Luis Figo, huyền thoại từng khoác áo cả Barcelona và Real Madrid, đã đưa ra dự đoán táo bạo về trận El Clásico đầu tiên của mùa giải, sẽ diễn ra tại sân vận động Santiago Bernabéu vào Chủ nhật này.

Luis Figo dự đoán trận Siêu kinh điển: Real Madrid sẽ thắng 3-1

Huyền thoại người Bồ Đào Nha bày tỏ sự tin tưởng vào một chiến thắng quyết định cho Kền kền trắng: "Tôi nghĩ Real Madrid sẽ thắng 3-1. Họ được chơi trên sân nhà, điều này luôn quan trọng. Đó cũng sẽ là một kết quả tuyệt vời, với nhiều bàn thắng và một trận đấu tuyệt vời", huyền thoại người Bồ Đào Nha nhận định.

Mùa giải trước, Barca đã áp đảo về mặt đối đầu: 4 trận El Clásico, bốn chiến thắng. Blaugrana đã vô địch La Liga tại cả Bernabéu (0-4) và Montjuïc (4-3), lặp lại thành công ở Siêu cúp (2-5) và một lần nữa giành chiến thắng trong trận chung kết Copa del Rey (3-2 sau hiệp phụ). Một kỷ lục ấn tượng: 16 bàn cho Barca và chỉ 7 bàn cho Real Madrid.

Theo Figo, tiền lệ này sẽ là động lực cho đoàn quân của Xabi Alonso: "Nếu Madrid tập trung vào những gì đã xảy ra năm ngoái, họ sẽ lấy đó làm động lực. Nhưng mỗi mùa giải đều bắt đầu từ con số không, với những bản hợp đồng mới và những mục tiêu khác nhau. Trong một trận El Clasico, không bao giờ có đội bóng nào được đánh giá cao hơn hẳn", anh giải thích. Đối với chủ nhân Quả bóng Vàng năm 2000, vị thế của cả hai đội trước trận đấu hầu như không quan trọng: "Đó là một trận đấu đặc biệt, bất kể bạn đến bằng cách nào. Có thể đội chủ nhà được ưu ái hơn một chút, nhưng điều đó không đảm bảo điều gì."

Kinh nghiệm cho phép Figo nhìn nhận một cách khách quan về lực lượng cả hai đội bóng. "Zidane sẽ hoàn toàn phù hợp để khoác áo Barca. Mặt khác, những cầu thủ như Puyol, Sergio, hay thậm chí Guardiola cũng sẽ chơi tốt ở Madrid. Họ là những cầu thủ có tài năng và cá tính to lớn, có khả năng thích nghi với mọi môi trường".

Figo cũng đã xem xét sự phát triển của một số đồng đội cũ đã trở thành những nhà quản lý thành công. "Tôi không mong đợi điều đó từ Zidane, xét đến tính cách của ông ấy. Nhưng ông ấy đã giành được mọi thứ với tư cách là một cầu thủ và một huấn luyện viên. Những người khác, như Guardiola hay Luis Enrique, đã có sẵn tâm hồn của một HLV khi họ thi đấu", anh nhận xét.

HLV người Bồ Đào Nha cũng khẳng định rằng việc ông chuyển từ Barca sang Real Madrid không hề nảy sinh bất kỳ hiềm khích cá nhân nào. "Có sự cạnh tranh, nhưng luôn trong khuôn khổ tôn trọng. Không bao giờ có ý định gây tổn hại", ông nhấn mạnh.

Nếu được chọn trận Siêu kinh điển trong mơ của mình, anh thừa nhận: "Tôi rất muốn được chơi trong trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Real Madrid... và tất nhiên, tôi có thể giành chiến thắng. Đó sẽ là một trận đấu rất quan trọng". Figo đã chơi 23 trận Siêu kinh điển trong sự nghiệp, 13 trận cho Barcelona và 10 trận cho Real Madrid, với thành tích 9 thắng, 8 hòa và 6 thua. Ông ghi bốn bàn (3 bàn tại Camp Nou và 1 bàn tại Bernabéu), tất cả đều trên sân nhà.

Figo cũng trìu mến nhớ lại một sự trùng hợp đặc biệt: "Tôi đã chơi cho cả hai đội trong lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của họ. Tôi giữ những chiếc áo đó vì chúng rất đẹp và tượng trưng cho khoảng thời gian rất hạnh phúc trong cuộc đời tôi", ông kết luận.

HOÀNG HÀ