Siêu máy tính: Arsenal thắng, Liverpool thống trị derby Meyserside, Man United phơi áo tại vòng 5

Manchester United trở thành tâm điểm sau thất bại nặng nề trước Manchester City ở trận derby, trong khi Wolves và Aston Villa là hai đội duy nhất chưa biết đến chiến thắng. Wolves thậm chí chưa kiếm được điểm nào, còn Aston Villa vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Vòng 5 sẽ chứng kiến bảy trận đấu diễn ra vào thứ Bảy sôi động, tiếp theo là ba trận vào Chủ Nhật.

Dự đoán nhanh

- Liverpool được đánh giá cao nhất với 71,7% cơ hội thắng Everton trong trận derby Merseyside.

- Siêu máy tính dự đoán Wolves và Aston Villa sẽ có chiến thắng đầu tiên, với Aston Villa là đội khách được tin tưởng nhất.

- Chelsea được đánh giá nhỉnh hơn Manchester United tại Old Trafford, trong khi Arsenal được dự đoán vượt qua Manchester City trong trận muộn ngày Chủ Nhật.

Liverpool vs Everton (sân Anfield) Trận derby Merseyside mở màn ngày thi đấu, hứa hẹn nhiều cảm xúc sau những cuộc chạm trán kịch tính mùa trước. James Tarkowski từng gỡ hòa ở phút 98 tại Goodison Park hồi tháng 2, và Everton đang có khởi đầu tốt. Tuy nhiên, HLV David Moyes chưa từng thắng tại Anfield trong 20 lần đối đầu ở Premier League (6 hòa, 14 thua).

Liverpool, vừa giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Atlético Madrid ở Champions League, chỉ thua 1 trong 28 trận sân nhà gần nhất trước Everton (17 thắng, 10 hòa), thắng cả 4 trận gần đây. Siêu máy tính dự đoán Liverpool có 71,7% cơ hội thắng, cao nhất vòng 5, trong khi Everton chỉ có 12,1% cơ hội tạo bất ngờ.

Brighton vs Tottenham. Tottenham đánh dấu sự trở lại Champions League bằng chiến thắng 1-0 trước Villarreal và đang có khởi đầu tốt dưới thời HLV Thomas Frank. Tuy nhiên, Brighton được dự đoán sẽ chặn đứng phong độ của Spurs với 47,4% cơ hội thắng, so với 26,4% của Tottenham và 26,2% cho kết quả hòa.

Brighton từng thắng cả hai trận đối đầu Tottenham ở Premier League mùa trước và chỉ thua 1 trong 10 trận sân nhà gần nhất tại AMEX Stadium (6 thắng, 3 hòa), giữ vững thành tích ấn tượng.

Burnley vs Nottingham Forest. Nottingham Forest, dưới sự dẫn dắt của HLV mới Ange Postecoglou, thua 0-3 trước Arsenal ở vòng trước. Tuy nhiên, họ được dự đoán sẽ có kết quả tốt hơn khi làm khách tại Burnley, với 42,4% cơ hội thắng so với 32,2% của đội chủ nhà.

Postecoglou từng thắng cả hai trận đối đầu Burnley mùa trước khi còn dẫn dắt Tottenham và có thành tích ấn tượng khi làm khách trước các đội mới thăng hạng (5 thắng, 1 hòa trong 6 trận). Burnley, sau thất bại muộn trước Liverpool ở vòng 4, đã thua 6/7 trận gần nhất và có chỉ số bàn thua dự kiến (xGA) cao nhất giải (9,4).

West Ham vs Crystal Palace. Đội khách hòa không bàn thắng trước Sunderland ở vòng trước, nhưng vẫn bất bại từ đầu mùa. Đội bóng của HLV Oliver Glasner chưa từng bị dẫn trước ở Premier League mùa này và có 19 trận giữ sạch lưới kể từ khi Glasner nhậm chức vào tháng 2/2024, chỉ kém Arsenal (24) và Man City (21).

Trong khi đó, West Ham để thủng lưới ít nhất 3 bàn trong 3/4 trận đã đấu, và siêu máy tính dự đoán họ chỉ có 27,2% cơ hội thắng, so với 48,9% của Crystal Palace.

