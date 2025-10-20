Rafael Leao dẫn dắt AC Milan chiếm ngôi đầu Serie A

Thiếu vắng ‘ngòi nổ’ Christian Pulisic, nhưng AC Milan vẫn còn Rafael Leao biết cách tạo nên những tác động quan trọng. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã ghi 2 bàn giúp AC Milan lội ngược dòng đánh bại Fiorentina với tỷ số 2-1, và vươn lên độc chiếm ngôi đầu Serie A sau 7 vòng đấu.

Rafael Leao ghi 2 bàn giúp AC Milan lội ngược dòng đánh bại Fiorentina với tỷ số 2-1.

Trong ngày HLV Stefano Pioli trở lại San Siro, Rafael Leao chính là điểm nhấn quan trọng nhất. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha là Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2021-2022, khi Milan giành chức vô địch Serie A dưới thời Pioli. Và khi nhà cầm quân này cùng Fiorentina trở lại San Siro, trùng với thời điểm Leao vừa bình phục hoàn toàn sau thời gian dài chấn thương, lần đầu tiên trong mùa giải này anh được đá chính, và cũng ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ.

Sau khi Robin Gosens đưa Fiorentina vượt lên dẫn trước từ cự ly gần ở phút 55, Leao đã nhanh chóng gỡ hòa bằng một cú sút xa ở phút 63. Sau đó, anh bước lên chấm phạt đền lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Milan, và đã chuyển hóa thành công cơ hội được tạo ra từ pha phạm lỗi với Santiago Gimenez, ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 86. “Đây chính là Rafa mà chúng tôi cần. Cậu ấy là một tài năng tuyệt vời”, Luka Modric, người đã gia nhập Milan vào tháng 7 sau 13 mùa giải tại Real Madrid, chia sẻ. “Đối với tôi, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và cậu ấy vẫn có thể tiến bộ hơn”.

Với chiến thắng này, Milan đã vươn lên ngôi đầu và dẫn trước Inter Milan, Napoli và Roma với 1 điểm nhiều hơn. Diễn biến này tiếp tục khẳng định rằng Milan đã có một bước ngoặt lớn từ sự trở lại của HLV Massimiliano Allegri, sau khi về đích ở vị trí thứ 8 mùa trước khiến đội bóng 7 lần vô địch châu Âu bị loại khỏi đấu trường châu lục. Trong khi đó, Fiorentina vẫn chưa giành được chiến thắng nào, càng gây áp lực lên Pioli.

Nico Paz (phải) tiếp tục tỏa sáng giúp Como đánh bại Juventus với tỷ số 2-0.

Sau khi Napoli và AS Roma đồng loạt thất bại vào thứ Bảy, một cú sốc khác đã xảy ra khi Como đánh bại Juventus với tỷ số 2-0, qua đó khiến Bianconeri phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải. Tiền vệ kiến ​​tạo 21 tuổi người Argentina, Nico Paz tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 79, và trước đó kiến tạo cho Marc-Oliver Kempf mở tỷ số ngay từ phút thứ 4.

Với 4 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo, Paz đã tham gia vào 8/9 bàn thắng của Como mùa này. Những cầu thủ khác ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có ít nhất 4 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo là Vinicius Junior (5 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo cho Real Madrid) và Luis Diaz (5 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo cho Bayern Munich). HLV Cesc Fabregas của Como nói. “Nico có thể tiến xa như cậu ấy muốn. Cậu ấy có tài năng và thể lực tốt”.

Với tốc độ này, việc Real Madrid mua lại Nico Paz từ Como chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiền vệ này là một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Madrid, đã được đội bóng Tây Ban Nha bán cho Como vào năm ngoái với điều khoản cho phép họ mua lại anh vào tháng 6-2027 - hoặc ngay sau mùa giải này. Chắc chắn Real Madrid sẽ theo dõi trận đấu, vì họ sẽ đối đầu với Juventus tại Champions League vào thứ Tư.

Como đã cân bằng điểm số với Juventus, có cùng 12 điểm, chỉ kém 4 điểm so với ngôi đầu của Milan. Đây là chiến thắng đầu tiên của Como trước Juventus sau gần 75 năm - kể từ năm 1952 - chấm dứt chuỗi 23 trận không thắng. Trong khi Juventus đã không thắng trong hơn một tháng - kể từ chiến thắng 4-3 trước Inter vào ngày 13-9.

Ở các diễn biến khác. Bologna đã giành chiến thắng 2-0 trước Cagliari với các bàn thắng của Emil Holm và Riccardo Orsolini, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Orsolini đang dẫn đầu cuộc đua ghi bàn với 5 pha lập công. Trong khi Parma với 10 người đã hòa Genoa 0-0, nhờ thủ môn Zion Suzuki cản phá thành công quả phạt đền của Maxwel Cornet trong thời gian bù giờ. Genoa tiếp tục không thắng, gây thêm áp lực lên HLV Patrick Vieira. Atalanta và Lazio cũng hòa 0-0.

LINH SƠN