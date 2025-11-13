Ronaldo sẽ kiềm chế giữa những tiếng la ó ở CH Ailen

Cristiano Ronaldo hứa sẽ là một “cậu bé ngoan” khi anh chuẩn bị đối mặt với làn sóng la ó tại sân vận động Aviva tại Dublin vào thứ Năm, nơi đội trưởng Bồ Đào Nha sẽ dẫn dắt các đồng đội trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 quan trọng với CH Ailen.

Cristiano Ronaldo đã trải qua một buổi tối đáng quên trong trận đấu tại Lisbon ở lượt đi.

Một tháng sau khi ăn mừng bàn thắng quyết định của Ruben Neves trong trận lượt đi, Ronaldo chia sẻ rằng anh dự đoán sẽ bị la ó tại Dublin, nhưng chỉ tập trung vào nhiệm vụ giúp đội tuyển lọt vào vòng chung kết World Cup cuối cùng của mình. “Tôi thực sự yêu quý người hâm mộ ở đây. Sự ủng hộ mà họ dành cho đội tuyển quốc gia thật tuyệt vời. Đối với tôi, được trở lại đây thi đấu là một niềm vinh dự”, Ronaldo nói. “Tất nhiên, sẽ rất khó khăn. Tôi hy vọng họ sẽ không la ó tôi quá nhiều vào ngày mai. Tôi thề rằng tôi sẽ cố gắng trở thành một cậu bé ngoan. Nhưng tất nhiên, tôi làm nhiệm vụ của mình. Tôi cố gắng ghi bàn để giúp đội giành chiến thắng. Tôi chắc chắn trận đấu sẽ rất khó khăn”.

Ronaldo đã trải qua một buổi tối đáng quên trong trận đấu tại Lisbon khi anh không thể ghi bàn, thậm chí bị thủ thành Caoimhin Kelleher khuất phục trên chấm phạt đền. Quyết định của trọng tài người Slovakia, Ivan Kruzliak khi đó bị người hâm mộ CH Ailen cáo buộc xuất phát từ việc cựu ngôi sao của Man.United, Real Madrid và Juventus đã có ảnh hưởng không tốt đến trọng tài chính.

Nhưng Ronaldo không hề bận tâm về bầu không khí thù địch sắp nhằm vào mình. Anh nói: “Điều đó là bình thường bởi vì họ biết nếu thua vào ngày mai, họ sẽ bị loại, vì vậy họ cố gắng xoay chuyển tình thế, cố gắng làm tốt mọi việc. Nhưng chúng tôi phải chuẩn bị cho một trận đấu khó khăn. Tôi nghĩ nó sẽ rất giống với trận đấu họ đã chơi ở Lisbon - và họ có cơ hội. Họ là một đội bóng mạnh, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị. Tôi nghĩ Bồ Đào Nha sẽ có một trận đấu tốt và sẽ cố gắng giành chiến thắng”.

Ronaldo bị thủ thành Caoimhin Kelleher khuất phục trên chấm phạt đền.

Bồ Đào Nha sẽ giành vé dự World Cup 2026 nếu giành chiến thắng, trong khi CH Ailen vẫn còn nhiều việc phải làm để vượt qua các đối thủ Hungary và Armenia trong cuộc đua giành vị trí thứ 2 tại Bảng F và một suất tham dự vòng play-off vào tháng 3.

Đầu tuần này, Ronaldo đã nói rằng chiến dịch World Cup 2026 sẽ là chiến dịch cuối cùng của anh, khi anh cân nhắc đến việc giải nghệ, nhưng siêu sao 40 tuổi này vẫn quyết tâm bổ sung thêm vào bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Tuy nhiên, chân sút vĩ đại nhất thế giới bóng đá - người nắm giữ kỷ lục 143 bàn thắng quốc tế - cho biết mục tiêu đó không chỉ là của riêng anh. “Một đội tuyển quốc gia không phụ thuộc vào một cầu thủ giỏi, nhưng việc có những cầu thủ giỏi có thể tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là khi ghi bàn, là rất quan trọng”, Ronaldo nói. “Ghi bàn luôn là điều tuyệt vời đối với tôi. Tôi muốn được thi đấu ở World Cup sắp tới, nhưng chúng tôi sẽ từng bước một”.

HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Bruno Fernandes vì bị treo giò, trong khi hậu vệ Nuno Mendes bị chấn thương. Ông dự đoán sẽ có một trận đấu khó khăn tại Dublin: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ được chứng kiến ​​một đội tuyển CH Ailen tràn đầy tự tin, họ được thi đấu trên sân nhà và đây là trận đấu cuối cùng để giành vé dự World Cup, vì vậy tôi nghĩ trận đấu sẽ rất khó khăn”.

LINH SƠN