Ralf Rangnick đã 'tiến cử' với Man United nên chọn ai thay thế Amorim

Ruben Amorim đang chịu áp lực rất lớn tại Old Trafford, và nếu Sir Jim Ratcliffe đưa ra quyết định sa thải HLV Manchester United thì Oliver Glasner (Crystal Palace) là một ứng viên sáng giá ngồi vào ghế nóng.

Cựu HLV tạm quyền Man United, Ralf Rangnick từng tiến cử Oliver Glasner

HLV hiện tại của Man United, Ruben Amorim, đang chịu áp lực rất lớn sau trận thua Brentford 1-3 hôm thứ Bảy. Tờ Manchester Evening News đưa tin hôm thứ Hai rằng Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo Man United, nhưng tương lai của ông vẫn tiếp tục là chủ đề nóng. Amorim chỉ giành được 34 điểm trong tổng số 99 điểm có thể tại Premier League trong thời gian ông nắm quyền. Ban lãnh đạo Man United đã buộc phải làm rõ lập trường về Amorim sau trận thua tủi hổ trước Grimsby Town ở Cúp Carabao tháng trước.

Câu chuyện về tương lai Amorim xuất hiện trong bối cảnh có thông tin cho rằng Man United đã lập danh sách rút gọn 3 ứng cử viên có khả năng thay thế cựu HLV Sporting nếu tình hình không được cải thiện. Người ta nói rằng cựu HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate, Andoni Iraola và Oliver Glasner đang được quan tâm khi áp lực ngày càng tăng lên Amorim để ngăn chặn sự sa sút đáng báo động của Man United.

Ralf Rangnick, người đã trải qua một giai đoạn tạm quyền khó khăn tại Old Trafford vào mùa giải 2021/22, trước đây đã đưa ra đánh giá vô cùng tích cực về khả năng huấn luyện của Glasner. "Đối với tôi, Oliver Glasner hiện là một trong những HLV thú vị nhất - không chỉ ở Đức mà còn trên toàn châu Âu. Một HLV hàng đầu thực sự", Rangnick chia sẻ trên LAOLA1 vào tháng 3-2023.

Oliver Glasner đã được ca ngợi rộng rãi vì những đóng góp xuất sắc của mình tại Crystal Palace, đội hiện đang có chuỗi 18 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đội bóng phía Nam London đã vô địch Cúp FA mùa trước - đánh bại Manchester City một cách ngoạn mục - trước khi cũng giành được Siêu cúp Anh với chiến thắng trước Liverpool vào tháng 8. Palace cũng đã có một chiến thắng nữa trước đội bóng của Arne Slot vào thứ Bảy - chấm dứt chuỗi trận bất bại của họ từ đầu mùa giải.

Hiện đang có nhiều đồn đoán về việc liệu Oliver Glasner có được tiếp cận trước khi mùa giải kết thúc hay không, khi HLV người Áo này cũng triển khai hệ thống ba hậu vệ tương tự như hệ thống mà Amorim triển khai. Tờ Kicker tiết lộ quan điểm của Glasner trước những lời đồn đoán liên quan đến Man United: "Tôi biết về những tin đồn đó, nhưng chúng cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Tôi giữ thái độ trung lập và hoàn toàn bình tĩnh, chỉ tập trung vào công việc hàng ngày cùng các cầu thủ và ban huấn luyện, và cố gắng tận hưởng nó".

Tuy nhiên, nhà báo uy tín Ben Jacobs quả quyết là "nếu Oliver Glasner nhận được lời đề nghị cho chiếc ghế HLV trưởng Man United, ông ấy sẽ gật đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ".

HOÀNG HÀ