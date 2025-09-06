Sau kỳ chuyển nhượng của Man United, những vấn đề vẫn còn đối với HLV Amorim

Đã 9 tháng kể từ khi Ruben Amorim ngồi trong phòng họp báo tại Old Trafford và cảnh báo người hâm mộ Manchester United rằng một cơn bão đang đến. Lời tiên đoán này là một trong số ít điều mà huấn luyện viên người Bồ Đào Nha dự đoán đúng trong một mùa giải mà ông gọi là "thảm họa."

Ngoài thất bại bất ngờ ở cúp Liên đoàn trước Grimsby Town, Amorim đã tỏ ra tích cực hơn nhiều về đội bóng của mình trong những tuần đầu của mùa giải 2025-26. Tuy nhiên, ông vẫn đang phải đối mặt với những con sóng dữ. Nếu như mùa trước cơn bão diễn ra trên sân cỏ, thì mùa này, những đám mây đen đang đe dọa tụ lại ngoài sân.

Ba HLV trước của Man United – Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho – đều bị sa thải vào tháng 11 hoặc tháng 12. Nếu Amorim có thể vượt qua ba hoặc bốn tháng tới với đủ các màn trình diễn và kết quả tích cực để giảm bớt áp lực, điều đó sẽ tạo nền tảng để cạnh tranh các suất dự cúp châu Âu trong năm mới. Ngược lại, nếu phong độ sa sút, ánh đèn sân khấu sẽ càng gay gắt, và ban lãnh đạo Man United sẽ buộc phải vội vã tìm kiếm HLV thường trực thứ năm trong chín năm.

Kỳ chuyển nhượng đóng lại, nhưng câu hỏi vẫn còn

Kỳ chuyển nhượng mùa hè của Man United kết thúc với 4 bản hợp đồng lớn và 9 cầu thủ đội một ra đi. Đây là một cuộc đại tu đáng kể đối với đội hình mà Amorim tiếp quản khi thay thế Ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, dù ông sẽ cảm thấy câu lạc bộ đã giải quyết được một số vấn đề, nhưng không phải tất cả.

Vào cuối mùa giải trước, bộ phận dữ liệu được giao nhiệm vụ phân tích lý do tại sao đội bóng gặp khó khăn đến vậy và báo cáo rằng thiếu bàn thắng là yếu tố lớn nhất. Điều này đã thúc đẩy Amorim, CEO Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox tập trung ngân sách chuyển nhượng vào việc tăng cường hàng công, dẫn đến sự xuất hiện của Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko với chi phí lớn. Cunha và Mbeumo là hai mục tiêu hàng đầu của Man United. Các nguồn tin CHO BIẾT các tiền đạo khác cũng được xem xét kỹ lưỡng, nhưng Sesko được chọn vì độ tuổi, tiềm năng và cấu trúc thanh toán hấp dẫn được thỏa thuận với RB Leipzig.

Vị trí thủ môn được coi là “ưu tiên thứ yếu,” theo các nguồn tin của Man United, dù thương vụ trị giá 21,5 triệu bảng cho Senne Lammens được hoàn tất vào phút cuối của ngày chốt chuyển nhượng. Điều này có thể thực hiện được sau khi Alejandro Garnacho chuyển đến Chelsea, Antony đến Real Betis và Rasmus Hojlund được cho Napoli mượn. Ba vụ ra đi vào cuối kỳ chuyển nhượng mang về gần 65 triệu bảng, trong khi việc cho Aston Villa mượn Jadon Sancho cũng giúp loại bỏ mức lương đáng kể của anh khỏi quỹ lương.

Lammens đã nằm trong danh sách các mục tiêu thủ môn tiềm năng của United từ trước. Tuy nhiên, các nguồn tin cho ESPN rằng nỗ lực đưa anh về từ Royal Antwerp được đẩy mạnh đáng kể sau sai lầm của Altay Bayindir trong trận đấu với Arsenal ở vòng mở màn mùa giải. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lammens lại tạo ra một vấn đề cho Amorim. United quảng bá thủ môn người Bỉ như một cầu thủ có “tiềm năng lớn,” nhưng không nhất thiết là thủ môn số một ngay lập tức. Điều này có nghĩa là sự bất ổn ở vị trí thủ môn – với André Onana và Bayindir chia sẻ nhiệm vụ cho đến nay trong mùa giải – sẽ càng trở nên rối rắm hơn với một cái tên khác trong danh sách. Ngược lại, việc ký hợp đồng với Emiliano Martínez từ Aston Villa – như kỳ vọng trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng – sẽ chấm dứt mọi tranh luận.

Amorim hy vọng rằng một trong bốn thủ môn kỳ cựu của ông – bao gồm cả Tom Heaton 39 tuổi, thành viên của nhóm lãnh đạo mới thành lập – có thể nhanh chóng khẳng định mình là lựa chọn số một. Tuy nhiên, ông phải đối mặt với một quyết định lớn về việc chọn ai cho trận đấu đầu tiên sau kỳ nghỉ quốc tế, gặp Manchester City tại sân Etihad.

