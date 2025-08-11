Real Madrid đau đầu về hàng tiền vệ trước mùa giải mới

Mùa giải mới thậm chí còn chưa bắt đầu, vậy mà Real Madrid đã liên tiếp nhận tin xấu. Mới nhất, CLB xác nhận tiền vệ Eduardo Camavinga có thể sẽ bỏ lỡ trận mở màn La Liga sau khi dính chấn thương mắt cá chân phải.

Eduardo Camavinga bỏ lỡ trận mở màn La Liga khi Real Madrid tiếp đón Osasuna vào ngày 19-8.

Real Madrid sẽ chơi trận mở màn La Liga vào ngày 19-8 trên sân nhà tiếp đón Osasuna. Tuy nhiên, họ sẽ không có tiền vệ Camavinga vì chấn thương mắt cá chân. “Sau khi các xét nghiệm được thực hiện bởi Dịch vụ Y tế Real Madrid, cầu thủ này được chẩn đoán bị bong gân mắt cá chân phải”, đội bóng 15 lần vô địch châu Âu viết trên trang web của họ. Nhưng CLB không đưa ra thời gian cụ thể cho sự trở lại của cầu thủ 22 tuổi này

Theo nhà báo Arancha Rodriguez, Camavinga sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày. Ngôi sao người Pháp đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian thi đấu vì chấn thương trong vài tháng qua, giờ đây, anh lại một lần nữa trở lại vị trí cũ: đối mặt với cuộc đua với thời gian để kịp bình phục cho một trận đấu. Đây là thông tin không vui với tân HLV Xabi Alonso, người vốn không có một hàng tiền vệ thật sự ưng ý khi Jude Bellingham chỉ có thể trở lại vào tháng 10 sau ca phẫu thuật vai, trong khi đã chia tay huyền thoại Luka Modric.

Khoảng trống ở tuyến giữa đang lớn hơn bao giờ hết và HLV Xabi Alonso sẽ phải tìm giải pháp tạm thời. Hiện Dani Ceballos, Aurelien Tchouameni và Federico Valverde là những hy vọng có thể duy trì sự cân bằng cho đội bóng. Thậm chí, HLV Alonso đang cân nhắc tin dùng tài năng 17 tuổi Diego Lacosta ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Lacosta hiện đang thi đấu cho đội U17 Real Madrid, nơi anh đã gắn bó từ năm 2024.

Cuộc khủng hoảng chấn thương ở mùa giải vừa qua được xem là một phần nguyên nhân dẫn đến mùa giải “trắng tay” của Real Madrid, khiến ban lãnh đạo sân Santiago Bernabeu quyết liệt thực hiện những cải tổ trong đội ngũ y tế. Nhà báo Alberto Pereiro của Onda Cero gần đây đưa tin, Chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự đã mạnh mẽ thay đổi toàn bộ bộ phận y tế của mình. Real Madrid đã chia tay hầu hết các nhân sự cũ và thay thế họ bằng các chuyên gia vật lý trị liệu mới, những người có kinh nghiệm làm việc tại các CLB như Barcelona, Real Betis, Granada và Malaga. Đội ngũ y tế mới sẽ chịu trách nhiệm về thể lực tổng thể của các cầu thủ, và đảm bảo sự phục hồi nhanh chóng cho tất cả các cầu thủ đang phải ngồi ngoài do chấn thương…

THANH TUẤN