RFEF chấp thuận trận La Liga giữa Villarreal và Barcelona diễn ra tại Miami (Mỹ)

Barcelona và Villarreal có thể là trận đấu La Liga đầu tiên được tổ chức bên ngoài Tây Ban Nha.

Hôm Chủ nhật, ESPN đưa tin các Giám đốc điều hành RFEF sẽ thảo luận về vấn đề này trong cuộc họp Hội đồng quản trị vào thứ Hai, bước đầu tiên trong quy trình tổ chức một trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha ở nước ngoài lần đầu tiên. Villarreal dự kiến sẽ tiếp đón Barcelona ở vòng 17 La Liga mùa giải 2025-2026, dự kiến diễn ra vào cuối tuần ngày 20-12-2025. Cả 2 CLB hiện đã yêu cầu trận đấu được tổ chức tại sân vận động Hard Rock của Miami, thay vì sân Estadio de La Ceramica của Villarreal.

“Trong cuộc họp ngày 11-8-2025, ban lãnh đạo RFEF đã được biết về yêu cầu của các CLB Villarreal CF và FC Barcelona về việc tổ chức trận đấu thuộc vòng 17 La Liga tại Mỹ”, RFEF cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. “Sau khi tiếp nhận và xem xét các giấy tờ đã nhận, và sau khi được ban lãnh đạo chấp thuận, RFEF sẽ chuyển yêu cầu lên UEFA để bắt đầu các thủ tục xin phép FIFA trước cho trận đấu tại sân vận động Hard Rock, Miami, vào ngày 20-12-2025, theo đúng quy định của FIFA về các trận đấu quốc tế và các quy tắc hiện hành đã được RFEF phê duyệt”.

Việc tổ chức một trận đấu chính thức tại Mỹ từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu của La Liga, với việc Chủ tịch giải đấu Javier Tebas chia sẻ với ESPN năm ngoái rằng ông hy vọng sẽ thực hiện điều này trong mùa giải 2025-2026. Đề xuất đầu tiên của La Liga về việc tổ chức một trận đấu tại Miami, là giữa Barcelona và Girona vào tháng 1-2019, nhưng giải đấu đã buộc phải rút lui sau khi kế hoạch vấp phải sự phản đối từ RFEF, UEFA và FIFA.

Nhưng năm 2024, FIFA đã thành lập một nhóm công tác để phân tích hậu quả của việc tổ chức các trận đấu quốc nội ở nước ngoài, mặc dù trước đó đã phản đối ý tưởng này. Động thái này diễn ra sau khi FIFA và Liên đoàn Bóng đá Mỹ phải đối mặt với hành động pháp lý từ đối tác Mỹ của La Liga, Relevent Sports về việc ngăn chặn đề xuất của giải đấu. Các bên sau đó đã đạt được thỏa thuận, và vụ kiện đã bị huỷ bỏ. Trong khi RFEF hiện cũng ủng hộ kế hoạch này dưới thời Chủ tịch mới Rafael Louzan.

Siêu Cúp Tây Ban Nha hiện đã được tổ chức ở nước ngoài, với RFEF là đơn vị tổ chức giải đấu tại Saudi Arabia vào các năm 2020, 2022, 2023, 2024 và 2025. Vào tháng 7, Liên đoàn bóng đá Italy cũng đã ủng hộ yêu cầu của Serie A về việc tổ chức trận đấu giữa AC Milan và Como của mùa giải này - dự kiến diễn ra vào tháng 2 - tại Australia…

