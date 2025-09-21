Real Madrid gây thất vọng đầu tiên cho Espanyol

Kylian Mbappe nối dài chuỗi ngày bùng nổ bàn thắng và Eder Militao ghi bàn từ một cú sút ngoài vòng cấm địa khác, giúp Real Madrid dễ dàng vượt qua Espanyol với tỷ số 2-0 tại La Liga hôm thứ Bảy, qua đó khiến đội bóng đến từ Barcelona nhận thất bại đầu tiên.

Espanyol đã tạo khoảng trống cho Militao và hậu vệ người Brazil đã tung cú sút chân phải vào góc cao khung thành ở phút 22. Thủ thành Marko Dmitrovic đã lao người nhưng bóng chỉ chạm được đầu ngón tay. Đến lượt Mbappe ở phút 47, anh có thời gian chọn vị trí ở góc dưới khung thành và tung cú sút mà Dmitrovic chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Mbappe đã có 7 bàn thắng sau 6 trận cho Real Madrid trên mọi đấu trường mùa giải này, bao gồm cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Marseille ở trận ra quân Champions League.

Chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Real Madrid tại La Liga đã giúp họ bỏ xa 5 điểm so với Espanyol và Barcelona - đội sẽ tiếp đón Getafe trên sân nhà Estadi Johan Cruyff với sức chứa 6.000 chỗ ngồi vào Chủ nhật. “Khi đối mặt với hàng phòng ngự được bố trí sâu trong vòng cấm địa, bạn phải cố gắng tấn công từ xa”, HLV Xabi Alonso của Real Madrid nói. “Bàn thắng của Militao rất đẹp mắt, và Kylian đã ghi bàn trong tình huống chuyển tiếp. Chúng tôi đang tiến bộ từng bước và tiếp tục phát triển”.

Espanyol đến Santiago Bernabeu khi vẫn bất bại, là khởi đầu tốt nhất sau 4 vòng đấu đầu tiên của La Liga trong 30 năm. CLB khiêm tốn có trụ sở tại Barcelona này không có sự phục vụ của chân sút hàng đầu Pere Milla, người đang chịu án treo giò một trận, và đã gặp khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội ghi bàn. Thủ thành Dmitrovic đã có hai pha cứu thua liên tiếp để ngăn cản Mbappe ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 65, trước khi Vinicius Junior sút bóng trúng cột dọc cho Real Madrid.

Tiền vệ ngôi sao người Anh, Jude Bellingham đã vào sân thay người ở những phút cuối trận, lần đầu tiên ra sân cho Real Madrid kể từ khi anh trải qua ca phẫu thuật vai trái vào ngày 16-7. Tiền vệ trung tâm Eduardo Camavinga cũng đã ra sân sau vài tuần vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân.

Ở các diễn biến khác. Girona, đội bóng chỉ 2 mùa giải trước gây bất ngờ khi kết thúc La Liga ở vị trí thứ 3 chung cuộc, vẫn đang mắc kẹt ở cuối bảng xếp hạng sau khi bị Levante, một đội bóng mới lên hạng, đè bẹp 4-0 ngay trên sân nhà. Girona hiện đã thua cả năm trận, với hiệu số bàn thắng đã là âm 13… Tình hình xem ra vẫn quá tồi tệ với họ với việc Axel Witsel và Vitor Reis vừa nhận thẻ đỏ và bị treo giò những trận tới. “Chúng tôi là đội bóng tệ nhất giải đấu và cách duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này là tiếp tục nỗ lực và cải thiện”, HLV Michel Sanchez nói.

Georges Mikautadze đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Villarreal, giúp họ lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Osasuna - đội bóng chỉ còn 10 người. Tiền đạo Mikautadze của Georgia đã chuyển đến từ Lyon vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Trong khi đó, tiền đạo kỳ cựu người Chile, Alexis Sanchez cũng đã ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi gia nhập Sevilla mùa hè này, giúp đội đánh bại Alaves với tỷ số 2-1.

Valencia hồi sinh khi đánh bại Athletic Bilbao với tỷ số 2-0 trên sân nhà, kết quả giúp họ vượt qua nỗi đau thua 0-6 trước Barcelona ở vòng trước. Baptiste Santamaria và Hugo Duro đã ghi bàn trong hiệp hai cho Valencia, sau khi Athletic mất Daniel Vivian vì thẻ đỏ trực tiếp khi anh phạm lỗi với Santamaria trong tình thế chỉ còn lại thủ môn. Sau khởi đầu ấn tượng, Athletic - đội mất tiền đạo người Tây Ban Nha, Nico Williams do chấn thương - đã thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mà không ghi được bàn thắng nào - bao gồm cả trận thua 0-2 trước Arsenal tại Champions League.

