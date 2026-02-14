Salford tin “sẽ khác” khi đối đầu Man.City tại FA Cup

HLV Karl Robinson khẳng định Salford đã mạnh mẽ hơn khi trở lại nơi họ từng thua Man.City 0-8 ở vòng 3 FA Cup mùa trước.

Giờ đây, họ sẽ thực hiện chuyến đi ngắn tương tự đến vùng tây bắc nước Anh trong vòng 4 FA Cup vào thứ Bảy, và HLV Salford tự tin về một trận đấu rất khác: “Năm ngoái thực sự có rất nhiều cảm xúc. Mới đây, các ông chủ của chúng tôi còn phải dựa vào song sắt xem bóng đá ở các giải đấu nghiệp dư. Rồi được bước ra sân Etihad trước 60.000 khán giả cùng CLB của mình là điều không thể tin được. Đó là hành trình của mọi hành trình. Năm nay chúng tôi có những điều khác phải lo lắng. Chúng tôi có một tâm lý khác. Chúng tôi đã học được từ năm ngoái. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn nhiều”.

Việc đối đầu với Man.City tại FA Cup là minh chứng cho sự vươn lên của Salford trong làng bóng đá Anh từ cấp độ nghiệp dư, được thúc đẩy bởi việc tiếp quản bởi một nhóm cựu ngôi sao Man.United thuộc “Thế hệ 92” nổi tiếng. Salford hiện đang ở mùa giải thứ 7 liên tiếp tại League Two, với sự thay đổi quyền sở hữu vào năm ngoái khi một tập đoàn mới do Gary Neville và David Beckham đứng đầu mua lại cổ phần của những người đồng đội cũ tại Old Trafford.

Mặc dù Robinson tỏ ra lạc quan, thì thực tế là Man City đã đánh bại Exeter (đại diện League One) với tỷ số 10-1 ở vòng trước của FA Cup. Nhưng ông nhấn mạnh: “Luôn luôn có hy vọng, luôn luôn có khả năng. Bạn không thể biết chắc chắn 100%. Bạn có thể biết tỷ lệ thắng là 99,9%, nhưng vẫn còn cơ hội”.

Antoine Semenyo nhanh chóng hòa nhập với 5 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo co Man.City.

Cơ hội gây sốc của Salford có thể cũng nằm ở việc HLV Guardiola cân nhắc thay đổi lớn trong đội hình Man.City vốn đang kiệt sức. Trong đó tiền đạo Erling Haaland ít có khả năng ra sân sau khi cầu thủ ghi bàn hàng đầu Premier League được thay ra ở hiệp một trong trận thắng Fulham giữa tuần do vấn đề thể lực. “Erling chưa đạt 100%. Chúng ta sẽ xem hôm nay cậu ấy cảm thấy thế nào”, Guardiola nói. “Đó không phải là vấn đề lớn, bác sĩ nói với tôi như vậy. Nhưng cậu ấy gặp một số vấn đề về sức khỏe trong trận đấu và đó là lý do tại sao cậu ấy không thi đấu trong hiệp 2”.

Tuy nhiên, tiền đạo tân binh trong tháng Giêng Antoine Semenyo, người nhanh chóng hòa nhập với 5 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo, đang sung sức và là mối nguy rất lớn cho bất kỳ đố thủ nào. HLV người Tây Ban Nha cho biết ông đã điều chỉnh hệ thống để phát huy tối đa khả năng của cầu thủ chạy cánh người Ghana: “Chúng ta phải thích nghi với chất lượng của các cầu thủ mà chúng ta có. Hiện tại chúng ta chỉ có một cầu thủ chạy cánh thực thụ là Antoine và phải điều chỉnh hệ thống để các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn”.

Với việc Man.City vẫn còn cơ hội ở 4 giải đấu, đội bóng của Guardiola chưa từng có hơn 4 ngày nghỉ ngơi giữa các trận đấu kể từ đầu năm. Nhưng giờ họ đang đứng trước một tuần nghỉ ngơi quý giá. “Hy vọng là trước tuần dài cần thiết này, bởi vì chúng tôi quá kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần sau số lượng trận đấu khổng lồ trong nhiều tháng qua - chúng tôi có thể nghỉ ngơi một chút sau trận đấu ngày mai”, Guardiola nói. “Ưu tiên của chúng tôi là đánh bại Salford và tiến vào vòng tiếp theo. Ở giải đấu này, trong những năm qua, chúng tôi đã lọt vào chung kết, chung kết và chung kết. Thật không may, chúng tôi đã không thể giành chiến thắng trong 2 trận chung kết gần đây nhất, nhưng việc có mặt ở đó luôn là một thành công. Tôi luôn nghĩ về điều đó”.

LINH SƠN