Ronaldo khẳng định 2026 sẽ là World Cup cuối cùng của mình

Cristiano Ronaldo đã chấm dứt những đồn đoán về tương lai của mình trên đấu trường quốc tế, thừa nhận rằng World Cup 2026 sẽ là kỳ giải cuối cùng của anh.

Ronaldo trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha

Tiền đạo người Bồ Đào Nha, hiện đã 40 tuổi và đang chơi cho Al-Nassr ở Saudi Arabia, hôm thứ Ba tiết lộ rằng World Cup tiếp theo - được tổ chức tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico - sẽ khép lại một hành trình mà anh đã bắt đầu tại Đức vào năm 2006. "Đúng vậy. Tôi sẽ 41 tuổi, và trong một giải đấu tầm cỡ như vậy... tôi không biết nữa. Như tôi vẫn luôn nói, tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này", Ronaldo trả lời tại diễn đàn du lịch TOURISE ở Saudi Arabia khi được hỏi trực tiếp liệu năm 2026 có phải là kỳ World Cup cuối cùng của anh hay không.

Ronaldo cũng trả lời về phát biểu gần đây của anh về việc giải nghệ "sớm" - một bình luận đã làm dấy lên tin đồn khắp thế giới bóng đá. Anh cười và giải thích: "Tôi đã nói 'sớm', nhưng với tôi, điều đó có nghĩa là 10 năm. Mọi người nghĩ là 6 tháng hoặc một năm. Tôi chỉ đùa thôi!"

Tuy nhiên, Ronaldo thừa nhận rằng tuổi tác mang đến một góc nhìn khác: "Khi bạn đạt đến một độ tuổi nhất định, bạn bắt đầu đếm từng tháng một cách nhanh chóng". Mặc dù vậy, anh nhấn mạnh rằng anh vẫn cảm thấy mạnh mẽ, đang ghi bàn và vẫn toàn tâm toàn ý cống hiến cho cả Al-Nassr lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha. "Trong bóng đá, tôi cố gắng tận hưởng việc ghi bàn. Như các bạn đã biết, tôi đã 40 tuổi, vì vậy tôi cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc và tiếp tục nỗ lực. Cơ thể tôi cảm thấy rất tốt. Với đội tuyển quốc gia, tôi ghi bàn và giúp đỡ đội bóng. Tôi muốn giành danh hiệu. Đó là cuộc sống của tôi".

Cristiano Ronaldo vẫn đang theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng chính thức sau khi đã ghi 948 bàn trong sự nghiệp tính đến tháng 10-2025, bao gồm 143 bàn cho đội tuyển quốc gia. Anh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại.

HOÀNG HÀ