Real Madrid muốn “phản công” sau trận derby thảm bại

Real Madrid cần phải vực dậy nhanh chóng sau thất bại tan nát trong trận derby thủ đô Tây Ban Nha vào cuối tuần, trước khi họ tiếp đón một Villarreal đang hừng hực khí thế vào thứ Bảy tại La Liga.

Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Kylian Mbappe sung mãn sẵn sàng trở lại với chiến thắng.

Đội bóng của HLV Xabi Alonso đã phải chịu một phen bẽ bàng khi để thua 2-5 trên sân Atletico Madrid, đánh dấu lần đầu tiên sau 75 năm để đối thủ cùng thành phố ghi được 5 bàn trong một trận derby. Trận thua đó khiến Real Madrid đứt mạch 6 trận toàn thắng, và cũng chứng kiến Barcelona vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, với 1 điểm nhiều hơn.

Gặp Atletico, gần như toàn bộ đội hình xuất phát của Real Madrid đều gây thất vọng. Jude Bellingham mới có trận ra quân đầu tiên trong mùa giải sau khi phải nghỉ thi đấu vì phẫu thuật vai hồi mùa hè, và sự sa sút đã hiện rõ. Những hậu vệ tân binh Dean Huijsen và Alvaro Carreras, và tiền vệ trụ Federico Valverde cũng bị chỉ trích vì màn trình diễn... Tuy nhiên, Real Madrid lần này trở về nhà sau một trận sân khách khác, một chuyến hành quân dài đến Kazakhstan vào giữa tuần để đánh bại Kairat Almaty với tỷ số 5-0, trong đó Kylian Mbappe lập hat-trick và nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải lên con số 13.

Thách thức mà thầy trò Alonso đối mặt vào thứ Bảy này sẽ rất lớn, khi Villarreal sẽ đến Santiago Bernabeu với tinh thần cao sau màn lội ngược dòng hòa 2-2 trước Juventus tại Champions League hôm thứ Tư. Đội bóng của HLV Marcelino Garcia Toral cũng đang có 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga. Tiền đạo Tajon Buchanan là cái tên nguy hiểm nhất phía Villarreal, chân sút người Canada hiện có 3 bàn thắng trong khi Pape Gueye, Nicolas Pepe và Georges Mikautadze mỗi người cũng có 2 bàn.

Hàng phòng ngự của Real Madrid vẫn còn thiếu hụt lực lượng với các hậu vệ phải Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold và trung vệ Antonio Rudiger vắng mặt vì chấn thương. Eder Militao và Ferland Mendy cũng chưa chắc ra sân. Trong lúc các tiền đạo Ayoze Perez và Gerard Moreno của Villarreal cũng chưa chắc có thể ra sân, còn hậu vệ Juan Foyth thì đang điều trị chấn thương.

Vào Chủ nhật, Barcelona có thể đã thấy mình bị Real Madrid vượt qua, và đó cũng gây thêm áp lực cho đội khách trước chủ nhà Sevilla đang chơi khá tốt. Barca cũng không có nền tảng thể lực hoàn hảo sau khi để thua trận đầu tiên của mùa giải với tỷ số 1-2 trước Paris Saint-Germain tại Champions League hôm thứ Tư. Ngoài ra, Barca vẫn thiếu vắng thủ môn Joan Garcia và các ngôi sao tấn công Raphinha hay Fermin Lopez.

Atletico Madrid kỳ vọng phong độ ghi bàn rực sáng của tiền đạo Julian Alvarez sẽ tiếp tục.

Một trận đấu rất đáng chú ý khác là Atletico Madrid làm khách trên sân của Celta Vigo vào Chủ nhật. Phong độ ghi bàn rực sáng của tiền đạo Julian Alvarez chính là điểm nhấn trong 3 chiến thắng gần nhất của Atletico. Tiền đạo người Argentina đã có cú hat-trick đầu tiên tại châu Âu trong chiến thắng 3-2 trước Rayo Vallecano tuần trước. Anh sau đó ghi 2 bàn vào lưới Real Madrid, và một bàn trong chiến thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt tại Champions League hồi giữa tuần. Atletico hiện vươn lên vị trí thứ 5, trong khi Celta Vigo dù vẫn chưa thắng được trận nào trong mùa giải, nhưng hòa đến 5 lần sau 7 vòng đấu.

Nếu Celta Vigo và đội cuối bảng Girona là những đội vẫn chưa biết thắng trong mùa giải mới, thì Barcelona và tân binh Elche là những đội còn bất khả chiến bại. Vòng đấu này mang đến cơ hội để Elche, đội đang xếp thứ 4, tiếp tục màn trở lại mạnh mẽ đầy bất ngờ tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha, với chuyến làm khách đến sân Alaves vào Chủ nhật.

Ath.Bilbao quyết ngăn đà sa sút khi đón tiếp Mallorca vào thứ Bảy, hay Espanyol tiếp đón Real Betis vào Chủ nhật là những trận cầu đáng chú ý khác của vòng 8.

THANH TUẤN