Rodri vẫn là “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”

HLV Pep Guardiola của Man.City cho biết Rodri, chủ nhân Quả bóng Vàng, đã đủ thể lực để trở lại trong trận đấu với Tottenham vào thứ Bảy và trong mắt ông, ngôi sao người đồng hương vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

HLV Pep Guardiola vui mừng khi Rodri đủ thể lực trở lại trong trận đấu với Tottenham.

Rodri đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải trước sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước trong trận đấu với Arsenal hồi tháng 9. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã trở lại vào cuối mùa giải trước, nhưng một chấn thương khiến ngôi sao 29 tuổi này phải bỏ lỡ một phần giai đoạn tiền mùa giải, cũng như ở chiến thắng 4-0 cuối tuần trước tại Wolves khi Man.City bắt đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh.

“Cho đến nay, cậu ấy vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho đến khi chúng ta bầu ra một người mới trong vài tháng tới”, Guardiola phát biểu tại buổi họp báo. “Tôi không nghi ngờ gì về tiềm năng và chất lượng của cậu ấy. Chỉ cần sự ổn định trong tập luyện, trong tuần, trong buổi tập, trong trận đấu, trong những phút thi đấu và sau đó, mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Sự trở lại của Rodri là một cú hích lớn cho cơ hội giành lại chức vô địch Ngoại hạng Anh của Man.City, sau khi chỉ kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ ba. Có những dấu hiệu đáng khích lệ cho Guardiola trong chiến thắng thuyết phục tại Molineux, khi hai tân binh Tijjani Reijnders và Rayan Cherki đều ghi bàn. Thủ môn James Trafford cũng chơi rất tốt ở trận đấu đầu tiên cho Man.City trong nhiệm kỳ thứ hai tại CLB.

Guardiola hài lòng đánh giá: “Những cầu thủ mới mang đến một nguồn năng lượng mới, tất cả đều mới mẻ. Tôi đã thay đổi ban huấn luyện bốn, năm, sáu lần và điều đó thật khó khăn, nhưng họ luôn mang đến nguồn năng lượng và ý tưởng mới. Các cầu thủ vẫn vậy, và James mang theo sức trẻ cùng khát khao được chơi bóng tại CLB nơi anh sinh ra và lớn lên. Chúng tôi hài lòng với màn trình diễn, nhưng đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên. Chúng ôi cần duy trì sự ổn định trong lối chơi và cải thiện những gì đã thể hiện, và chúng tôi phải làm tốt hơn trước Spurs”.

Tijjani Reijnders đang nỗ lực trở thành cầu thủ Man.City đầu tiên ghi bàn và kiến ​​tạo trong hai lần ra sân đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Man.City có danh sách vắng mặt dài bao gồm Mateo Kovacic, Kalvin Phillips, Savinho, Josko Gvardiol và Marcus Bettinelli do chấn thương. Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan thì đến rất nhiều khi không chỉ Rodri, Phil Foden cũng đã sẵn sàng. HLV Guardiola cho biết ông vẫn chưa quyết định ai sẽ bắt chính trong khung gỗ gặp Spurs vì Ederson, người từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Galatasaray, đã trở lại và sẵn sàng ra sân.

Sự vắng mặt của Gvardiol sẽ giúp Rayan Ait-Nouri tiếp tục đá hậu vệ trái, còn John Stones sẽ giữ nguyên vị trí trung vệ bên cạnh Ruben Dias, người vừa cam kết tương lai với The Citizens bằng cách ký hợp đồng dài hạn mới. Guardiola cũng sẽ cân nhắc việc chọn Matheus Nunes hay Rico Lewis ở vị trí hậu vệ phải. Trong khi bộ ba tiền vệ Bernardo Silva, Nico Gonzalez và Reijnders có thể vẫn được giữ nguyên - Reijnders đang nỗ lực để trở thành cầu thủ đầu tiên của The Citizens ghi bàn và kiến ​​tạo trong hai lần ra sân đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Nếu Reijnders được phép dâng cao tấn công một lần nữa, Foden có thể sẽ phải cạnh tranh với Oscar Bobb để giành suất đá chính ở cánh phải, trong khi Erling Haaland - người đã ghi 48 bàn trong 48 trận sân nhà tại giải Ngoại hạng cho Citizens - được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên hàng công.

VIỆT TÙNG