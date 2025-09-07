Rodri: “Quả bóng Vàng 'vô dụng' giữa ác mộng chấn thương”

Tiền vệ ngôi sao Rodri của Tây Ban Nha và Man.City cho biết giải thưởng Quả bóng Vàng nhận được năm ngoái không thể bù đắp được việc anh phải vắng mặt quá nhiều trong bóng đá vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Rodri vui mừng khi rũ bỏ cơn ác mộng chấn thương để được thi đấu trở lại.

Cầu thủ 29 tuổi này đã phải ngồi ngoài gần hết mùa giải trước vì đứt dây chằng chéo trước, và mặc dù đã nhận được giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới một tháng sau chấn thương, nhưng điều đó không thể bù đắp hoàn toàn nỗi thất vọng của anh. “Quả bóng Vàng chỉ như một luồng gió mới vào thời điểm tôi đang trải qua giai đoạn khó khăn vì chấn thương nghiêm trọng”, Rodri chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu vòng loại World Cup của Tây Ban Nha tại Thổ Nhĩ Kỳ. “Tôi rất vui vì được công nhận, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho tôi. Tôi vẫn muốn là chính mình”.

“Trên hết, khi bạn trải qua quá trình này về mặt tinh thần, tôi muốn trở lại phong độ đỉnh cao, tôi muốn được tận hưởng bóng đá một lần nữa. Đó là mục tiêu duy nhất của tôi. Cho đến nay, tôi đã chơi hai trận mùa này cho CLB của mình, một trận trọn vẹn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để lấy lại phong độ”.

Rodri, người vào sân từ ghế dự bị sau một giờ thi đấu trong chiến thắng 3-0 trước Bulgaria hôm thứ Năm, biết rằng giờ đây anh có sự cạnh tranh ở cấp độ đội tuyển quốc gia từ tân binh mùa hè của Arsenal, Martin Zubimendi. Nhưng Rodri không chỉ hoan nghênh điều đó, mà còn nói với đồng đội 26 tuổi rằng anh ấy đại diện cho tương lai của đội bóng.

Rodri tin Martin Zubimendi đã sẵn sàng thay thế vai trò của anh ở tuyển Tây Ban Nha.

“Martin là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có kỷ luật và tinh thần thép có thể giúp cậu ấy trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất”, anh nói. “Tôi đã nói chuyện với Martin hôm nọ và nói rằng đã đến lúc cậu ấy bước lên, rằng tôi sẽ để lại cho cậu ấy chìa khóa dẫn dắt đội bóng. Cậu ấy đã đạt đến một đẳng cấp đáng kinh ngạc và tôi rất vui khi thấy toàn đội cũng đạt được đẳng cấp đó. Tôi rất vui khi được trở lại đây. Tôi đã được nạp lại năng lượng và rất phấn khích, về mặt thể chất, tôi cảm thấy rất tốt. Giờ là lúc lấy lại nhịp độ thi đấu”.

HLV Luis de la Fuente cho biết Rodri đã sẵn sàng ra sân: “Chúng ta hãy cùng chờ xem buổi tập diễn ra như thế nào... nhưng cậu ấy đang ở trong tình trạng hoàn hảo. Cậu ấy có thể ra sân ngay từ đầu hoặc không. Tin quan trọng nhất là cậu ấy ở đây để mang lại niềm vui cho tất cả chúng tôi”.

THANH TUẤN