Salah trở lại đội hình xuất phát khi Liverpool thắng 3-0 tại Marseille

Mohamed Salah trở lại đội hình xuất phát của Liverpool sau khi trở về từ Cúp bóng đá châu Phi.

Salah đã trải qua một tháng đầy biến động trước khi tham dự AFCON ở Morocco, khiến nhiều người hâm mộ tự hỏi liệu quãng thời gian 9 mùa giải huy hoàng của cầu thủ 33 tuổi này tại Anfield đã kết thúc hay chưa. Rõ ràng là đã có vấn đề sau khi Slot loại Salah khỏi đội hình sau trận thua 4-1 trên sân nhà trước PSV Eindhoven vào ngày 26-11. Hồi tháng 12, Salah từng nói anh cảm thấy bị “bỏ rơi” và trở thành vật tế thần - một lời bộc phát sau trận đấu với Leeds, khi anh phải ngồi dự bị suốt trận hòa 3-3.

Slot sau đó không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để Salah ở nhà khi Liverpool làm khách trên sân của Inter Milan vào ngày 9-12 trong một trận đấu khó khăn, trận đấu mà họ giành chiến thắng 1-0 nhờ quả phạt đền muộn của Dominik Szoboszlai. Liverpool thường xuyên gây ấn tượng trong chuỗi trận bất bại của mình, bao gồm cả 4 trận hòa liên tiếp ở Premier League khi Salah khoác áo đội tuyển Ai Cập. Anh tham gia AFCON cho đến cuối tuần khi Ai Cập thua Nigeria trong loạt sút luân lưu tranh hạng ba.

Nhưng Slot đã ám chỉ hôm thứ Ba rằng ông sẽ đưa Salah trở lại đội hình chính ngay lập tức, gợi ý rằng “hãy xem đội hình ra sân vào ngày mai nếu các bạn vẫn nghĩ có vấn đề gì”. Và thật sự là Salah đã trở lại vị trí bên cánh phải hàng công của Liverpool, cũng như không còn nhiều đồn đoán về việc anh sẽ ra đi. Chỉ còn 11 ngày nữa là kỳ chuyển nhượng ở giải vô địch Saudi Arabia đóng cửa, nơi được xem là điểm đến khả dĩ nhất của Salah.

Dominik Szoboszlai mở tỷ số từ quả đá phạt tinh quái giúp Liverpool thắng 3-0 trên sân Marseille.

Mặc dù Salah có vẻ hơi thiếu nhịp điệu với các đồng đội, không ghi bàn và bỏ lỡ một cơ hội dứt điểm rõ ràng ở phút 83. Tuy nhiên, Liverpool vẫn dễ dàng kéo dài chuỗi trận bất bại lên 13 trận trên mọi đấu trường. Đội khách đã nắm quyền kiểm soát trận đấu từ quả đá phạt thông minh của Szoboszlai ở phút bù giờ hiệp một, và Jeremie Frimpong buộc thủ môn Geronimo Rulli của Marseille phản lưới nhà ở phút 72 sau đường chuyền hướng đến Salah trong vòng cấm. Cody Gakpo ghi thêm bàn thắng thứ 3 ở phút bù giờ.

Chiến thắng ở Marseille đã giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League gồm 36 đội, trước vòng đấu cuối cùng vào thứ Tư tuần tới. Liverpool sẽ tiếp đón Qarabag và nhiều khả năng sẽ nằm trong tốp 8 để tiến thẳng vào vòng 16 đội vào tháng 3. “Điều này rất quan trọng vì chúng tôi phải thi đấu với cùng một đội hình do chấn thương trong phần lớn mùa giải”, Slot nói. “Đó có thể là lý do tại sao chúng tôi lại thiếu năng lượng trong một số trận đấu khi bị thủng lưới. Tôi không nghĩ Virgil van Dijk được nghỉ quá 3 ngày, Ryan Gravenberch và những người khác cũng vậy, nhưng họ luôn thể hiện phong độ ổn định bất kể chúng tôi gặp bao nhiêu khó khăn trong mùa giải này”.

Màn trình diễn của Salah cũng nhận được lời khen ngợi từ HLV trưởng của Liverpool: “Điều đó nói lên rất nhiều về sự chuyên nghiệp của cậu ấy khi có thể xa nhà hơn một tháng với một đội bóng khác và vẫn đủ thể lực để chơi trọn 90 phút cho chúng tôi sau chỉ một ngày tập luyện. Cậu ấy đã rất gần với một bàn thắng, thường thì đó sẽ là một bàn thắng của cậu ấy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến chúng tôi vì chúng tôi đã ghi được 3 bàn”.

VIỆT TÙNG