Ramos tri ân Busquets là “một trong những tiền vệ xuất sắc nhất”

Cựu đội trưởng Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, Sergio Ramos đã bày tỏ lòng kính trọng với Sergio Busquets, sau khi cựu ngôi sao Barcelona và La Roja đã tuyên bố vào thứ Năm rằng anh sẽ giải nghệ sau khi cùng Inter Miami kết thúc mùa giải MLS 2025.

Sergio Ramos và Sergio Busquets sát cánh cùng nhau trong giai đoạn thành công nhất lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha.

Mặc dù là đối thủ cạnh tranh quyết liệt ở cấp độ CLB, thì Ramos, 39 tuổi, và Busquets, 37 tuổi, đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 cũng như Euro 2008 và 2012. “Busi (Busquets), anh là định nghĩa của việc trở nên xuất sắc nhưng vẫn là một chàng trai bình thường”, Ramos, người hiện đang khoác áo Monterrey của Mexico, viết trên mạng xã hội. “Hầu hết thời gian là đối thủ, nhưng cũng là đồng đội, anh luôn nổi bật với đẳng cấp, tầm nhìn và chất lượng bóng đá, cùng với bản tính khiêm tốn và chân thành”.

“Bóng đá đang mất đi một trong những tiền vệ xuất sắc nhất mà tôi từng chơi cùng, nhưng anh rời đi với sự công nhận và lòng biết ơn của tất cả những người đã sát cánh cùng anh và tất cả những người yêu mến môn thể thao này. Cảm ơn anh vì đã là một cầu thủ tuyệt vời, một đồng đội tuyệt vời và một người bạn tuyệt vời. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất trên hành trình mới”.

Barcelona, nơi Busquets đã có hơn 700 lần ra sân trong 18 mùa giải tại CLB, đã mô tả cầu thủ này là một “huyền thoại”. Là một sản phẩm đào tạo trẻ của Barca, Busquets đã giành được 9 chức vô địch La Liga, 3 danh hiệu Champions League và 7 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha trước khi rời đi vào năm 2023 để gia nhập Inter Miami. “CLB của cuộc đời anh. Một huyền thoại tại CLB của chúng tôi. Cảm ơn vì tất cả những gì bóng đá mang lại, Sergio!”, Barca chia sẻ trên X.

Sergio Busquets sẽ giải nghệ sau khi cùng Inter Miami kết thúc mùa giải MLS 2025.

Trước đó, Busquets tuyên bố sẽ giải nghệ sau mùa giải MLS này. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã tiết lộ quyết định của mình bằng cách đăng một video lên tài khoản Instagram, kể lại trải nghiệm của anh sau gần 20 năm sự nghiệp gắn bó với Barcelona, ​​Miami và Tây Ban Nha. “Tôi cảm thấy đã đến lúc nói lời tạm biệt với sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đã gần 20 năm tận hưởng câu chuyện tuyệt vời mà tôi hằng mơ ước. Bóng đá đã mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo ở những nơi tuyệt vời, cùng những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất”, Busquets chia sẻ trên Instagram.

“Cảm ơn FC Barcelona, ​​CLB của cuộc đời tôi. Ở đó, tôi đã thực hiện được ước mơ tuổi thơ của mình khi khoác lên mình chiếc áo đấu mà tôi yêu thích trong hàng trăm trận đấu. Tôi đã cùng nhau trải qua nhiều câu chuyện và sống những khoảnh khắc đặc biệt tại Camp Nou mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn Đội tuyển Quốc gia Tây Ban Nha. Thật vinh dự khi được đại diện cho đất nước này nhiều lần và tận hưởng những thành tựu mà tôi sẽ luôn ghi nhớ trong tim”.

“Cảm ơn Inter Miami đã cho tôi cơ hội được là một phần của một CLB mới và đang phát triển, nơi tôi muốn trải nghiệm những điều mới mẻ và cống hiến hết mình. Cảm ơn tất cả các đồng nghiệp, nhân viên và tất cả những người đã cùng tôi chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ và khó quên. Điều tuyệt vời nhất tôi nhận được chính là tất cả các bạn. Xin cảm ơn người hâm mộ trên toàn thế giới vì tình yêu thương và sự tôn trọng của họ. Tôi hy vọng mình đã có thể đền đáp một phần nhỏ những gì các bạn đã dành cho tôi...”.

Busquets sẽ giải nghệ ngay khi hợp đồng ban đầu của anh với Inter Miami hết hạn. Với việc CLB đã giành quyền tham dự vòng play-off MLS, mang đến cho cầu thủ người Tây Ban Nha thêm một cơ hội để nâng cao danh hiệu. Anh chia sẻ thêm: “Đây sẽ là những tháng cuối cùng của tôi trên sân cỏ. Tôi sẽ giải nghệ trong niềm hạnh phúc, tự hào, mãn nguyện và trên hết là lòng biết ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại... Mọi kết thúc đều là một khởi đầu mới”.

