Real Madrid tiếp tục sa sút để Barcelona thu hẹp cách biệt

Real Madrid đã bị Rayo Vallecano cầm hòa 0-0 tại La Liga vào Chủ nhật, đây là trận không thắng thứ 2 liên tiếp của họ sau trận thua Liverpool tại Champions League. Kết quả đã giúp Barcelona thu hẹp cách biệt xuống còn 3 điểm sau trận thắng 4-2 tại Celta Vigo.

Real Madrid đã bị Rayo Vallecano cầm hòa 0-0 tại La Liga vào Chủ nhật.

Hàng công của Real Madrid lại gặp khó khăn và tiếp tục không ghi được bàn thắng nào, sau khi họ đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu mùa này cho đến trận thua 0-1 trước Liverpool hôm thứ Ba. “Chúng tôi biết mình đang ở đâu”, HLV Xabi Alonso của Real Madrid nói. “Bạn phải biết cách cân bằng giữa những thời điểm thuận lợi và khó khăn. Đây là một mùa giải dài. Những yêu cầu rất lớn, nhưng chúng tôi có thể đương đầu và đang chuẩn bị cho chúng”.

Real Madrid đã thắng 13 trong số 14 trận trên mọi đấu trường mùa này, cho đến khi thất bại trước Liverpool đang đe dọa làm chệch hướng mùa giải. Alonso nói thêm: “Sau trận đấu tại Anfield, mọi thứ trước đó giờ đã là quá khứ. Hôm nay là một trong những trận đấu mà chúng tôi cảm thấy hơi khó khăn để trở lại phong độ mong muốn. Trong hiệp 2, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi không cho rằng đó là do những đỉnh điểm cảm xúc. Chúng tôi muốn có sự ổn định trong quá trình chuẩn bị và tinh thần, bởi vì chúng tôi biết rằng giải đấu là phải chiến đấu từng trận một”.

Alonso cũng cho biết mối quan tâm chính của ông là đảm bảo đội bóng tiếp tục tiến bộ và tự nhìn nhận bản thân một cách tích cực. “Đây là Real Madrid và tất cả chúng tôi đều biết mình đang ở đâu”, ông nói. “Trong những khoảnh khắc tốt đẹp và cả những khoảnh khắc tồi tệ, bạn phải biết cách tìm kiếm sự cân bằng. Mới chỉ là tháng 11, chặng đường phía trước còn dài. Chúng tôi phải đòi hỏi bản thân và cũng phải thận trọng”.

Robert Lewandowski ghi hat-trick giúp Barcelona thắng 4-2 trên sân Celta Vigo.

Ra sân muộn nhất ngày Chủ nhật, Barcelona tận dụng hoàn hảo cú trượt chân của Real Madrid để thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu La Liga xuống còn 3 điểm. Tiền đạo kỳ cựu Robert Lewandowski đã thông báo sự trở lại của mình với cú hat-trick, những bàn thắng đầu tiên của ngôi sao người Ba Lan cho CLB kể từ cuối tháng 9, giúp Barcelona giành chiến thắng 4-2 trên sân đấu khó khăn của Celta Vigo.

Tiền đạo Marcus Rashford đã kiến ​​tạo 2 bàn thắng của Lewandowski, và cũng góp công vào bàn còn lại của Lamine Yamal trong thời gian bù giờ hiệp một. Rashford, người được mượn từ Man.United, hiện đã có 6 pha kiến ​​tạo trong mùa giải này - tốt hơn cả Yamal hay Vinicius Junior của Real Madrid. Điểm trừ duy nhất của màn trình diễn này là việc Frenkie de Jong bị đuổi khỏi sân trong thời gian bù giờ vì lỗi phạm lỗi đáng nhận thẻ vàng thứ 2.

Các kết quả khác. Athletic Bilbao, đội xếp thứ 7, đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua trên mọi đấu trường. Họ đã đánh bại Oviedo với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 25 của Nico Williams, người đã vượt qua 3 hậu vệ bằng một pha chạy chỗ đẹp mắt bên cánh trái trước khi sút tung lưới đối phương từ một góc hẹp. Đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp Oviedo, đội xếp cuối bảng, không thắng trên mọi đấu trường.

Vedat Muriqi đã ghi bàn thắng trong hiệp một giúp Mallorca đánh bại Getafe, đội xếp thứ 8, với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Chuỗi trận không thắng của Valencia tại La Liga đã kéo dài đến trận thứ 7 sau kết quả hòa 1-1 trên sân nhà với Real Betis, đội xếp thứ 5. Valencia, đội xếp thứ 17, đã gỡ hòa với bàn thắng của Luis Rioja ở phút 82.

THANH TUẤN