Real Madrid - Barcelona (22 giờ 15 ngày 26-10): “Siêu kinh điển” của La Liga

Không có gì sánh được với màn so tài được ví là El Clasico (siêu kinh điển của bóng đá Tây Ban Nha). Bất cứ khi nào 2 CLB Real Madrid và Barcelona đối đầu, trên thế giới không có trận cầu nào lớn hơn thế. Trận đấu vào ngày 26-10 ở sân Bernabeu cũng không phải ngoại lệ. Nhà đương kim vô địch La Liga Barcelona sẽ bước vào trận chiến trên sân của đối thủ với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém kình địch của họ 2 điểm.

Kể từ khi HLV Hansi Flick (Đức) tiếp quản Barcelona vào mùa hè năm ngoái, họ đã trở thành một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, cả về mặt thống kê lẫn sự hấp dẫn. Không đội bóng nào thuộc 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu ghi nhiều bàn thắng hơn Barca kể từ đầu mùa giải trước (207 bàn).

Barcelona cũng đã thắng 73,6% số trận đấu trong khoảng thời gian đó; không ai có tỷ lệ thắng cao hơn. Tổng cộng, đã có 293 bàn thắng trong 72 trận đấu mà HLV Flick dẫn dắt, tức là nhiều hơn ít nhất 22 bàn so với bất kỳ đội nào khác thuộc 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng đó là một sự đánh đổi đầy mạo hiểm. Triết lý bóng đá của Flick được xây dựng trên nền tảng của lối pressing cực cao và một hàng thủ tiến lên tấn công.

Màn đối đầu ở La Liga giữa Real Madrid và Barcelona

Đây là con dao hai lưỡi. Khi thành công, nó tạo ra những đợt sóng tấn công ào ạt, siết chặt đối thủ và ghi bàn thả ga. Nhưng khi thất bại, nó để lại những khoảng trống khổng lồ phía sau, biến hàng thủ trở nên mong manh trước những pha phản công chớp nhoáng. Con số 24 cơ hội lớn mà họ đã để lọt lưới tại La Liga mùa này là một hồi chuông cảnh báo.

Chuyến làm khách tới sân Bernabeu chính là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho "học thuyết Flick". Real Madrid, với bộ ba tấn công kinh hoàng Mbappe - Vinicius - Bellingham và khả năng chuyển trạng thái phản công rất nhanh, chính là đối thủ lý tưởng để khai thác những khoảng trống mà Barcelona sẵn sàng để ngỏ. Hình ảnh Mbappe liên tục tìm cách vượt qua hàng thủ cao của Barca trong những lần đối đầu gần nhất vẫn còn in hằn trong ký ức. Giờ đây, khi anh đã hoàn toàn hòa nhập và tỏa sáng rực rỡ, mối đe dọa này còn lớn hơn gấp bội.

Tuy nhiên, Barcelona không phải không có cơ hội. Lịch sử với 4 chiến thắng liên tiếp trước Real Madrid mùa trước cho thấy họ hoàn toàn biết cách để đánh bại kình địch. Sự tự chủ và tinh thần mà họ có được từ những chiến thắng đó là vô giá. Tin vui là Yamal và Fermin Lopez đã trở lại, Ferran Torres và Raphinha cũng đang trên đà hồi phục và có thể kịp ra sân. Chưa kể phong độ ổn định của Rashford mang đến cho Flick nhiều lựa chọn tấn công đa dạng, bù đắp cho sự vắng mặt của Robert Lewandowski.

Trong khi đó, HLV Alonso sẽ lần đầu trải nghiệm cuộc đối đầu với Barcelona từ chiếc ghế chỉ đạo. Ông sẽ có trong tay tiền đạo xuất sắc Kylian Mbappe đang ở phong độ đỉnh cao. Cảm nhận chung là Real Madrid đã có những cải thiện so với mùa trước, dù họ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đội bóng có sự thay đổi đáng chú ý trong lối chơi khi không có bóng, với cường độ pressing cao hơn và hàng phòng ngự chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, thất bại 2-5 ở trận derby thủ đô Madrid và trận thua trước PSG ở bán kết FIFA Club World Cup 2025 khiến người ta vẫn hoài nghi về khả năng chơi các trận đấu "lớn" của thầy trò HLV Alonso.

Real lạc quan khi có sự trở lại của các cầu thủ Trent Alexander-Arnold và Dani Carvajal. Ở trung tâm hàng thủ, Militao sẽ có khả năng được bắt cặp với Dean Huijsen do Antonio Rudiger và David Alaba vẫn vắng mặt. Tiền vệ Dani Ceballos cũng khó có thể kịp bình phục.

Đội hình dự kiến: * Real Madrid (4-4-2): Courtois - Valverde, Asencio, Militão, Carreras - Tchouammni, Camavinga, Jude Bellingham, Mastantuono - Vinicius, Mbappe. * Barcelona (3-4-3): Szczesny - Kounde, Cubarsi, Eric Garcia - Balde, Casado, Pedri, Fermin Lopez - Yamal, Raphinha, Rashford.

CHU NGỌC