Ronaldo: "Tôi là tỷ phú, nhưng tôi chỉ là một người bình thường"

Trong một cuộc trò chuyện cởi mở và riêng tư với Piers Morgan, Cristiano Ronaldo đã chia sẻ về tiền bạc, gia đình và chương tiếp theo của đời mình.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha, người gần đây đã trở thành tỷ phú, đã nói về việc các ưu tiên của anh đã thay đổi như thế nào - từ xa hoa sang sự bình yên trong tâm hồn. "Tôi luôn coi trọng tiền bạc, nhưng tôi chưa bao giờ bị ám ảnh bởi nó," Ronaldo giải thích. "Tôi biết mình có gì - không chính xác đến từng xu - nhưng tôi quản lý chúng. Tôi có những người xung quanh giúp tôi đưa ra những quyết định đúng đắn. Tôi biết ngày này sẽ đến. Trở thành tỷ phú là một trong những mục tiêu của tôi, nhưng không phải là một nỗi ám ảnh. Tiền bạc giúp ích, nhưng không phải là tất cả".

"Tiền không thúc đẩy tôi, nhưng nó quan trọng"

Về tình hình tài chính của mình, Ronaldo đã làm rõ những gì đã được đồn đoán trong nhiều tháng: "Tôi đã là tỷ phú trong nhiều năm, không phải kể từ tuần trước," anh cười. "Bạn chỉ cần quản lý mọi thứ đúng cách. Tôi đã học được từ lâu rằng tiền rất quan trọng - nhưng có những thứ quan trọng hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn tự hào khi đạt được điều đó. Đó là một mục tiêu, giống như giành Quả bóng Vàng vậy."

Amorim không tạo nên phép màu

Tiền đạo của Al-Nassr cũng chia sẻ về tình yêu lâu dài của anh dành cho Manchester United - và mối quan tâm của anh về hướng đi của đội bóng. "Man United từng có một cấu trúc đội hình. Beckham, Keane, Neville - họ đều xuất thân từ học viện. Giờ thì mọi thứ đã khác. CLB có tiềm năng to lớn, nhưng họ không đi đúng hướng. Họ cần nhiều hơn là một sự thay đổi HLV hay cầu thủ. Họ cần tầm nhìn."

Khi được Piers hỏi về cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal, cầu thủ người Bồ Đào Nha mỉm cười: "Điều đó có thể xảy ra. Arsenal có thể vô địch - các đội đều rất gần nhau. Đó là một giải đấu rất khó khăn. United chắc chắn sẽ bị loại, nhưng Arsenal ư? Vâng, có thể."

Món đồ đắt giá nhất anh từng mua?

"Một chiếc máy bay," anh nói. "Tôi đã sở hữu một chiếc xe 13 năm rồi, nhưng gần đây tôi mới đổi xe - giờ tôi có một chiếc Global Express. Nhưng tôi đang ở giai đoạn không còn quan tâm nhiều đến vật chất nữa. Tôi không còn mơ về xe nữa. Tôi mua xe vì cần, nhưng tôi không lái. Giống như mua một bức tranh - trang trí, kinh doanh. Tôi thậm chí còn không biết mình có bao nhiêu chiếc - có lẽ 40, 41 chiếc. Tôi thích Bugatti, nhưng tôi không lái. Xe hơi không còn là đam mê của tôi nữa."

"Sau 40 tuổi, bạn bắt đầu sống cuộc sống của mình"

Ronaldo tự nhận mình là một "người bình thường": "Mọi người nghĩ tôi kiêu ngạo, nhưng tôi không quan tâm đến dư luận. Tôi chỉ muốn hạnh phúc, tiếp tục ghi bàn và tận hưởng bóng đá. Tôi không đi mua sắm. Nếu cần thứ gì đó, tôi sẽ mua. Nhưng tôi không tiêu tiền chỉ để mua".

Về cuộc sống sau bóng đá, anh thừa nhận ý tưởng này đang trở nên thực tế hơn: "Vâng, tôi có thể tưởng tượng việc giải nghệ. Sẽ rất khó khăn, có lẽ tôi sẽ khóc. Nhưng tôi đã chuẩn bị cho điều đó từ năm 26, 27 tuổi. Không gì có thể sánh bằng bóng đá, nhưng tôi sẽ sẵn sàng. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, theo dõi Cristiano Jr, có thể tìm hiểu thêm về các công ty của mình. Tôi sẽ không làm YouTuber", anh nói đùa, "nhưng tôi sẽ làm những điều thú vị mà tôi chưa từng có thời gian".

Cuộc hôn nhân với Georgina

Anh cũng chia sẻ một cách xúc động về việc mất con và cách Georgina giúp anh vượt qua: "Chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau. Trong những lúc khó khăn, bạn phải tiến về phía trước. Tìm kiếm sự cân bằng giữa những khoảnh khắc tốt đẹp và tồi tệ. Con gái tôi giờ đây mang lại rất nhiều niềm vui cho gia đình - tôi tự hào."

Cuối cùng, anh xác nhận rằng hôn nhân đang ở phía trước: "Georgina hiểu tôi và chăm sóc tôi cùng gia đình. Đó mới là điều quan trọng. Gia đình tôi hạnh phúc — đó là một chương mới. Chúng tôi sẽ làm điều đó sau World Cup, một cách lặng lẽ. Cô ấy không thích những bữa tiệc lớn".

