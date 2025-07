Real Madrid “cân nhắc” bán Vinicius

Ban lãnh đạo Real Madrid thực sự cân nhắc việc chia tay ngôi sao tấn công Vinicius vào mùa hè.

Cầu thủ chạy cánh người Brazil vừa trải qua một mùa giải 2024-25 không mấy ấn tượng. Ngôi sao thắng giải The Best FIFA 2024 bị lu mờ bởi người đồng đội mới Kylian Mbappe, thậm chí anh thường xuyên phải nhận những lời chỉ trích từ các cổ động viên trung thành của Real Madrid. Và dường như, những rắc rối như vậy chưa đủ làm phiền hậu trường của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Los Blancos đã và đang đàm phán với Vinicius và đội ngũ của anh về các điều khoản của hợp đồng mới. Tuy nhiên, điều khiến mọi chuyện trở nên khó khăn là việc cầu thủ 24 tuổi đang yêu cầu mức lương ngang với người hưởng lương cao nhất Mbappe.

Với phong độ không mấy ấn tượng trong 12 tháng qua, Chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự không có ý định chi nhiều tiền cho Vinicius vào thời điểm này. Một báo cáo từ Mundo Deportivo cho biết, Real Madrid đang cân nhắc việc bán Vinicius. CLB không loại trừ khả năng bán cầu thủ người Brazil nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn.

Vào tháng trước, thông tin cho biết, các ông chủ tại Saudi Arabia sẵn sàng phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới để chiêu mộ Vinicius. Họ sẵn sàng chi ra số tiền khổng lồ 302 triệu bảng (350 triệu EUR) - vượt xa con số kỷ lục 200 triệu bảng mà Paris Saint-Germain đã chi ra để chiêu mộ Neymar từ Barcelona vào năm 2017. Tiền đạo này cũng được đề nghị một hợp đồng 5 năm trị giá 864 triệu bảng (1 tỷ EUR) để chuyển sang Saudi Pro League.

Quỹ Đầu tư Công (PIF) và Bộ Thể thao Saudi Arabia rất muốn bổ sung Vinicius vào đội hình của Al-Ahli nếu họ có thể thực hiện được thương vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới này. Al-Ahli, một trong 4 CLB hàng đầu Saudi Arabia thuộc sở hữu của PIF, hiện do HLV Matthias Jaissle dẫn dắt và tự hào đội hình sở hữu những ngôi sao đã gia nhập trước đó từ các đội bóng lớn ở của châu Âu như Ivan Toney, Edouard Mendy, Riyad Mahrez và Roberto Firmino.

Vinicius dù ghi 22 bàn thắng và cung cấp 19 pha kiến tạo sau 48 trận đấu chính thức ở mùa giải 2024-25, nhưng là sự sa sút so với phong độ một năm trước đó từng giúp anh thắng giải The Best FIFA. Mặc khác, cũng có thông tin Vinicius đã mất đi sự ủng hộ của tân HLV Xabi Alonso sau những gì ông đã nhìn thấy tại FIFA Club World Cup vừa qua - giải đấu mà Real Madrid dừng bước ở bán kết sau thảm bại 0-4 trước PSG, còn Vinicius chỉ ghi đúng 1 bàn.