Vấn đề khác của Amorim nằm ở hàng tiền vệ. Các nguồn tin của Man United khẳng định việc ký hợp đồng với một tiền vệ không bao giờ là ưu tiên trong mùa hè này, nhưng cảm giác sau khi Sesko đến lại khác. Cầu thủ người Slovenia được ký hợp đồng để hoàn thiện việc làm mới bộ ba tấn công, nhưng các nguồn tin nói với ESPN rằng ban lãnh đạo câu lạc bộ bắt đầu khám phá các thương vụ cho một tiền vệ, với các lựa chọn bao gồm Carlos Baleba tại Brighton, João Gomes tại Wolves và Angelo Stiller tại Stuttgart.

Quyết định trì hoãn việc ký hợp đồng với một tiền vệ cho đến ít nhất là tháng Giêng khiến đội hình có phần mất cân đối trong giai đoạn quan trọng đối với Amorim. Ông có Cunha, Mbeumo, Mason Mount, Bruno Fernandes, Amad Diallo và Joshua Zirkzee, tất cả đều có thể chơi ở một trong hai vị trí số 10. Nhưng ở vị trí hai tiền vệ phòng ngự trong sơ đồ của ông, ông chỉ có Casemiro, Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo.

Fernandes sẽ chiếm một trong những vị trí phòng ngự để nhường chỗ ở phía trên, điều này có nghĩa là đội trưởng United sẽ chơi ở trung tâm hàng tiền vệ cùng với Ugarte, Casemiro hoặc Mainoo. Cả bốn cầu thủ này có những đặc điểm khác nhau, nhưng họ thiếu sự cơ động để bao quát những khoảng trống lớn đôi khi xuất hiện trong hệ thống 3-4-3 của Amorim.

Hàng tiền vệ thiếu gắn kết là một vấn đề dưới thời Ten Hag và cả Amorim ở mùa trước. Nó có thể lại gây rắc rối.

Lý do để lạc quan

Màn trình diễn đáng khích lệ trong thất bại trước Arsenal, một hiệp tốt và một hiệp tệ trong trận hòa tại Fulham, thảm họa tại đội bóng bóng hạng Tư Grimsby và chiến thắng kịch tính muộn trước Burnley trên sân nhà đại diện cho một khởi đầu rất hỗn độn của Man United. Đặc biệt, việc bị loại khỏi cúp Liên đoàn tại Blundell Park – và bài đánh giá đầy cảm xúc của Amorim về trận đấu – đã gây ra lo ngại thực sự rằng các vấn đề của mùa trước chưa được khắc phục trong mùa hè.

Nhưng nhìn xa hơn kết quả, có những lý do để Amorim lạc quan một cách tương đối. Sau ba trận Premier League, Man United đứng thứ chín với bốn điểm. Nhưng họ dẫn đầu bảng xếp hạng về bàn thắng kỳ vọng (6,78), tổng số cú sút (42), chạm bóng trong khu vực cấm địa đối phương (99) và sút trúng khung gỗ (4). Họ đứng thứ hai về số cuộc tranh chấp thắng (173) và thứ ba về số quả tạt thành công từ tình huống mở (12). Ba trận là một mẫu số nhỏ, nhưng Man United đang làm đúng nhiều điều.

HLV Amorim nhanh chóng nói rằng đội của ông đã ở thế bất lợi vì những khoảnh khắc nhỏ trong thất bại trước Arsenal và trận hòa tại Fulham, và các số liệu thống kê cho thấy ông có lý. Cựu HLV Sporting CP không phải kiểu người dễ bị cuốn theo, và ông sẽ biết thêm về đội bóng của mình trong hai trận đấu tiếp theo sau kỳ nghỉ quốc tế gặp Manchester City vào ngày 14 tháng 9 và Chelsea tại Old Trafford vào ngày 20 tháng 9.

Người đàn ông 40 tuổi đang ở trong tình thế khó chịu khi phải giám sát một đội bóng còn đang trong quá trình hoàn thiện, đồng thời chịu áp lực tức thì vì thành tích tổng thể kém cỏi với 18 chiến thắng, 9 trận hòa và 19 thất bại trong 46 trận. Ông đã nói rõ trong kỳ chuyển nhượng rằng United không thể khắc phục tất cả vấn đề trong một mùa hè và việc tăng cường các khu vực khác của đội hình – đặc biệt là hàng tiền vệ – sẽ phải chờ đợi.

Mourinho, Solskjaer và Ten Hag đều sẽ nói rằng họ rời Old Trafford trước khi có được những bản hợp đồng để hoàn thành dự án của mình. Với Amorim, nguy cơ là tương lai đó không bao giờ đến và ông bị đẩy ra khỏi cửa trước khi Baleba – hay bất kỳ ai khác – đến. Bằng cách đồng ý với các cầu thủ như Sesko (22 tuổi) và Lammens (23), ông đã tham gia vào kế hoạch dài hạn của câu lạc bộ. Nhưng ông cũng thừa nhận sau quả phạt đền muộn của Fernandes trước Burnley rằng ông phải sống “từng ngày.”

Giữa cơn bão sau thất bại trước Grimsby, các lãnh đạo Man United khẳng định họ thậm chí không hề nghĩ đến tương lai của huấn luyện viên và ông vẫn có sự ủng hộ hoàn toàn của họ. Amorim sẽ hy vọng rằng trong vài tháng tới, ông không thử thách sự kiên nhẫn của họ, và cơn bão thứ hai trong triều đại ngắn ngủi của ông sẽ không bao giờ đến.

HỒ VIỆT