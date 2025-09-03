Sao Barca đáp lại lời cảnh báo về "cái tôi giết chết thành công" của HLV Hansi Flick

Pedri Gonzalez của Barcelona đã hạ thấp lời cảnh báo gần đây của HLV Hansi Flick về cái tôi trong đội hình, nhấn mạnh vào sự đoàn kết và nỗ lực tập thể.

Lời nhận xét của HLV Hansi Flick rằng "cái tôi giết chết thành công" vẫn tiếp tục gây tiếng vang tại Barcelona sau màn trình diễn của đội bóng tại Vallecas. Nhận định thẳng thắn của vị HLV người Đức đã khiến nhiều cầu thủ bất ngờ, làm dấy lên suy đoán về việc ông nhắm đến ai.

Khi được hỏi về phản ứng của mình trong buổi tập của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Pedri Gonzalez tránh gây tranh cãi nhưng đã trực tiếp đề cập đến vấn đề này. "Tôi không biết Flick đang ám chỉ ai, tôi nghĩ ông ấy sẽ nói cho chúng tôi biết khi chúng tôi trở lại sau loạt trận quốc tế", tiền vệ này nhận xét.

Phát biểu tại một sự kiện tài trợ của Mapfre, Pedri nói thêm rằng "rất khó để nói về Barca" khi đang tập trung vào nhiệm vụ quốc tế. Thay vào đó, anh nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực tập thể và bác bỏ mọi cuộc thảo luận về sự vượt trội của cá nhân. "Ngôi sao của đội tuyển quốc gia chính là tập thể", anh nói, nhấn mạnh niềm tin vào sự đoàn kết. Anh kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng mỗi cầu thủ đều có vai trò riêng và việc hợp tác với nhau quan trọng hơn sự công nhận cá nhân.

Lamine Yamal không xem đó là vì ‘cái tôi’

Tiền đạo trẻ Lamine Yamal đã mạo hiểm làm HLV Hansi Flick khó chịu khi công khai bất đồng quan điểm với ông thầy của mình. Nhà cầm quân người Đức đã ám chỉ rằng các cầu thủ của ông cần một thái độ vị tha hơn sau khi đội để mất điểm trước Rayo Vallecano bởi trận hòa 1-1 vào tối Chủ nhật.

Sau trận đấu, Flick nói rằng ông không muốn nói về cá nhân, và ông không muốn bàn về bất kỳ cái tôi nào, bởi "cái tôi giết chết thành công". Ông tiếp tục khuyến khích các học trò của mình nghĩ về tập thể, như họ đã làm ở mùa giải trước. Tiền vệ Pedri cũng đồng tình với điều này.

Ngược lại, Lamine Yamal phát biểu với báo chí sau trận đấu, lưu ý rằng anh rất muốn đội bóng lấy lại cường độ thi đấu như năm ngoái. Trong một cuộc phỏng vấn với RTVE, Lamine Yamal đã nhấn mạnh lại phân tích đó.

“Tôi nghĩ vấn đề nằm ở việc chúng tôi đã không khởi đầu mùa giải với cường độ cao như cuối mùa giải trước, hơn là do cái tôi trong phòng thay đồ. Sau một trận hòa, bạn sẽ ra về với tinh thần hưng phấn; cuối cùng, bạn phải chiến thắng. Chúng tôi đã giành được 7 điểm trong tối đa 9 điểm trên những mặt sân rất khó khăn, điều mà mọi người không nhắc đến”.

“Ông ấy đúng khi nói rằng chúng tôi đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng điều đó có thể xảy ra. Chúng tôi phải sớm trở lại đẳng cấp của mình. Chúng tôi khao khát nhiều hơn nữa vì chưa giành được bốn chức vô địch Champions League hay bốn chức vô địch La Liga liên tiếp; chúng tôi còn rất trẻ. La Liga còn rất dài, vì vậy chúng tôi phải duy trì sự ổn định”.

HOÀNG HÀ