóng của HLV Keith Andrews vì Man City chỉ thua một trong bốn chuyến làm khách hạng cao nhất tại Brentford (thắng 2, hòa 1), thất bại 0-1 ở vòng cuối 2022-23 khi đã vô địch. Và Man City được dự đoán lấy trọn ba điểm, thắng 48,9% mô phỏng trước trận so với 27,4% của Brentford.

HỒ VIỆT