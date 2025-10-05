Real Madrid đánh bại Villarreal để vươn lên dẫn đầu

Vinicius Junior lập cú đúp và Kylian Mbappe ghi bàn còn lại trước khi anh rời sân vì chấn thương, giúp Real Madrid đánh bại Villarreal, đội đang xếp thứ 3, với tỷ số 3-1 để vươn lên dẫn đầu La Liga vào thứ Bảy.

Vinicius ghi bàn mở tỷ số ở phút 47 khi anh đột phá từ cánh trái và tung cú sút chìm chạm gót chân của Santi Comesana trước khi khiến thủ môn Arnau Tenas mất đà. Ngôi sao người Brazil đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 69 sau khi bị phạm lỗi. Mbappe là người thường xuyên đá phạt đền của Real Madrid nhưng đã nhường lại cơ hội này, và Vinicius đã thực hiện một cú sút nhẹ nhàng dưới chân Tenas.

Cầu thủ chạy cánh Georges Mikautadze của Villarreal đã gỡ hòa bằng một cú sút đẹp mắt từ khoảng cách 20 mét. Nhưng nỗ lực của anh đã bị phá hỏng khi hậu vệ Santiago Mourino bị đuổi khỏi sân 4 phút sau đó vì thẻ vàng thứ 2 sau một pha phạm lỗi với Vinicius. Villarreal sau đó để mất bóng một cách bất cẩn và Mbappe đã trao đổi đường chuyền với Brahim Diaz, trước khi ghi bàn thắng thứ 14 của anh sau 10 trận. Ngay sau khi ghi bàn, Mbappe ngồi xuống và ôm chặt mắt cá chân phải. Ngôi sao người Pháp sau đó giơ tay ra hiệu anh không thể tiếp tục thi đấu. Sau khi được chăm sóc y tế, anh tự rời sân mà không cần hỗ trợ và đi thẳng xuống đường hầm.

Chiến thắng này giúp Real Madrid vượt lên dẫn trước 2 điểm so với đương kim vô địch Barcelona, đội có thể đòi lại ngôi đầu nếu giành chiến thắng trên sân Sevilla vào Chủ nhật.

Ở các diễn biến khác. Girona đang gặp khó khăn đã giành được chiến thắng rất cần thiết sau khi giữ vững tỷ số 2-1 trước Valencia. Tiền đạo người Ukraine, Vladyslav Vanat đã đưa Girona vượt lên dẫn trước ở phút 18. Diego Lopez gỡ hòa trong hiệp 2, nhưng Girona đã nhanh chóng lấy lại thế dẫn trước nhờ công của Arnau Martinez sau một tình huống cố định ở phút 63. Tiền vệ Ivan Martin của Girona bị đuổi khỏi sân ở phút 80 vì thẻ vàng thứ 2, nhưng các đồng đội của anh đã bảo vệ thành quả trước Valencia dù trận đấu còn phải trải qua 10 phút bù giờ.

Girona lần đầu tiên trong mùa giải biết đến chiến thắng, qua đó đẩy Mallorca xuống vị trí cuối bảng khi đội bóng này thua 1-2 trước chủ nhà Athletic Bilbao. Tiền đạo Inaki Williams đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền mở tỷ số cho Bilbao ngay phút thứ 9. Sau khi Samu Costa gỡ hòa cho Mallorca ở phút 77, bàn thắng của tiền vệ Alejandro Rego đã giúp đội chủ nhà tái lập thế dẫn trước 5 phút sau đó. Chiến thắng này đưa Bilbao vươn lên vị trí thứ 5.

Levante ghi bàn trong cả 2 hiệp đấu, dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Oviedo. Tiền vệ cánh phải Carlos Alvarez đã chớp thời cơ ghi bàn ở phút 30 với cú sút vào góc cao bên trái từ đường chuyền của Manu Sanchez. Oviedo tung tiền vệ 40 tuổi Santi Cazorla, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha, vào sân đầu hiệp 2. Nhưng tiền đạo người Cameroon, Karl Etta Eyong đã nhân đôi cách biệt từ cự ly gần sau một quả phạt góc.

