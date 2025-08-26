Rio Ngumoha – Người làm lu mờ hình bóng Isak tại trận Newcastle – Liverpool

Vào tối thứ Hai, Rio Ngumoha, 16 tuổi, đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ tư trong lịch sử Premier League khi anh ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool giành chiến thắng 3-2 trước Newcastle tại St James' Park. Là một sản phẩm của lò đào tạo Chelsea, huyền thoại The Blue, John Terry từng viết: "Cậu bé này là và sẽ là một cầu thủ hàng đầu." Những lời này đang trở thành sự thật.

HLV Arne Slot đã tung cầu thủ trẻ này vào sân ở phút thứ 6 của thời gian bù giờ, một quyết định táo bạo khi Newcastle, dù chỉ còn 10 người, đã gỡ hòa 2-2 nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Khi trận đấu đang ở thế cân bằng, Mohamed Salah thực hiện đường chuyền thấp ngang khung thành, Dominik Szoboszlai khéo léo bỏ bóng để Ngumoha dứt điểm chính xác trong lần ra mắt Premier League, ghi bàn ở phút thứ 100. Bàn thắng này đưa anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Liverpool và là cầu thủ 16 tuổi thứ hai ghi bàn thắng quyết định trong một trận đấu Premier League, chỉ sau Wayne Rooney (Everton, 2002).

Tuyển thủ của đội tuyển U17 Anh được các đồng đội vây quanh ăn mừng và được đẩy ra trước khán giả Liverpool tại Tyneside để tận hưởng tình cảm từ người hâm mộ. Với người hâm mộ Liverpool, màn trình diễn của Ngumoha không phải là bất ngờ, bởi anh đã gây ấn tượng mạnh trong giai đoạn tiền mùa giải với hai bàn thắng và hai pha kiến tạo. Cựu danh thủ Thierry Henry nhận xét trên Sky Sports: "Cậu ấy đã công bố tên tuổi của mình. Cách cậu ấy dứt điểm trông như một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm". HLV Slot ca ngợi khả năng dứt điểm của Ngumoha: "Đó là một bàn thắng tuyệt vời cho một cầu thủ 16 tuổi. Rio có khả năng dứt điểm rất tốt so với độ tuổi của mình. Tôi nghe ai đó trong phòng thay đồ nói rằng cậu ấy lẽ ra nên khống chế bóng trước, nhưng cậu ấy quá tự tin."

Ngumoha đã khiến người hâm mộ Liverpool kỳ vọng trong giai đoạn tiền mùa giải. Trong trận giao hữu với Athletic Bilbao, anh chơi ở cánh trái và ghi bàn ngay phút thứ hai, nhận bóng từ phần sân nhà, vượt qua hàng tiền vệ và sút xa đẹp mắt từ cự ly 20 mét. Anh tiếp tục gây khó khăn cho hàng thủ đối phương bằng kỹ thuật rê bóng và sự tinh quái. Trước đó, anh cũng ghi bàn trước Yokohama F. Marinos và kiến tạo trong trận gặp AC Milan.

Hành trình từ Chelsea đến Liverpool

Ngumoha không phải là sản phẩm của lò đào tạo Liverpool. Anh gia nhập Merseyside từ học viện Chelsea vào mùa hè năm ngoái, với mức phí không được công bố và có thể đã được quyết định bởi tòa án. Huyền thoại Chelsea John Terry từng viết: "Cậu bé này là và sẽ là một cầu thủ hàng đầu." Những lời này đang trở thành sự thật.

Sự ra đi của Ngumoha khiến Chelsea vô cùng tiếc nuối. Có thông tin cho rằng Chelsea đã cấm các tuyển trạch viên trẻ của Liverpool tham dự các trận đấu của học viện sau khi biết tin Liverpool quan tâm đến Ngumoha. Các nguồn tin nội bộ tại Chelsea thừa nhận rằng Liverpool và Manchester United hiện đã bắt kịp học viện của họ và Manchester City, vốn từng là những thế lực thống trị trong bóng đá trẻ.

Tháng 1-2025, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho Liverpool (16 tuổi 135 ngày) trong chiến thắng 4-0 trước Accrington tại FA Cup. Tuy nhiên, anh chỉ được ra sân một lần trong đội hình chính mùa trước và mới xuất hiện trên băng ghế dự bị ở trận mở màn mùa này trước Bournemouth.

Chủ yếu hoạt động ở cánh trái, Ngumoha thuận chân phải và thích cắt vào trong. Anh không phải mẫu cầu thủ giữ bóng liên tục mà thích tìm khoảng trống để đối đầu trực diện với hậu vệ đối phương. Bàn thắng vào lưới Athletic Bilbao thể hiện rõ các điểm mạnh của anh: rê bóng xuất sắc, bình tĩnh dưới áp lực và luôn hướng về khung thành khi có cơ hội. Mùa trước, anh trung bình thực hiện hơn 10 pha rê bóng mỗi trận ở cấp độ trẻ – một con số ấn tượng.

Dù chỉ cao 1m70, Ngumoha có thể hình chắc chắn, không ngại va chạm và bứt tốc nhanh như một vận động viên điền kinh. Anh sử dụng các động tác giả nhanh để làm mất thăng bằng đối thủ, kết hợp với sức mạnh phần thân trên và trọng tâm thấp, khiến anh khó bị cướp bóng. Khả năng dứt điểm từ cả tình huống mở và đá phạt của anh được Arne Slot đánh giá cao.

Ngoài ra, Ngumoha có trí thông minh bóng đá vượt trội. Anh di chuyển khôn ngoan, thường xuyên xuất hiện ở các vị trí thuận lợi quanh vòng cấm. Pha kiến tạo bằng đầu cho Darwin Núñez trước Athletic Bilbao là minh chứng cho khả năng chọn vị trí của anh.

Triển vọng tương lai

Tuy nhiên, sự tự tin của Ngumoha đôi khi trở thành liều lĩnh. Trong trận gặp Athletic Bilbao, có lúc anh cố gắng vượt qua hai hoặc ba hậu vệ dù cơ hội thành công thấp, dẫn đến nguy cơ mất bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, ban huấn luyện Liverpool xem đây là điểm tích cực, vì họ muốn phát triển một cầu thủ dám chấp nhận rủi ro hơn là một người quá thận trọng. Về mặt phòng ngự, Ngumoha chưa thành thạo pressing hay giành lại bóng, nhưng anh thể hiện sự nỗ lực. Với thêm kinh nghiệm và hướng dẫn, anh có thể cải thiện khả năng định vị và thời điểm phòng ngự.

Sự xuất hiện của Ngumoha tại Liverpool đã gây chú ý lớn, đặc biệt khi Chelsea miễn cưỡng để anh ra đi. Anh được so sánh với Raheem Sterling, tài năng trẻ xuất sắc nhất của Liverpool kể từ khi Sterling gia nhập từ QPR năm 2010. Với việc Luis Díaz rời đi, Ngumoha có cơ hội ra sân nhiều hơn ở cánh trái. Anh đã làm quen với việc tập luyện cùng đội một và nhận được sự hỗ trợ từ các đàn anh như Salah và Robertson.

Arne Slot sẽ không vội vàng với Ngumoha, nhưng với màn ra mắt ấn tượng và phong độ trong các trận giao hữu, anh đã sẵn sàng để đối mặt với thử thách. Ngày 29-8, khi Ngumoha tròn 17 tuổi, anh được kỳ vọng sẽ ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mình.

HỒ VIỆT