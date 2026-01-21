Rosenior muốn xây dựng Chelsea quanh Enzo Fernandez 'đẳng cấp thế giới'

HLV Chelsea, Liam Rosenior, cho biết ông hy vọng có thể thuyết phục Enzo Fernandez ở lại Stamford Bridge lâu dài bằng những thành công trên sân cỏ.

Liam Rosenior và Enzo Fernandez trên sân tập

Nhà vô địch World Cup người Argentina, gia nhập Chelsea từ Benfica năm 2023 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Anh lúc bấy giờ là 107 triệu bảng (144 triệu đô la), đang bị kết nối chuyển nhượng đến Real Madrid.

"Điều đó không có ý nghĩa gì với tôi. Khi bạn là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, sẽ luôn có những lời đồn đoán mà bạn không thể kiểm soát," Rosenior nói trước trận đấu Champions League trên sân nhà của Chelsea gặp Pafos vào thứ Tư. "Enzo đã thi đấu xuất sắc và khiến tôi bất ngờ theo hướng tích cực - về những gì cậu ấy đã làm vào thứ Bảy, việc cậu ấy đã bao quát được phạm vi hoạt động khi bị bệnh. Cậu ấy là một cầu thủ của Chelsea, cậu ấy rất quan trọng đối với tôi và hy vọng chúng ta sẽ có một mối quan hệ cùng nhau gặt hái thành công trong ngắn hạn và dài hạn".

Cầu thủ 25 tuổi này đã vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Hai do bị bệnh, căn bệnh đã ảnh hưởng đến một số cầu thủ và nhân viên của Chelsea.

Liam Rosenior cũng đưa ra nhận xét về sự tiến bộ của Liam Delap, cậu học trò cũ của ông ở Hull City. “Thật tuyệt vời khi được chứng kiến ​​Liam thi đấu ở đẳng cấp mà tôi thực sự tin rằng cậu ấy có khả năng đạt được tại Ngoại hạng Anh,” Rosenior nói về thời gian Delap thi đấu cho Ipswich Town mùa giải trước.

“Vì vậy, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đến CLB này và tiếp tục thăng tiến. Và điều tuyệt vời đối với Liam, với độ tuổi và tiềm năng của cậu ấy, với những gì tôi biết cậu ấy có khả năng làm được, là điều đó thật thú vị bởi vì cậu ấy còn có thể tiến xa hơn nữa.

“Từng làm việc với cậu ấy tại Hull, tôi không ngạc nhiên về trình độ mà cậu ấy đạt được trong một thời gian ngắn. Nhưng cậu ấy cũng biết rằng với tôi, tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy cậu ấy để không ngừng cải thiện. Nếu cậu ấy có thể làm được điều đó, và tôi rất tự tin rằng cậu ấy có thể, cậu ấy sẽ có một sự nghiệp xuất sắc”.

Trong lần đầu tiên Rosenior tham dự Champions League, The Blues có thể chắc chắn giành được ít nhất một suất vào vòng play-off nếu thắng nhà vô địch Síp.

Chelsea hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng 36 đội và trên thực tế cần phải thắng cả hai trận còn lại, bao gồm cả chuyến làm khách đến Napoli vào tuần tới, để có cơ hội lọt vào top 8 và giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

HOÀNG HÀ