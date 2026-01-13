Rooney sẵn sàng trở lại Man.United trợ giúp Carrick

Cựu tiền đạo Wayne Rooney cho biết anh sẵn sàng gia nhập ban huấn luyện của người đồng đội cũ Michael Carrick nếu anh tiếp quản vị trí HLV tạm quyền của Man.United, sau khi Ruben Amorim rời đi vào tuần trước.

Wayne Rooney sẵn sàng gia nhập ban huấn luyện của người đồng đội cũ Michael Carrick.

Rooney đã có 559 lần ra sân và ghi 253 bàn thắng trong 13 năm thi đấu đầy danh hiệu tại sân Old Trafford. Anh giải nghệ năm 2021 và từng có thời gian làm HLV tại Derby County, DC United, Birmingham City và Plymouth Argyle. Khi được hỏi liệu có cân nhắc gia nhập ban huấn luyện của Carrick hay không, cựu tiền đạo 40 tuổi này nói trên chương trình The Wayne Rooney Show của BBC: “Tất nhiên là tôi sẽ nói có. Đó là điều hiển nhiên. Tôi không hề cầu xin một công việc ở đây đâu nhé. Chỉ để mọi người biết, nếu tôi được mời vào thì tất nhiên tôi sẽ làm. Việc bổ nhiệm HLV mới là điều quan trọng nhất”.

Sau khi giải nghệ năm 2018, Carrick vẫn ở lại Man.United với tư cách là thành viên ban huấn luyện của Jose Mourinho, và cũng là một phần trong đội ngũ của Ole Gunnar Solskjaer sau khi vị HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải. Carrick, người từng có một thời gian ngắn làm HLV tạm quyền sau khi Solskjaer bị sa thải năm 2021, đã trải qua 2 năm rưỡi làm HLV trưởng của Middlesbrough từ tháng 10-2022 đến tháng 6-2025. “Tôi nghĩ đó sẽ là một sự kết hợp thực sự tốt”, Rooney nói. “Michael yêu CLB này và sẽ sẵn lòng đảm nhận bất kỳ công việc nào nếu có thể. Anh ấy sống và hít thở bầu không khí của Man.United - đó là điều mà CLB cần”.

​​Michael Carrick dự kiến sẽ có mặt để dẫn dắt buổi tập tại Carrington vào thứ Tư.

Vào thứ Hai, ESPN tiết lộ Carrick đã có thêm cuộc đàm phán với Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox sau cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên vào thứ Năm. Man.United hy vọng sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức, và dự kiến ​​Carrick sẽ có mặt để dẫn dắt buổi tập tại Carrington vào thứ Tư. Các cuộc đàm phán về thành phần ban huấn luyện của Carrick vẫn đang diễn ra. Jonathan Woodgate, người từng trợ lý cho Carrick tại Middlesbrough, là một trong những cái tên được nhắc đến. Anh trai của Carrick, Graeme dự kiến cũng ​​sẽ có một vai trò…

Ole Gunnar Solskjaer đã gặp Berrada và Wilcox vào thứ Bảy, nhưng dường như HLV người Na Uy đã thất bại trước Carrick. Các nguồn tin nói với ESPN rằng ban lãnh đạo ưu tiên Carrick vì ông được coi là một HLV thực tế hơn. Trong thời gian Solskjaer dẫn dắt đội từ năm 2018 đến 2021, ông đã giao phần lớn công việc huấn luyện trên sân cho Kieran McKenna, hiện là HLV của Ipswich Town, và cả Carrick.

Trận đấu tiếp theo của Man.United là gặp Man.City tại Old Trafford vào thứ Bảy. Sau đó là chuyến làm khách đến sân của đội đầu bảng Premier League, Arsenal vào ngày 25-1.

LINH SƠN