Sân cỏ nhộn nhịp cuối tuần

Sau gần 3 tháng tạm nghỉ để tạo điều kiện cho các cầu thủ tập trung cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 33 và vòng chung kết giải Bóng đá U23 châu Á 2026, sân cỏ trong nước sẽ rộn ràng trở lại với những trận đấu tại V-League và giải Hạng nhất vào cuối tuần này.

Dù SEA Games hay U23 châu Á không thuộc FIFA Days (các CLB có quyền không "nhả" cầu thủ cho các đội tuyển), nhưng may mắn là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các CLB nên đội tuyển U23 Việt Nam quy tụ được những cầu thủ trẻ tốt nhất cũng như không bị lịch thi đấu của V-League chi phối.

Tuấn Anh (phải, CLB Nam Định) đua tốc độ với cầu thủ CLB Hà Nội ở vòng đấu thứ 11 V-League 2025-2026. ẢNH: P.MINH

Lãnh đạo VFF cho rằng, giai đoạn nghỉ khá dài vừa qua là dịp để nhiều đội bóng chuẩn bị lại lực lượng, thay thế hoặc bổ sung nhân sự phù hợp, nhất là đối với những đội đang lận đận cuối bảng như PVF, HA.GL, Đà Nẵng, Thanh Hóa, SLNA, kể cả đương kim vô địch Nam Định.

Khi V-League trở lại guồng quay mới, lo nhất có lẽ là đội Thanh Hóa, khi 3 cầu thủ trẻ vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games và giành huy chương đồng châu Á là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Trần Ngọc Mỹ đã đầu quân cho đội Ninh Bình. PVF-CAND cũng có chuyển biến lớn ở khu vực kỹ thuật khi HLV Nguyễn Thành Công thay HLV Thạch Bảo Khanh. Nhằm tập trung cho vòng đấu thứ 12 và 13 để tìm kiếm lợi thế trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, đa số đội bóng chọn cách tập huấn xa nhà để thay đổi không khí như CLB Công an TPHCM tập huấn tại Hà Nội, CLB Ninh Bình sang Singapore, CLB Hà Nội qua Thái Lan - thi đấu giao hữu với các đội của Nhật Bản và Hàn Quốc...

Cuối tuần này, sẽ có các màn so tài giữa 2 đội tạm dẫn đầu bảng là Ninh Bình và Công an Hà Nội. Giới mộ điệu còn kỳ vọng vào màn so giày giữa Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức và chủ nhân danh hiệu Quả bóng bạc Nguyễn Đình Bắc, Quả bóng đồng Nguyễn Quang Hải, cũng như cầu thủ nước ngoài xuất sắc Alan Sebastiao trong màu áo của đội Công an Hà Nội.

QUỐC CƯỜNG