Sao Atletico Madrid bày tỏ mong muốn khoác áo Barcelona

Julian Alvarez đã bày tỏ mong muốn gia nhập Barcelona vào mùa hè năm 2026.

Mùa giải trước, Alvarez đã được Diego Simeone trao cơ hội đá chính. Tuy nhiên, mùa giải này, mặc dù đôi khi anh được sử dụng như một tiền đạo cắm, nhưng đôi khi, anh lại đá cặp với Alexander Sorloth trong sơ đồ hai tiền đạo. Sự luân chuyển liên tục này được cho là đã ảnh hưởng đến sự tự tin của anh. "Tôi cảm thấy mình có thể cống hiến nhiều hơn nếu duy trì được sự ổn định ở vị trí sở trường”, Alvarez chia sẻ với những người thân cận.

Việc thiếu sự rõ ràng về mặt chiến thuật đã góp phần vào mong muốn tìm kiếm thử thách mới của anh, mở ra khả năng chuyển đến Barcelona. Fichajes cho biết, tiền đạo người Argentina coi Blaugrana là bước đệm hoàn hảo để anh tái khởi động sự nghiệp và cuối cùng là kế nhiệm Robert Lewandowski trên hàng công của CLB.

Barca hoàn toàn nhận thức được rằng nhiệm kỳ của Lewandowski sẽ kết thúc. Với hợp đồng của cầu thủ người Ba Lan còn hiệu lực đến năm 2026, việc tìm kiếm một người thay thế lâu dài là ưu tiên hàng đầu. Ban lãnh đạo CLB cũng đã xác định Alvarez là ứng cử viên lý tưởng. Phong cách năng động, khả năng pressing tầm cao và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của cựu tiền đạo Man.City hoàn toàn phù hợp với triết lý tấn công của Barca.

Rào cản tài chính có thể là rào cản lớn nhất, xét đến lịch sử hạn chế fair-play của CLB xứ Catalan. Tuy nhiên, tình hình dự kiến ​​sẽ được cải thiện vào năm 2026, khiến thương vụ trở nên khả thi. Các báo cáo thậm chí còn cho rằng cầu thủ 25 tuổi sẵn sàng điều chỉnh mức lương kỳ vọng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng. Một vụ chuyển nhượng có thể tốn khoảng 80 triệu EUR, một khoản tiền được coi là có thể xoay xở được nếu cả cầu thủ và Atletico đồng ý đàm phán.

Về phía Atletico, ban lãnh đạo hiểu rằng việc giữ chân một cầu thủ tầm cỡ như Alvarez đòi hỏi phải trao cho anh ấy một vị trí trung tâm. Nếu HLV Simeone không thể đảm bảo điều đó, một vụ chuyển nhượng có thể là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người.

THANH TUẤN