Wolves vs Leeds United. Trận đấu giữa 2 đội cùng khổ có ý nghĩa lớn trong cuộc chiến trụ hạng. Wolves, chưa có điểm nào, có nguy cơ trở thành đội thứ 6 trong lịch sử Premier League thua cả 5 trận đầu mùa. Tuy nhiên, họ được dự đoán sẽ có chiến thắng đầu tiên với 48,7% cơ hội, so với 25,6% của Leeds.

Leeds chưa ghi bàn nào ngoài phạt đền mùa này và có số cú sút trúng đích thấp nhất giải (8). Wolves, ngược lại, thắng 8/10 trận gần nhất trước các đội mới thăng hạng, bao gồm cả 4 trận liên tiếp.

Manchester United vs Chelsea. Trận đấu tâm điểm ngày thứ Bảy diễn ra tại Old Trafford, nơi HLV Ruben Amorim của Man United chịu áp lực lớn sau thất bại trước Man City. Chelsea, dù bị Brentford gỡ hòa muộn ở vòng trước và thua Bayern Munich 1-3 ở Champions League, được siêu máy tính đánh giá cao hơn với 46,8% cơ hội thắng, so với 28,7% của Man United và 24,5% cho kết quả hòa.

Man United bất bại trong 12 trận sân nhà gần nhất trước Chelsea ở Premier League (5 thắng, 7 hòa), nhưng Chelsea đang nhắm đến chiến thắng liên tiếp trước Quỷ Đỏ lần đầu tiên kể từ giai đoạn 2009-2011.

Fulham vs Brentford. Trận derby Tây London giữa Fulham và Brentford khép lại ngày thứ Bảy. Fulham, với chiến thắng đầu tiên trước Leeds ở vòng trước, là một trong hai đội (cùng Arsenal) chưa để thủng lưới từ tình huống mở. Siêu máy tính dự đoán Fulham có 43% cơ hội thắng, Brentford 30,2%, và 26,7% cho kết quả hòa. Trận đấu này được đánh giá là có khả năng hòa cao nhất vòng.

Sunderland vs Aston Villa. Sunderland, với khởi đầu tích cực, đối đầu Aston Villa – đội đang trải qua chuỗi 5 trận không ghi bàn ở Premier League, chỉ kém kỷ lục 6 trận không ghi bàn của chính họ (2014-2015). Tuy nhiên, Aston Villa được dự đoán sẽ chấm dứt chuỗi trận khô hạn với 55,3% cơ hội thắng, cao nhất trong số các đội khách, so với 22,5% của Sunderland.

Sunderland thắng cả hai trận sân nhà đầu mùa, nhưng một chiến thắng nữa sẽ giúp họ sánh ngang số trận thắng sân nhà của cả mùa 2016-17 (3 thắng).

Bournemouth vs Newcastle United. Bournemouth, bất bại trong 6 trận gần nhất trước Newcastle (2 thắng, 4 hòa), được dự đoán có 38,7% cơ hội thắng, so với 34,8% của Newcastle. Antoine Semenyo đang có phong độ cao với 5 lần góp dấu giày vào bàn thắng (3 bàn, 2 kiến tạo).

HLV Eddie Howe của Newcastle chưa từng thắng Bournemouth trong 6 lần đối đầu ở Premier League (4 hòa, 2 thua). Newcastle cũng không ghi bàn trong 3 trận sân khách gần nhất, nhưng chỉ thua 1/7 trận làm khách tại Bournemouth.

Arsenal vs Manchester City. Trận Super Sunday tại Emirates khép lại vòng 5, khi Arsenal đối đầu Manchester City. Arsenal được dự đoán thắng với 52,2% cơ hội, sau khi thắng 3/4 trận đầu mùa và đánh bại Athletic Club ở Champions League.

Arsenal thắng 2/4 trận gần nhất trước Man City, bao gồm cả hai trận gần đây. Trong khi đó, Man City thua 5/7 trận Premier League ngay sau các trận đấu châu Âu giữa tuần, bao gồm thất bại 1-5 tại Arsenal hồi tháng 2. Siêu máy tính chỉ cho Man City 23,4% cơ hội thắng.

Trận đấu có thể được định đoạt bởi Viktor Gyökeres (Arsenal) hoặc Erling Haaland (Man City). Gyökeres đã ghi bàn trong cả hai trận sân nhà (3 bàn), trong khi Haaland có 4 bàn trong 6 lần đối đầu Arsenal.

HỒ VIỆT