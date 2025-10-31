Saudi Arabia từ chối Messi trước thềm World Cup 2026

Lionel Messi không có cơ hội đối đầu Cristiano Ronaldo tại Saudi Arabia.

“Nhân kỳ Club World Cup vừa qua, đội bóng của Messi đã liên hệ với tôi và đề nghị anh ấy sang Saudi Arabia thi đấu trong thời gian MLS tạm dừng gần 4 tháng”, Abdullah Hammad, Giám đốc điều hành của Học viện Thể thao Mahd, chia sẻ trong một podcast với nền tảng Thmanyah của Saudi Arabia. “Cầu thủ này muốn giữ gìn thể lực và chuẩn bị cho World Cup 2026 sắp tới. Điều này đã từng xảy ra với David Beckham khi anh ấy còn khoác áo Los Angeles Galaxy và chuyển đến AC Milan năm 2010”.

Cầu thủ tám lần giành Quả bóng Vàng đã chuyển đến Inter Miami vào năm 2023 sau khi được đồn đoán sẽ chuyển đến Saudi Arabia. Điều đó diễn ra sau 2 năm gắn bó với Paris Saint-Germain, CLB mà anh gia nhập vào năm 2021 sau khi kết thúc thời gian dài gắn bó với Barcelona. Hammad giải thích rằng ông đã chuyển lời đề nghị này đến Bộ trưởng Thể thao Saudi Arabia, nhưng đã từ chối. “Bộ trưởng đã nói rõ rằng giải đấu của Saudi Arabia sẽ không đóng vai trò là nền tảng chuẩn bị cho các giải đấu khác”, ông nói. Trả lời câu hỏi về việc liệu Saudi Arabia có từ chối Messi hay không, ông trả lời: “Đúng vậy!”.

Kể từ khi Cristiano Ronaldo đến Al-Nassr sau kỳ World Cup gần nhất, giải đấu của Saudi Arabia đã thu hút nhiều ngôi sao từ các CLB lớn của châu Âu, bao gồm Neymar và Karim Benzema, trong khi quốc gia này cũng đã được trao quyền đăng cai World Cup 2034.

Trong khi đó, Messi cũng làm điều tương tự khi gia nhập Inter Miami. Anh không chỉ mang về cho CLB non trẻ này 2 danh hiệu đầu tiên trong lịch sử, mà còn thu hút nhiều ngôi sao đến và giúp hình ảnh MLS cải thiện mạnh mẽ. Mới đây, siêu sao 38 tuổi người Argentina đã ký gia hạn với Inter Miami đến năm 2028. Messi là Cầu thủ xuất sắc nhất MLS mùa giải trước và là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này một lần nữa trong năm nay - điều này sẽ giúp anh trở thành cầu thủ thứ 2 từng 2 lần giành giải thưởng này trong lịch sử giải đấu (Preki đã giành giải vào các năm 1997 và 2003), nhưng là người đầu tiên giành được nó trong 2 năm liên tiếp..

PHI SƠN