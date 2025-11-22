Siêu máy tính dự đoán vòng 12: Derby Bắc London và làn sóng phản kháng của các ông lớn

Kỳ nghỉ quốc tế cuối cùng trong năm 2025 đã kết thúc. Ngoại Hạng Anh trở lại với vòng 12, nơi những tham vọng phải được khẳng định bằng hành động. Khoảng cách bốn điểm của Arsenal ở ngôi đầu không phải là một tấm đệm êm ái, bởi ngay phía sau, Man City và Chelsea vẫn đang phả hơi nóng. Sự căng thẳng leo thang khi từ vị trí thứ ba đến thứ mười hai chỉ vỏn vẹn bốn điểm. Đây là cuộc chiến của những lá bài định mệnh, và siêu máy tính Opta đã đưa ra những phán quyết lạnh lùng nhất.

Dự đoán nhanh

+ Liverpool (71.1%) là lựa chọn tự tin nhất để giành trọn ba điểm, đối đầu Nottingham Forest. Họ cần một cú đáp trả sau trận thua Man City.

+ Tân HLV Rob Edwards của Wolves khó có được một khởi đầu chiến thắng, khi Crystal Palace được dự đoán là đội khách có khả năng thắng cao thứ hai (55.6%).

+ Arsenal, Man City, và Chelsea đều được dự đoán ca khúc khải hoàn, củng cố vị thế Top 3.

Các trận đấu thứ Bảy, 22-11-2025

Burnley vs Chelsea (19:30 VN): Chelsea đang vào guồng với hai chiến thắng liên tiếp giữ sạch lưới. Turf Moor luôn là "miền đất hứa" của The Blues, khi họ thắng 8/9 chuyến làm khách tại đây. Với Burnley—đội đang xếp cuối về số cú sút (90) và bàn thắng kỳ vọng (8.3 xG)—khả năng tạo bất ngờ chỉ là 21.3%. Chelsea (57%) được dự đoán chiến thắng, chiếm vị trí thứ hai, đẩy áp lực lên Man City.

Liverpool vs Nottingham Forest (22:00 VN): Thất bại 0-3 trước Man City trước kỳ nghỉ là một cú tát mạnh. Giờ là lúc Liverpool phải đứng dậy tại Anfield. Opta trao cho họ 71.1% cơ hội thắng, con số cao nhất vòng đấu, bất chấp việc Forest đã từng thắng 1-0 tại đây mùa trước. Với Mohamed Salah chuẩn bị có trận đấu thứ 300 tại Premier League và san bằng kỷ lục đóng góp bàn thắng (276) của Rooney cho một CLB, Lữ đoàn Đỏ phải biết cách biến sân nhà thành pháo đài.

Wolves vs Crystal Palace (22:00 VN): Bước ngoặt Rob Edwards trở lại Molineux có lẽ không đủ tạo ra phép màu. Wolves đang chìm sâu với chuỗi 11 trận không thắng và là đội ghi bàn tệ nhất (7 bàn). Crystal Palace (55.6%)—có hàng thủ tốt thứ hai giải đấu (chỉ thủng lưới 9 bàn)—là đối thủ quá tầm. Palace sẽ là thuốc thử cực mạnh cho tham vọng thoát hiểm của Bầy Sói.

Bournemouth vs West Ham United (22:00 VN): Bournemouth đang có thành tích sân nhà ấn tượng (thắng 4/5). West Ham, dù vừa thắng hai trận liên tiếp, thường đánh mất động lực sau các đợt nghỉ quốc tế. Chuỗi 8 trận không thắng của Bournemouth trước West Ham được dự kiến sẽ chấm dứt, khi chủ nhà được trao 59.3% cơ hội thắng.

Fulham vs Sunderland (22:00 VN): Sunderland vừa cầm hòa Arsenal. Nhưng Fulham (51.6%) lại được siêu máy tính đánh giá cao hơn (Sunderland 23.8%). Fulham có thành tích tốt trước các đội thăng hạng (10 trận bất bại gần nhất), cho thấy sự thực dụng cần thiết để giành chiến thắng.

Brighton vs Brentford (22:00 VN): Cuộc đụng độ giữa hai đội hạng trung (thứ 11 và 12). Brighton (48.8%) được ưu ái hơn, nhưng đây là trận đấu có khả năng hòa cao nhất (25.7%) vòng này. Brentford đã thua 4/5 trận sân khách, một dấu hiệu cho thấy họ khó duy trì sự ổn định xa nhà.

Trận đấu muộn (00:30 VN - Chủ Nhật), Newcastle United vs Man City: Man City (43.7%) hành quân đến sân St. James' Park với sự tự tin từ 12 chiến thắng sân khách trước Newcastle—thành tích tốt nhất của họ trước một đối thủ. Man City đã ghi bàn trong 33 trận liên tiếp đối đầu "Chích chòe". Erling Haaland đang săn lùng bàn thắng thứ 100 tại giải VĐQG Anh. Newcastle chỉ có 31.1% cơ hội thắng, và HLV Eddie Howe chưa từng thắng Pep Guardiola sau 18 lần đối đầu. Chiếc vé Top 3 đang chờ đợi Man City.

Chủ Nhật, 23-11-2025

Leeds United vs Aston Villa (21:00 VN): Leeds (22.8%) đối mặt với thách thức lớn khi chưa thắng 17 trận gần nhất gặp các đội Top 12. Aston Villa (55%) của Unai Emery—người chưa từng thua một đội mới thăng hạng nào tại Premier League—được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Arsenal vs Tottenham (23:30 VN): Derby Bắc London

Đây là tâm điểm của vòng đấu, nơi ranh giới giữa khao khát và thù địch bị xóa nhòa. Arsenal (69% cơ hội thắng) đang tìm cách củng cố ngôi đầu sau trận hòa Sunderland, và họ có lịch sử đối đầu áp đảo: thắng 5/6 trận derby gần nhất tại Premier League và chỉ thua 1/32 lần tiếp Spurs trên sân nhà. Dù Tottenham đang là đội bất bại sân khách duy nhất (thắng 4, hòa 1), sự vắng mặt của Kane và Son (người đóng góp 27% số bàn thắng derby gần nhất của Spurs) sẽ là gánh nặng lớn. Đây là cuộc chiến buộc Pháo thủ phải thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch tương lai.

Trận đấu muộn: Manchester United vs Everton (03:00 VN - Thứ Ba):

Manchester United (50.9%) chốt hạ vòng đấu với Everton. Man United đã thắng Everton 42 lần—nhiều nhất trước bất kỳ đối thủ nào. Dù hàng công chủ nhà (11 bàn hiệp 1) đang sắc bén, hàng thủ của họ lại lỏng lẻo nhất hiệp 2 (thủng lưới 14 bàn). Đây sẽ là điểm yếu mà Everton có thể khai thác, nhưng chuỗi 5 trận bất bại của Man United và kỷ lục sân nhà áp đảo (chỉ thua 1/32 trận gần nhất) vẫn giúp họ được siêu máy tính Opta tin tưởng.

HỒ VIỆT