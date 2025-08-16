Sai lầm của thủ môn khiến Girona khởi đầu trong ác mộng

Trận đấu đầu tiên tại La Liga mùa giải 2025-2026 là một kỷ niệm đáng quên đối với thủ môn Paulo Gazzaniga của Girona, khi 2 sai lầm tệ hại của anh khiến đội thất thủ 1-3 ngay trên sân nhà trước Rayo Vallecano.

Paulo Gazzaniga mắc 2 sai lầm tệ hại khiến Girona thua 1-3 ngay trên sân nhà trước Rayo Vallecano.

Hai sai lầm đáng xấu hổ của Gazzaniga trong hiệp một - một dẫn đến bàn thắng và một dẫn đến quả phạt đền, cũng khiến anh nhận thẻ đỏ trực tiếp và bị đuổi khỏi sân - đã giúp Rayo Vallecano giành chiến thắng 3-1 trước Girona trong trận mở màn mùa giải hôm thứ Sáu. “Theo tôi, đó là những sai lầm của Girona, tất cả chúng tôi đều mắc lỗi cùng nhau”, HLV Miguel Angel Sanchez của Girona nói. “Những sai lầm đó tệ đến mức chúng tôi chỉ có thể coi đó là tai nạn”.

Sai lầm đầu tiên xảy ra ở phút 18 khi một hậu vệ chuyền bóng về cho Gazzaniga và thủ môn người Argentina đã không thể kiểm soát bóng tốt, bóng trượt qua người anh và tạo điều kiện cho tiền đạo Jorge de Frutos của Rayo ghi bàn. Alvaro Garcia sau đó ghi bàn thứ 2 cho đội khách ở phút 20. Sai lầm thứ hai của Gazzaniga đến ở phút 43, thủ môn này bị De Frutos gây áp lực nhưng cố gắng rê bóng qua người ở rìa vòng cấm địa thay vì phá bóng ra ngoài. De Frutos cuối cùng cũng có bóng và Gazzaniga buộc phải phạm lỗi, dẫn đến quả phạt đền và thẻ đỏ dành cho Gazzaniga. Isi Palazon đã chuyển hóa thành công quả phạt đền, và nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách trước khi kết thúc hiệp một.

Girona với 10 người chỉ có thể ghi bàn an ủi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ công của Joel Roca ở phút 57. Chiến thắng này đã giúp Rayo tiếp tục mạch trận bất bại từ mùa giải trước, thành tích giúp họ giành được suất dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau hơn 2 thập niên.

Villarreal khiến Real Oviedo thua 0-2 trong ngày trở lại La Liga sau 24 năm vắng bóng.

Trong khi đó, một quả phạt đền hỏng và một thẻ đỏ ngay từ đầu trận đã làm lu mờ màn trở lại La Liga của Real Oviedo sau 24 năm vắng bóng. Salomon Rondon đá hỏng phạt đền ở phút 14, và tiền vệ Alberto Reina bị đuổi khỏi sân ở phút 27, khiến Real Oviedo thua chủ nhà Villarreal 0-2, sau khi Etta Eyong và Pape Gueye lần lượt ghi bàn ở phút 29 và 36.

Phản ứng trái chiều dành cho tiền vệ Thomas Partey, người hâm mộ Villarreal đã có những tiếng la ó và vỗ tay khi tiền vệ này vào sân từ ghế dự bị ở phút 82. Villarreal đã ký hợp đồng với tuyển thủ Ghana - người đã trở thành cầu thủ tự do khi hợp đồng với Arsenal của anh hết hạn vào tháng 6 - vào tuần trước, chỉ vài ngày sau khi anh được tại ngoại vì cáo buộc hiếp dâm ở Anh.

Tiếp theo tại vòng 1 La Liga mùa giải 2025-2026. Đương kim vô địch Barcelona sẽ ra quân tại Mallorca vào thứ Bảy. Atletico Madrid sẽ làm khách trên sân Espanyol vào Chủ nhật, trong khi Real Madrid sẽ tiếp đón Osasuna vào thứ Ba.

THANH TUẤN