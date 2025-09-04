Sáng tỏ lý do Paqueta bị cáo buộc dàn xếp tỷ số

Những cuộc trò chuyện tại tiệm làm tóc do mẹ của cầu thủ bóng đá người Brazil, Lucas Paqueta làm chủ là chìa khóa dẫn đến việc tiền đạo của West Ham bị cáo buộc dàn xếp tỷ số tại giải Ngoại hạng Anh.

Lucas Paqueta đã được xóa tội dàn xếp tỷ số tại giải Ngoại hạng Anh vào tháng 7.

Paqueta cuối cùng đã được xóa tội và hôm thứ Tư, một tài liệu dài 314 trang đã được công bố, phác thảo chi tiết vụ việc. Một Ủy ban đã phát hiện ra những cáo buộc của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) là chưa được chứng minh sau khi cơ quan này tuyên bố cầu thủ đã cố tình nhận thẻ vàng trong bốn trận đấu riêng biệt để tác động đến thị trường cá cược.

Điểm mấu chốt của vụ án là những cuộc trò chuyện diễn ra tại tiệm làm tóc ở Rio de Janeiro do mẹ của Paqueta, Christiane Tolentino làm chủ, có thể đã dẫn đến một loạt vụ đặt cược. “Tôi không biết liệu những người tôi từng nói chuyện có thể hiểu những cuộc trò chuyện bình thường của tôi về Lucas là dấu hiệu cho thấy thằng bé có nhiều khả năng nhận thẻ vàng hơn trong một trận đấu nhất định hay không”, bà Tolentino nói trong một lời khai của nhân chứng.

Ủy ban cho biết bà Tolentino đã mua tiệm làm tóc bằng tiền do con trai tặng sau khi anh chuyển đến CLB của Italy, AC Milan từ đội bóng Brazil, Flamengo. Bà cho biết bà thường thảo luận về con trai mình trong tiệm làm tóc, bao gồm cả trạng thái cảm xúc của cậu trong một số trường hợp. “Có thể tôi đã nói với ai đó về việc tâm trạng của Lucas đang xuống dốc, hoặc rằng thằng bé đang gặp khó khăn trong những cuộc trò chuyện hàng ngày này. Tôi không chắc chắn và cũng không nhớ cụ thể điều gì, nhưng tôi coi đó là một cuộc trò chuyện bình thường và không liên quan gì đến cờ bạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những người muốn đặt cược vào con trai tôi lại dựa vào loại thông tin này”, bà nói.

FA trước đó cáo buộc Paqueta cố tình tìm cách bị phạt thẻ vàng “để một hoặc nhiều người kiếm lời từ cá cược”.

FA tuyên bố đã có 542 vụ cá cược được thực hiện bởi 253 người chơi khác nhau, trong đó có ít nhất 27 vụ có thể liên quan đến Paqueta từ quê nhà Brazil. FA cho biết các vụ cá cược trị giá 46.759 bảng (62.920 USD) đã được đặt, dẫn đến số tiền thắng cược là 213.704 bảng và lợi nhuận là 166.945 bảng. FA cho biết có một “suy luận không thể chối cãi” rằng mọi người đã được thông báo “trực tiếp hoặc gián tiếp” rằng Paqueta “đã tỏ ý muốn tìm kiếm sự cảnh cáo từ trọng tài”. FA từ đó đã cáo buộc Paqueta, 28 tuổi, cố tình tìm cách bị phạt thẻ vàng trong các trận đấu với Leicester, Aston Villa, Leeds và Bournemouth từ tháng 11-2022 đến tháng 8-2023 “để một hoặc nhiều người kiếm lời từ cá cược”.

Tuy nhiên, Ủy ban cho biết bản thân FA chấp nhận “vụ kiện của mình hoàn toàn dựa trên bằng chứng gián tiếp”. Ngoài ra, họ cho biết không tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ lập luận của FA liên quan đến hành vi của Paqueta trên sân khi anh nhận thẻ vàng - và ưu tiên lời khai của các nhân chứng như cựu HLV West Ham, David Moyes… Mọi yếu tố này đã dẫn đến việc Paqueta đã được minh oan vào tháng 7. Trong khi FA cho biết sẽ không kháng cáo quyết định này.

VIỆT TÙNG