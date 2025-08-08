Siêu Cúp quốc gia 2024-2025, Nam Định - CAHN: Ai cũng muốn đầu xuôi đuôi lọt

Trận tranh Siêu Cúp quốc gia vốn thuộc mùa giải 2024-2025, nhưng lại được xem như cuộc mở màn cho mùa giải mới 2025-2026. Vì vậy, cả Nam Định lẫn CAHN đều mang khát vọng giành chiến thắng để tạo đà thuận lợi cho hành trình phía trước.

Các cầu thủ Nam Định (áo trắng) có lợi thế sân nhà trong cuộc đối đầu với CAHN. ẢNH: MINH HOÀNG

Trận đấu này diễn ra trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình) vào lúc 18 giờ ngày 9-8. Đây là sân nhà của Nam Định, từ đó mang đến lợi thế rất lớn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trong cuộc đối đầu với CAHN.

Năm ngoái, chính Nam Định đã khai thác yếu tố sân nhà để thắng thuyết phục Thanh Hóa với tỷ số 3-0, qua đó lần đầu tiên đoạt Siêu Cúp quốc gia. Kinh nghiệm từ mùa giải trước là cơ sở để người hâm mộ thành Nam hy vọng Nguyễn Văn Toàn cùng đồng đội sẽ tái hiện được thành tích tương tự. Nam Định cũng gia nhập nhóm các CLB gồm SLNA, Becamex TPHCM và Hà Nội FC nếu bảo vệ thành công danh hiệu đang có.

Các nhà đương kim vô địch V-League chuẩn bị căng cơ cho trận Siêu Cúp nói riêng và cả mùa giải 2025-2026 nói chung. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hội quân trở lại từ đầu tháng 7, trải qua hai chuyến tập huấn dài ngày tại Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) và Hàn Quốc.

“Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc rất quan trọng để giúp các cầu thủ nâng cao thể trạng, làm quen với cường độ thi đấu quốc tế. Tôi đánh giá cao tinh thần tập trung, nỗ lực của các cầu thủ trong suốt quá trình chuẩn bị, nhất là khi trận Siêu Cúp quốc gia đang đến gần”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ trước trận đấu.

Sắp tới, Nam Định phải tham dự đến 5 đấu trường, nên HLV Vũ Hồng Việt được tạo nhiều điều kiện để nâng cấp chất lượng chiều sâu đội hình. Trong đó, ông đã chiêu mộ ba ngoại binh trải đều ở 3 tuyến gồm Njabulo Blom, Kyle Hudlin và Mahmoud Eid, bên cạnh trung vệ Đặng Văn Tới (từ Hải Phòng) và tiền vệ A Mít (Thanh Hóa).

Sự xuất hiện của Văn Tới sẽ củng cố hàng phòng ngự cho Nam Định, trong bối cảnh hàng công của CAHN đang sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng như Leo Artur, Alan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc...

Cuộc đấu trí đầy căng thẳng giữa hai chiến lược gia Vũ Hồng Việt và Mano Polking. ẢNH: NHƯ Ý

Bên kia phần sân, CAHN dự Siêu Cúp quốc gia 2024-2025 với tư cách là nhà vô địch Cúp quốc gia. Siêu Cúp quốc gia cũng là danh hiệu còn thiếu duy nhất của đại diện đến từ Thủ đô, sau khi họ từng vô địch V-League vào năm 2023.

Thầy trò HLV Mano Polking “làm nóng” cho chuyến làm khách tại Nam Định bằng chiến thắng 2-0 trước Hà Tĩnh ở trận giao hữu cuối cùng. Cặp đôi Leo Artur và Alan tiếp tục ghi bàn, mang đến sự yên tâm cho đội bóng ngành công an.

Về nhân sự, CAHN đã chiêu mộ thành công tuyển thủ Phạm Lý Đức (HAGL), cùng cặp đôi đến từ Hà Tĩnh là Adou Minh và Trần Đình Tiến. Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều Brandon Ly (U21 Burnley) và tiền vệ ngoại Stephan Mauk, người từng đăng quang tại Giải VĐQG Australia, mới mang đến kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới cho CAHN.

“Tôi tin đội hình CAHN ở mùa giải 2025-2026 đã có nhiều sự bổ sung chất lượng và sẽ còn mạnh mẽ hơn so với mùa trước. Chúng tôi sẽ cống hiến một trận Siêu Cúp giàu cảm xúc và chuyên môn dành cho khán giả”, ông Polking háo hức chia sẻ.

Nếu trận Siêu Cúp quốc gia 2024-2025 khép lại sau 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa, Nam Định và CAHN sẽ giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu.

HỮU THÀNH