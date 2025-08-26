Van Dijk ca ngợi “màn ra mắt trong mơ” của Rio Ngumoha

Trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk đã mô tả trận ra mắt Ngoại hạng Anh của Rio Ngumoha tại Liverpool là một “màn ra mắt trong mơ”, sau bàn thắng muộn của cầu thủ tuổi teen này làm nên chiến thắng 3-2 đầy kịch tính tại Newcastle hôm thứ Hai.

Virgil van Dijk ấn tượng với màn ra mắt Ngoại hạng Anh của Rio Ngumoha tại Liverpool.

Cầu thủ 16 tuổi đã vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ thứ 10 trong trận đấu Ngoại hạng Anh hôm thứ Hai tại St. James' Park, qua đó giúp nhà vô địch giành chiến thắng 3-2, sau khi Newcastle với 10 người đã lội ngược dòng từ tỷ số 0-2 để gỡ hoà 2-2. Van Dijk chia sẻ với Sky Sports: “Đó là màn ra mắt trong mơ của cậu ấy. Đó là một tình huống mang kỹ thuật hoàn hảo. Chúng tôi cũng đã giữ bình tĩnh cho đến những phút cuối, cố gắng tìm ra giải pháp phù hợp để ghi bàn, và chúng tôi đã làm được. Tôi rất hài lòng và rất vui cho Rio”.

Với bàn thắng muộn này Ngumoha - người sẽ tròn 17 tuổi vào thứ Sáu - đã trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Liverpool, và trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh chỉ sau James Vaughan, James Milner và Wayne Rooney. Bàn thắng của Ngumoha, đến ở phút bù giờ thứ 10 của hiệp hai, cũng xếp thứ tư trong số những bàn thắng được ghi muộn nhất tại giải đấu.

HLV Arne có vẻ sẽ xem lại cách đánh giá của mình với tài năng của Ngumoha.

HLV Arne Slot chia sẻ: “Đó là một bàn thắng tuyệt vời của một cầu thủ 16 tuổi. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng cậu ấy có thể dứt điểm rất tốt so với độ tuổi của mình. Cú sút của cậu ấy thật sự rất chắc chắn - bạn không thường thấy điều này đâu. Cậu bé này luôn rất tự tin và việc ghi bàn không hoàn toàn là ngẫu nhiên, ở độ tuổi của mình, cậu ấy là chứng tỏ được là một cầu thủ dứt điểm thực sự tốt”.

Mặc dù vậy, Ngumoha thậm chí không nằm trong kế hoạch của Slot qua phát biểu trước trận đấu. Ông trả lời The Times khi được hỏi liệu Liverpool có đủ lựa chọn trên hàng công hay không: “Điều đó tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận. Nếu bạn thấy Florian Wirtz cũng là một lựa chọn tấn công, bạn có thể tăng lên năm tiền đạo. Đúng vậy, chúng tôi đã bán Darwin Nunez, chúng tôi đã đưa Hugo Ekitike về, và Luis Diaz đã ra đi, nhưng có lẽ bạn có thể xem Florian là người thay thế. Sau đó, bạn còn hậu vệ Jeremie Frimpong, khi anh ấy khỏe mạnh, chắc chắn là một lựa chọn để chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Vậy là chúng tôi sẽ có sáu cầu thủ. Chúng tôi có sáu cầu thủ có thể chơi ở ba vị trí”.

LINH SƠN