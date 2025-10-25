Sai lầm khiến AC Milan mất cơ hội đào sâu cách biệt

Zachary Athekame ghi bàn đầu tiên trong màu áo AC Milan gỡ hòa 2-2 trước đội khách bét bảng Pisa.

Athekame đứng cách vòng cấm địa khoảng 10 mét khi bóng đến chân sau quả phạt góc, nhưng cú sút chìm của anh xuyên qua đám đông cầu thủ và đi vào cột dọc gần, khiến Pisa không có được chiến thắng đầu tiên trên sân Milan kể từ năm 1981. Hòa 2-2, đội bóng mới lên hạng này vẫn chưa giành được chiến thắng nào kể từ khi trở lại giải đấu cao nhất mùa này sau 34 năm vắng bóng. Điểm số này giúp Pisa tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng với 4 điểm sau 9 trận, hơn Fiorentina và Genoa một điểm.

Milan bước vào trận đấu với tư cách là ứng cử viên sáng giá và vươn lên dẫn trước nhờ công của Rafael Leao chỉ sau 7 phút, nhưng Juan Cuadrado đã gỡ hòa cho Pisa khi anh ghi bàn từ chấm phạt đền sau một giờ thi đấu. Một cú sốc lớn dường như sắp xảy ra sau khi M’Bala Nzola khống chế bóng dài trước khi dứt điểm qua thủ môn Mike Maignan, đưa Pisa vươn lên dẫn trước khi trận đấu chỉ còn 5 phút. Nhưng bàn thắng của Athekame ở phút bù giờ thứ 3, đã giúp AC Milan vươn lên dẫn trước 2 điểm ở ngôi đầu, nhưng có thể bị Inter Milan, Napoli và Roma vượt qua sau các trận đấu cuối tuần.

HLV Massimiliano Allegri tin rằng những sai lầm ở cả 2 đầu sân khiến AC Milan mất 2 điểm quý giá.

HLV trưởng Massimiliano Allegri của AC Milan tin rằng những sai lầm ở cả 2 đầu sân đã khiến đội bóng của ông mất 2 điểm quý giá. Ông đã có cuộc trao đổi với Sky: “Chúng tôi hài lòng với kết quả hòa cuối cùng. Chúng tôi đã mắc sai lầm tối nay và cần phải xem xét lại và khắc phục những điểm chưa hiệu quả. Lẽ ra chúng tôi đã có thể dẫn trước 2-0, nhưng đồng thời, chúng tôi lại chơi quá sâu: 2 tiền đạo đứng quá xa các tiền vệ, và có quá nhiều khoảng trống ở giữa sân. Sau bàn thắng dẫn trước, chúng tôi cũng đã không giữ được sự gắn kết và bị kéo giãn”.

Liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Milan gặp khó khăn trước các đội chơi phòng ngự lùi sâu? Allegri nói: “Không phải ngẫu nhiên, mà là sự trưởng thành và hiểu được những khoảnh khắc của trận đấu. Khi đã dẫn trước, chúng tôi cần phải tập trung và phải nhanh nhẹn hơn. Pisa đã chơi tốt, khai thác điểm yếu của chúng tôi rất tốt. Khi họ có bóng, chúng tôi đã chạy quá xa, và chúng tôi không thể làm điều đó. Sau khi dẫn trước 1-0, đã đến lúc nhân đôi cách biệt - chúng tôi đã có những tình huống trong vòng cấm mà lẽ ra chúng tôi có thể tập trung hơn. Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện điều này”.

