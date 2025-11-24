Rogers lập cú đúp đưa Aston Villa vào tốp 4

Morgan Rogers (27) ấn định chiến thắng bằng một cú sút phạt đẹp mắt

Rogers ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 3 của hiệp 2 và sau đó thực hiện một cú đá phạt tuyệt đẹp ở phút 75, đảm bảo chiến thắng ngược dòng, giúp Villa vươn lên năm bậc và có được 21 điểm. Ngược lại, trận thua này đồng nghĩa với việc Leeds vẫn nằm trong nhóm ba đội cuối bảng, thua 5 trong 6 trận gần nhất tại giải đấu.

Bàn thắng ngay phút thứ 8 của Leeds phải mất ba phút rưỡi mới được xác nhận bởi sự hỗ trợ của video VAR, khi thủ môn Emiliano Martinez của Villa không thể bắt được quả bóng bổng dưới áp lực và Lukas Nmecha đã đẩy bóng qua vạch vôi.

Bàn thắng đến từ cú đá phạt của Sean Longstaff, đưa bóng vào cột dọc phía sau, nơi Gabriel Gudmundsson băng xuống và đưa bóng lên cao, và Martinez không thể bắt được bóng dưới áp lực của Anton Stach, thay vào đó lại để bóng bật ra và tạo điều kiện cho Nmecha chạm bóng quyết định. VAR đã kiểm tra hai lỗi việt vị và một lỗi đối với Martinez trước khi xác nhận bàn thắng.

Quyết định thay đổi người liên tiếp trong giờ nghỉ của HLV Unai Emery đã tạo nên sự khác biệt khi cầu thủ dự bị Donyell Malen thực hiện đường chuyền ngang mạnh mẽ để Rogers đưa bóng vào lưới, ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. Bàn thắng quyết định đến từ một cú đá phạt từ rìa vòng cấm địa sau khi Pascal Struijk phạm lỗi với cầu thủ dự bị Ross Barkley của Villa. Cú đá phạt của Rogers xứng đáng để giành chiến thắng trong mọi trận đấu, bóng bay lên cao, vượt qua hàng rào phòng ngự và đi vào góc cao khung thành thủ môn Lucas Perri của Leeds.

Morgan Rogers lập cú đúp giúp Aston Villa lội ngược dòng để đánh bại Leeds United 2-1.

Leeds đã đưa bóng vào lưới Villa gần như ngay sau khi trận đấu nối lại, nhưng đường chuyền ngang của Dan James đã chạm tay Dominic Calvert-Lewin trước khi đi vào lưới và bị từ chối sau khi VAR kiểm tra. Martinez cần phải có một pha cứu thua xuất sắc để từ chối cú đánh đầu của Struijk ngay trước khi hết giờ, nhưng Villa đã giữ vững được chiến thắng thứ 6 trong 7 trận gần nhất sau khởi đầu mùa giải chậm chạp.

Sau trận đấu, người hùng Morgan Rogers thổ lộ: “Trong giờ giải lao, chúng tôi được yêu cầu tiếp tục thi đấu theo kế hoạch đã định. Chúng tôi biết đây không phải là trận đấu của những pha bóng đẹp mắt và những đường chuyền đẹp mắt như thường lệ. Vấn đề là chúng tôi muốn chơi quyết liệt và quyết tâm đến đâu. Chúng tôi đã mang đến nguồn năng lượng đó trong hiệp 2”.

HOÀNG HÀ