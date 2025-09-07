Ronaldo đạt 140 bàn thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo ghi cú đúp giúp Bồ Đào Nha khởi đầu chiến dịch vòng loại bằng chiến thắng 5-0 trước Armenia.

Ronaldo - nhà vô địch Champions League năm lần, người cũng đã nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu cùng đội tuyển quốc gia - đã ghi bàn trong mỗi hiệp đấu tại sân vận động Cộng hòa Vazgen Sargsyan khi Bồ Đào Nha khởi đầu đầy ấn tượng ở Bảng F. Bàn thắng đầu tiên của anh là một cú đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Pedro Neto, nhưng bàn thắng thứ hai giúp anh lưu giữ lại những năm tháng huy hoàng với một cú sút sấm sét từ khoảng cách 25 mét. Anh sau đó ăn mừng với hai tay dang rộng.

Những bàn thắng của Ronaldo đã nâng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của anh tại các giải đấu quốc tế lên con số 140, và khẳng định động lực bền bỉ để tiếp tục thiết lập thêm nhiều cột mốc trước khi sự nghiệp lẫy lừng của mình kết thúc. Cú đúp hôm thứ Bảy cũng nâng tổng số bàn thắng của anh tại vòng loại World Cup lên 38 - hơn Lionel Messi hai bàn, và chỉ kém người dẫn đầu mọi thời đại Carlos Ruiz của Guatemala một bàn. “Bước đầu tiên đã được thực hiện”, Ronaldo đăng trên Instagram ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Huyền thoại 40 tuổi này gần đây đã ký hợp đồng mới với Al Nassr của Saudi Arabia, và dẫn dắt Bồ Đào Nha đến chức vô địch UEFA Nations League mùa hè năm ngoái. World Cup là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu của Ronaldo - khiến anh phải xếp sau đại kình địch Messi, người đã cùng Argentina nâng cao chiếc cúp danh giá nhất của bóng đá vào năm 2022. Năm tới có thể là cơ hội cuối cùng để Ronaldo giành chức vô địch khi giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Giống như anh, Messi có thể cũng sẽ chơi tại kỳ World Cup thứ sáu - điều này khiến cặp đôi này trở nên khác biệt so với bất kỳ cầu thủ nào khác, với rất nhiều cái tên đã xuất hiện tại năm kỳ World Cup.

Ronaldo đã nâng kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của anh tại các giải đấu quốc tế lên con số 140.

Bồ Đào Nha đã chơi trận đấu đầu tiên kể từ sau cái chết của tiền đạo Diogo Jota và em trai Andre Silva trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 7. Ronaldo đã chỉ tay lên trời sau bàn thắng đầu tiên của mình, trong khi Cancelo tái hiện lại màn ăn mừng đặc trưng của Jota bằng cách ngồi bắt chéo chân và bắt chước hành động chơi trò chơi điện tử. “Diogo sẽ luôn ở bên chúng tôi. Khoảnh khắc ăn mừng Joao Cancelo thật tuyệt vời”, tiền vệ Joao Neves chia sẻ. Đồng đội Vitinha nói thêm: “Đó là chiến thắng, là cống hiến hết mình”.

Tỏa sáng trong chiến thắng này còn có Joao Felix, đồng đội mới của Ronaldo tại Al Nassr cũng lập cú đúp khi mở tỷ số chỉ sau 10 phút và ấn định chiến thắng 5-0. Tiền vệ Vitinha nói: “Đó là một màn trình diễn gần như hoàn hảo”.

Ở trận đấu còn lại của bảng đấu, CH Ailen đã phải lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước hai bàn trên sân nhà để giành trận hòa 2-2 trước Hungary. Barnabas Varga đưa Hungary vượt lên dẫn trước ở phút thứ hai, và Roland Sallai nhân đôi cách biệt chỉ sau 15 phút. Evan Ferguson gỡ lại một bàn cho Ireland ngay sau giờ nghỉ giải lao và Hungary sớm chỉ còn 10 người khi Sallai nhận thẻ đỏ ở phút 52 vì phạm lỗi với Dara O’Shea. Hungary dường như đã cầm cự được trước sức ép gia tăng cho đến khi Adam Idah gỡ hòa ở phút bù giờ thứ ba tại sân Aviva.

LINH SƠN