Sean Dyche trở thành HLV thứ 3 trong mùa giải của Forest

HLV Sean Dyche đánh dấu sự trở lại của ông tại giải Ngoại hạng Anh sau gần một năm vắng bóng khi được bổ nhiệm vào thứ Ba, trở thành nhà cầm quân thứ 3 của Nottingham Forest trong mùa giải này.

Cựu HLV Burnley và Everton được chọn thay thế Ange Postecoglou, người đã bị sa thải một cách tàn nhẫn vào thứ Bảy - khoảng 20 phút sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước Chelsea - khiến đội bóng rơi vào nhóm xuống hạng. Postecoglou chỉ mới nhậm chức được 39 ngày, sau khi tiếp quản vị trí từ Nuno Espirito Santo, người đã bị sa thải và được xem là mở đầu cho những quyết định sai lầm của chủ sở hữu Forest, Evangelos Marinakis.

Sean Dyche, 54 tuổi, đã ký hợp đồng đến mùa hè năm 2027, và sẽ có trận đấu đầu tiên trên cương vị mới là gặp Porto tại Europa League vào thứ Năm. Dyche tiếp quản một đội hình Forest đang mất phương hướng sau khi đã chơi theo 2 chiến thuật khác nhau cho đến nay trong mùa giải. Ban đầu, Nuno thiên về lối chơi thực dụng và trực diện hơn, trước khi Postecoglou mang đến lối chơi tấn công không phù hợp với các cầu thủ trong đội hình của Forest.

Tuy nhiên, Dyche giống Nuno hơn về cách ông xây dựng đội hình, điều này thể hiện rõ trong thời gian dài dẫn dắt Burnley từ năm 2012 đến 2022, và một lần nữa trong 2 năm dẫn dắt Everton trước khi bị sa thải vào tháng Giêng. Ông hy vọng sẽ mang lại sự ổn định và tính tổ chức cho Forest, đặc biệt là trong việc phòng ngự các tình huống cố định - một điểm yếu lớn dưới thời Postecoglou.

“Là một HLV giàu kinh nghiệm và được kính trọng tại Ngoại hạng Anh, Dyche mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa cá tính, sự nhạy bén về chiến thuật và những thành tích đã được chứng minh để dẫn dắt CLB bước sang chương mới”, Forest nêu rõ trong một tuyên bố. “Với hơn 330 trận đấu tại Ngoại hạng Anh trong sự nghiệp, Dyche đã xây dựng nên những đội bóng được định hình bởi khả năng tổ chức phòng ngự, sự kiên cường và sức mạnh từ các tình huống cố định - những phẩm chất phù hợp chặt chẽ với các đặc điểm của đội hình hiện tại và bản sắc bóng đá của CLB”.

