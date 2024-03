Saigon ProAm Basketball Cup 2024 - Đội AIP DREAMERS lên ngôi vô địch xứng đáng. Ảnh: Quỳnh Mai

Sự xuất hiện của nhiều ngôi sao trong nước và vận động viên nước ngoài như: Tâm Đinh, Michel Soy, Caleb Nguyễn, Hasan Thomas, DeAngelo Hamilton… đã cống hiến hàng loạt màn trình diễn đẳng cấp với những cú Dunk như búa bổ, những pha ném half-court lạnh lùng, những màn ganh đua xô đổ kỷ lục liên tiếp.

Điều này cho thấy hệ thống giải VBC đã và tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt và là động lực, phần thưởng cho những nỗ lực hay kế hoạch phát triển có định hướng của các CLB trên cả nước. Bên cạnh đó còn đóng vai trò là nền tảng cho các nhân tố trẻ được tỏa sáng, phát hiện và là một lựa chọn mới cho con đường đi lên chuyên nghiệp.

Người hâm mộ bóng rổ đến chật kín nhà thi đấu Hồ Xuân Hương để xem trận chung kết.

Saigon ProAm Basketball Cup 2024 đã chứng kiến những kỷ lục ấn tượng khi cầu thủ Michael Soy (AIP Dreamers) đã vượt qua thành tích ghi 3 điểm của Nguyễn Đức Anh (Dwarf) tại Hanoi Basketball Championship. Anh đã ghi tổng cộng 18 quả 3 điểm trong một trận đấu. Đồng thời, kỷ lục số điểm cá nhân trong một trận đấu cũng bị phá vỡ khi Michael Soy (AIP Dreamers) ghi được 54 điểm và Tony Hoàng (Next Level) ghi được 45 điểm, vượt qua thành tích trước đó (42 điểm) của Nguyễn Anh Kiệt (Hidden Dragons) tại chặng Hà Nội.

Đội AIP DREAMERS lên ngôi vô địch xứng đáng trong mùa bóng 2024.

Trải qua 11 ngày thi đấu, với 32 trận đấu đầy kịch tính, chất lượng chuyên môn cao. Và hai đội bóng đi đến trận đấu cuối để tranh chức vô địch đó là đội AIP DREAMERS gặp NEXT LEVEL.

Ở trận chung kết, hai đội chơi cống hiến bằng những màn ganh đua điểm số đầy kịch tích, khiến nhà thi đấu bùng nổ bởi những tràng pháo tay và tiếng hò hét cổ vũ - Chung cuộc, đội AIP DREAMERS chiến thắng đối thủ với tỉ số 111 - 89 để trở thành tân vương và nhận tổng giá trị giải thưởng lên tới 70 triệu đồng.

Bế mạc, BTC đã trao cờ, cúp, huy chương và quà tặng cho các đội đoạt giải: Vô địch: AIP DREAMERS. Giải nhì: Đội NEXT LEVEL. Giải ba: IN ‘N’ OUT và VĐV xuất sắc nhất giải: Michael Soy - AIP DREAMERS.

Đại diện BTC cùng các Nhà tài trợ nhận hoa và kỷ niệm chương trong đêm chung kết.



Saigon ProAm Basketball Cup 2024 Brought by VNPAY đã để lại những kỷ niệm đẹp, khó quên trong ký ức của mỗi vận động viên và các khán giả luôn cổ vũ nhiệt tình, vô tư trên tinh thần thể thao cao thượng.

Sau khi kết thúc Saigon ProAm Basketball Cup 2024, New Sports và VTVcab sẽ tiếp tục lên kế hoạch tổ chức những chặng tiếp theo trong hệ thống giải Vietnam Basketball Championship 2024, và hướng tới vòng chung kết tổng mùa thứ 2 VBC 2024.

DŨNG PHƯƠNG