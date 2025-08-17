Raphinha và Yamal ghi bàn, Barcelona dễ dàng đánh bại 9 cầu thủ Mallorca

Barcelona ghi được bàn từ sớm và tận dụng hai thẻ đỏ trong hiệp một của đội chủ nhà, từ đó đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu La Liga với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Mallorca vào thứ Bảy.

Raphinha và Lamine Yamal, những người dẫn dắt hàng công hiệu quả của Barcelona mùa trước, cũng chỉ mất bảy phút để tạo nên dấu ấn trong mùa giải mới. Đường chuyền dài của Yamal tìm đến Raphinha ở cột dọc xa, và tiền đạo người Brazil đánh đầu cận thành. Cú sút từ ngoài vòng cấm của Ferran Torres ở phút 23 là một bàn thắng khiến Mallorca phàn nàn vì một cầu thủ của họ đã ngã xuống đất sau khi bị bóng đập vào đầu trong lúc tấn công. Một số cầu thủ Mallorca đã dừng trận đấu sau khi đồng đội Antonio Raillo ngã xuống, nhưng trọng tài vẫn cho phép trận đấu tiếp tục.

“Quả bóng đập vào đầu tôi và tôi bị chóng mặt. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được. Trọng tài lẽ ra nên dừng trận đấu lại”, Raillo nói. “Sau đó, mọi thứ trở nên khó khăn hơn và trận đấu mất kiểm soát”. Raillo cũng lưu ý rằng Torres đã nói rằng anh ấy sút bóng chỉ vì nghĩ rằng trận đấu đang dừng lại.

HLV Hansi Flick của Barca cho biết ông hiểu tại sao Mallorca lại tức giận với diễn biến của bàn thắng. “Có lẽ tôi cũng sẽ không vui”, Flick nói. “Nhưng cuối cùng tôi luôn nói với các cầu thủ của mình rằng ‘Cho đến khi trọng tài dừng trận đấu, các bạn cần phải tiếp tục’”. Trong khi, HLV Jagoba Arrasate của Mallorca khẳng định phải dừng trận đấu ngay lập tức nếu có ai đó bị đánh vào đầu như trường hợp của Raillo: “Trọng tài thứ tư đã yêu cầu trọng tài dừng trận đấu, tôi không hiểu tại sao ông ấy lại không làm vậy. Sau đó là những thẻ đỏ, và trận đấu không còn tiếp tục nữa. Với chín cầu thủ, điều đó là không thể”.

Số 10 mới Lamine Yamal tỏa sáng ngay từ đầu khi ghi bàn và kiến tạo cho Barcelona.

Đội chủ nhà bị mất người đầu tiên ở phút 33 sau khi Manu Morlanes nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Yamal. Thẻ vàng đầu tiên của anh là do phản đối bàn thắng thứ 2 của Barca. Đến phút 39, chiếc thẻ đỏ thứ hai đã rút ra cho chủ nhà sau khi tiền đạo Vedat Muriqi đã dùng chân trái đánh vào đầu thủ môn Joan Garcia của Barca khi đang với tay đón bóng bổng. Trọng tài đã đổi thẻ từ vàng sang đỏ sau khi xem lại video.

Mọi thứ trở nên quá dễ dàng cho Barca và Yamal nâng tỷ số lên 3-0 trong thời gian bù giờ bằng cú sút trúng góc cao. Barcelona, đội đã vô địch La Liga mùa trước với 102 bàn thắng, đã không có sự phục vụ của tiền đạo kỳ cựu Robert Lewandowski vì chấn thương. Tiền đạo mới Marcus Rashford được vào sân thay người ở phút 69 nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn. Cùng với việc thủ thành Joan Garcia bắt chính trong trận ra mắt trong một trận đấu chính thức, hậu vệ 18 tuổi Jofre Torrents cũng được trao cơ hội ra mắt khi thay thế Alejandro Balde ở phút 68.

Các kết quả khác đêm thứ Bảy. Valencia bị Real Sociedad cầm hòa 1-1, với Diego Lopez đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 53 nhưng Takefusa Kubo gỡ hòa cho Sociedad chỉ ba phút sau đó. Alaves mở màn bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Levante mới thăng hạng nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Nahuel Tenaglia. Hôm thứ Sáu, Rayo Vallecano đã giành chiến thắng 3-1 trước Girona, và Villarreal đã đánh bại Oviedo mới thăng hạng với tỷ số 2-0.

Các trận quan trọng tiếp theo, Atletico Madrid sẽ làm khách trên sân Espanyol vào Chủ nhật, trong khi Real Madrid tiếp đón Osasuna vào thứ Ba.

THANH TUẤN